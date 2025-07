Was die Grafik zeigt: In den letzten Jahrzehnten haben sich Aktien aus Europa mehrmals besser entwickelt als ihre US-Pendants. Dies löste jedoch nie Zweifel an der Outperformance oder der Rolle von US-Vermögenswerten aus. Das ist in diesem Jahr anders.





Die Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit, die kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse ist. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht aktiv gemanagt, und Direktanlagen in einen Index sind nicht möglich. Quelle: BlackRock Investment Institute mit Daten von LSEG Datastream, Juli 2025. Anmerkung: Die Grafik zeigt das Verhältnis der Gesamtrenditen des Stoxx 600 gegenüber dem S&P 500 in Lokalwährungen. Die schattierten Bereiche heben die Zeiträume hervor, in denen der Stoxx 600 den S&P 500 über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten um mehr als 5 Prozent übertraf.