Regasifizierungsschiff im Hafen Sassnitz-Mukran: Die Energie- und Strompreise in Europa werden sinken, was die Unternehmensmargen erhöhen und den Energiekosten-Nachteil Europas gegenüber den USA verringern wird.

Paul Doyle, Head of Large Cap European Equities bei Columbia Threadneedle Investments, analysiert die wirtschaftliche Entwicklung in den USA, Europa und China.

USA

US-Wachstum schwächelt, Arbeitsmarkt bleibt stabil – Inflationsrisiko steigt

Paul Doyle

Die Wachstumsprognosen für die USA zu Beginn des Jahres 2025 waren zu ambitioniert. Das globale Wachstum wurde von 3,0 auf 2,7 Prozent nach unten korrigiert, während die USA um 0,6 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent zurückgestuft wurden.

Diese Konjunkturabschwächung hat dem Arbeitsmarkt nicht geschadet: Die Arbeitslosigkeit ist zwar gestiegen, jedoch weniger stark als bei früheren Konjunkturabschwächungen. Optimisten sagen, dass die USA stärker dienstleistungsorientiert und weniger zyklisch sind. Sie sagen auch, dass die Verschuldung des privaten Sektors gut unter Kontrolle und niedriger als vor der globalen Finanzkrise ist, da die Banken besser kapitalisiert sind und künstliche Intelligenz (KI) die Wirtschaft verändert.

Obwohl die US-Verbraucher die Wirtschaft in den letzten Jahren angetrieben haben, verlangsamt sich der reale private Konsum jetzt und der Immobilienmarkt schwächelt. Die Investitionen in Wohnimmobilien sind im ersten Quartal 2025 gesunken und werden voraussichtlich auch im zweiten Quartal – sobald die Daten vorliegen – weiter zurückgegangen sein. Die Bestände an neuen Häusern sind so hoch wie seit 2009 nicht mehr, und die Immobilienpreise fallen in 60 Prozent der US-Counties. Die Lohn- und Gehaltsdaten scheinen stark zu sein, werden jedoch nach unten korrigiert. Trotz Zöllen von 17 Prozent – den höchsten seit den 1930er-Jahren – sind die Auswirkungen des Handelskriegs noch nicht zu spüren. Mit Ausnahme von japanischen Autos sind die Einzelhandelspreise nicht gestiegen, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen einen Teil der Zölle aufgefangen haben.

Der übrige Teil wid jedoch von den US-Verbrauchern in Form höherer Preise getragen. Die New Yorker Federal Reserve stellte fest, dass ein Drittel der Hersteller und fast die Hälfte der Dienstleistungsunternehmen die Zollkosten weitergegeben haben und dass weitere Kosten weitergegeben werden, wenn die Zölle dauerhaft bestehen bleiben. Diese Entwicklung wird die Realeinkommen schmälern.

Im Juni lag der US-Verbraucherpreisindex (CPI) bei 2,7 Prozent im Jahresvergleich, nach 2,4 Prozent im Mai. Der CPI-Swap-Markt deutet darauf hin, dass die Inflation binnen Jahresfrist 3,4 Prozent betragen wird, was auf die höheren Zölle zurückzuführen ist. Eine höhere Inflation wirkt sich auf das Verbrauchervertrauen aus: Obwohl die Einzelhandelsumsätze im Juni wieder anzogen, liegen sie dennoch 0,5 Prozent unter dem Wert vom Dezember. Der Anstieg der Aktienkurse seit April hat die finanziellen Bedingungen entspannt und wird die Verbrauchernachfrage stimulieren, vor allem sobald die Zinsen sinken.

Der „One Big Beautiful”-Gesetzentwurf wird das US-Defizit um 0,8 Prozent des BIP erhöhen. Die mit dem Gesetz verbundenen Steuererleichterungen könnte die Auswirkungen der Zölle abmildern, vorausgesetzt, der Anleihemarkt rebelliert nicht. Europa und China lockern ihre Geld- und Fiskalpolitik, was hilfreich ist.

Obwohl die Zollnachrichten verdaut sind, verlangsamt sich das BIP weiter und es wird erwartet, dass die Inflation in der zweiten Jahreshälfte steigen wird. Die Arbeitslosigkeit ging im Juni zurück, aber die Zahl der laufenden Anträge stieg auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren. Die Daten des Conference Board zu Arbeitsplätzen, die reichlich vorhanden oder schwer zu bekommen sind, sind gestiegen. Beide korrelieren mit der Arbeitslosigkeit, was darauf hindeutet, dass der Trend nach oben geht. Außerhalb des öffentlichen Sektors, des Gesundheitswesens und der Sozialfürsorge wuchs die Zahl der Beschäftigten nur um 15.000 Arbeitsplätze. Der Payroll Diffusion Index fiel unter 50, was darauf hindeutet, dass in mehr Sektoren Arbeitsplätze verloren gehen als geschaffen werden, während auch die Arbeitsstunden im privaten Sektor zurückgehen.

Wenn die Arbeitslosigkeit in den USA von ihrem Tiefpunkt um 80 Basispunkte steigt, ist das in der Regel ein Zeichen für eine Rezession. Diesmal hat es zwei Jahre gedauert, bis es so weit gekommen ist, aber es ist keine Rezession eingetreten. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit in Verbindung mit einer Rezession verläuft in der Regel in zwei Phasen: Zunächst stellen Unternehmen keine neuen Mitarbeiter mehr ein, dann beginnen sie mit Entlassungen. Diesmal ist die zweite Phase ausgeblieben: Unternehmen entlassen noch keine Mitarbeiter, sodass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung niedrig ist. Die Arbeitgeber wissen, dass das Arbeitskräfteangebot begrenzt ist, da viele Arbeitnehmer während der Covid-Pandemie vorzeitig in den Ruhestand gegangen sind. Trumps restriktive Einwanderungspolitik bewahrt die USA vor Arbeitslosigkeit.

Der Nachteil ist, dass dieses Szenario zu einer hartnäckigen Inflation – oder schlimmer noch zu einer Stagflation – führen kann, da sich das Wachstum verlangsamt, während die Inflation bei 2,5 bis 3 Prozent verharrt. Die meisten Volkswirtschaften sind eher nachfrage- als angebotsbeschränkt, nicht jedoch die USA, wo 1,4 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Die Ausgaben von Rentnern unterscheiden sich nicht wesentlich von denen von Arbeitnehmern, werden jedoch aus Ersparnissen und Renten statt aus Löhnen finanziert. Daher bleibt die Nachfrage hoch, während das Arbeitskräfteangebot sinkt.

Bis vor kurzem wurde die Lücke im Arbeitskräfteangebot durch Einwanderer und Produktivitätswachstum geschlossen. Nun haben die USA die Zahl der illegalen Einwanderer auf null reduziert und begonnen, sie abzuschieben, was zu einer angebotsgetriebenen Rezession führen könnte. Damit dies geschieht, müsste das Arbeitskräfteangebot um mehr als das Produktivitätswachstum von 1,5 Prozent schrumpfen. Da der US-Arbeitsmarkt 170 Millionen Menschen umfasst, würde dies 2 Millionen Arbeitnehmern oder 200.000 pro Monat entsprechen. Eine Abschiebung in dieser Größenordnung wird es nicht geben, aber sinkende Erwerbsquoten oder weitere Pensionierungen könnten das Arbeitskräfteangebot weiter verringern. Eine arbeitsangebotsorientierte Wirtschaft wird inflationär oder stagflationär sein.

In der Regel senkt die US-Notenbank die Zinsen, wenn die Wirtschaft wegen sinkender Nachfrage an Fahrt verliert – denn günstigere Kredite beleben den Konsum und die Investitionen. Aber niedrigere Zinsen sind nicht das richtige Mittel, wenn die Verlangsamung auf ein stagnierendes Angebot in einer angebotsbeschränkten Wirtschaft zurückzuführen ist. Denn Zinssenkungen würden die Inflation anheizen, ohne das Angebot zu steigern. Daher können die Zinsen und Anleiherenditen in den USA nicht stark fallen.

EUROPA

Euro stark, Inflation sinkt – Europas Aktienmärkte profitieren

Europa hat von günstigen Zöllen und einem gestiegenen Handelsüberschuss gegenüber den USA profitiert. Dieser Rückenwind verwandelt sich jedoch in Gegenwind, da die deutschen Exporte in die USA einbrechen.

Weil der Euro im Vergleich zum US-Dollar um 15 Prozent aufgewertet hat, mussten viele europäische Unternehmen ihre Gewinnerwartungen nach unten korrigieren. Der Trend setzte bereits im ersten Quartal ein, als Investoren vor der deutschen Bundestagswahl ihre Wachstumserwartungen zurückschraubten. Nach dem Wahlsieg von CDU/CSU wurde ein Konjunkturpaket von 1 Billion Euro beschlossen. Gleichzeitig wuchsen die Sorgen über das US-Leistungsbilanzdefizit: Die aggressiven Handelsmaßnahmen und Bedenken zur US-Zahlungsbilanz machten ausländische Investoren zurückhaltender, das Defizit weiter zu finanzieren.

Der Euro/US-Dollar-Kurs tendiert nach oben. Während die USA ein Leistungsbilanzdefizit von 4,6 Prozent aufweisen, verzeichnet die Eurozone einen Überschuss von 2,3 Prozent. Diese Lücke war für den Greenback kein Problem, solange Ausländer in die USA strömten. Das US-Defizit war das Spiegelbild des Kapitalbilanz-Überschusses, der den US-Dollar in die Höhe trieb und die Binnennachfrage finanzierte, wodurch sich das Defizit verschärfte. Der Kapitalbilanz-Überschuss ist gefährdet, da Investoren andere Anlagemöglichkeiten für ihr Geld finden, was den Dollar nach unten drücken wird.

Die Verbindlichkeiten der USA gegenüber dem Ausland übersteigen die Auslandsvermögen der USA, und deren Finanzierung erfordert Kapitalzuflüsse. Die Nettoauslandsinvestitionen Europas stiegen von -27 Prozent zu Beginn der Eurokrise auf +8 Prozent Ende 2024. Die politische Unsicherheit in den USA wird zu erhöhter Volatilität und höheren Risikoprämien führen, was derzeit in Europa zu beobachten ist. Die europäischen Kapitalmärkte sind nach den USA die weltweit zweitgrößten Märkte, sodass ein schwächerer US-Dollar den Euro stärkt.

Es geht dabei nicht nur um die Schwäche des Dollars, sondern auch um die bessere wirtschaftliche Entwicklung in Europa. Denn der Kontinent hat die Phase der Stagflation nach der Pandemie endlich hinter sich gelassen: Die Inflation sinkt ebenso wie die Zinsen, was zu einer Trendwende in der Wirtschaftsleistung führt. Europa kann mit 15-prozentigen Zöllen der USA umgehen – wenn diese bestehen bleiben. Europa wurde zu Beginn des Ukraine-Krieges von der Energiekrise schwer getroffen, was das Wirtschaftswachstum, die Produktivität und die Unternehmensgewinne beeinträchtigte.

Der Ausfall russischer Gaslieferungen hat Investitionen in neue Anlagen zur Regasifizierung von Flüssigerdgas ausgelöst, die inzwischen in Betrieb sind. Dadurch dürften Energie- und Strompreise sinken – was wiederum Investitionen ankurbelt, Unternehmensmargen verbessert und den Wettbewerbsnachteil Europas bei Energiekosten gegenüber den USA verringert.

Auch die Abkehr Deutschlands von der Sparpolitik trägt dazu bei, was noch verstärkt wird, wenn sich die EU-Kommission zu Verteidigungsausgaben verpflichtet (die NATO-Länder in Europa haben vereinbart, ab 2035 5 Prozent ihres BIP für Verteidigung auszugeben, gegenüber bisher 2 Prozent).

Die Sparpolitik in Europa hat Nachfrage, Kapitalumschlag und Renditen gebremst – ein wesentlicher Grund dafür, dass die Produktivität seit der Finanzkrise so schwach ausfällt. Eine tiefere Integration in den Bereichen Verteidigung, Energie oder Kapitalmärkte wird dem Wachstum förderlich sein und die Produktivität steigern. Während die USA unter anhaltender Inflation und einem beeinträchtigten fiskalischen Impuls leiden, verbessert sich die Verschuldungssituation in Europa. In den Peripherieländern ist die Verschuldung des privaten Sektors von 178 Prozent des BIP zu Beginn der Eurokrise im Jahr 2011 auf 103 Prozent gesunken. Diese Zahl entspricht dem Stand bei Einführung des Euro im Jahr 2002, und ein Ende des Schuldenabbaus dürfte eine Erholung der Binnennachfrage bedeuten. Die Lohnstückkosten zwischen Kern- und Peripherieländern Europas haben sich angeglichen. Die Leistungsbilanzdefizite der Peripherieländer sind verschwunden, wodurch der Druck auf den Euro nachgelassen hat und sich die Spreads für Staatsanleihen verringern können. Europäische Aktien übertrafen die USA im ersten Quartal, gaben jedoch einen Teil dieser Gewinne wieder ab, da die Stärke des Euro die Gewinne beeinträchtigte.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinsen im Juli unverändert gelassen, und der Konsens geht lediglich von einer weiteren Senkung aus. Die Inflation sinkt jedoch weiter in Richtung 2 Prozent, wobei der starke Euro die Importpreise nach unten drückt. Chinas Überkapazitäten exportieren Deflation, und der 15-Prozent-Zoll auf EU-Exporte in die USA belastet Investitionen und Preise – zwei weitere EZB-Zinssenkungen sind möglich. Das Lohnwachstum verlangsamt sich (EZB-Lohnindex: 1,6 Prozent), die Arbeitsmarktlücke wächst, und der Euro ist seit seinem Jahrestief um 15 Prozent gestiegen. Brent-Rohöl kostet unter 70 US-Dollar pro Barrel, Gas nur noch 30–40 Euro/MWh. Sinkende Importpreise in ganz Europa erhöhen das Deflationsrisiko.

Die Fiskalpolitik wird Europa bis zum nächsten Jahr nicht retten, selbst wenn Deutschland seine Zusagen zur Erhöhung der Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben einhält. Da sich die Aktien seitwärts bewegt haben und die Anleiherenditen in Deutschland um 60 Basispunkte und in Frankreich um 50 Basispunkte gestiegen sind, haben sich die finanziellen Bedingungen verschärft.

Die Kluft zwischen europäischen und US-amerikanischen Vermögenswerten ist derweil extrem geworden. Nach drei Jahren schwacher Wertentwicklung zeigen europäische Small Caps in diesem Jahr erstmals wieder Aufwärtstendenzen. Dies liegt nicht nur daran, dass das Wachstum in Europa angezogen hat, sondern auch an der sinkenden Inflation. Eine hohe Inflation schadet den Margen kleinerer Unternehmen, da sie im Gegensatz zu ihren größeren Konkurrenten steigende Kosten nicht an ihre Kunden weitergeben können. Der Übertragungseffekt auf die Margen wirkt mit einer Verzögerung, was bedeutet, dass die Margen von Small Caps auch dann weiter steigen werden, wenn sich die Inflation stabilisiert hat. Small Caps entwickeln sich zudem prozyklisch. Sie erzielen mehr Einnahmen aus Binnenmärkten als Large Caps und haben sich daher parallel zum Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe erholt. Auch sektorale Verzerrungen erklären die Performance von Small Caps: Banken sind einer der größten Sektoren bei Large Caps, sodass sie eine Outperformance erzielen.

Deutschland dominiert den Small-Cap-Index mit mehr als 29 Prozent, gegenüber 22,7 Prozent im Large-Cap-Index. Es ist kein Zufall, dass Small Caps seit den Wahlen in Deutschland und dem Konjunkturpaket eine Outperformance erzielen.

China und der Rest der Welt

China räumt der Produktionskapazität im verarbeitenden Gewerbe weiterhin Vorrang ein, auch auf Kosten der Deflation, und konzentriert sich dabei auf industrielle und technologische Innovationen. Das Land belegt nun Platz 11 im Global Innovation Index. Die Immobilieninvestitionen sind eingebrochen, aber die Produktion ist weiter gestiegen. China könnte die Überkapazitäten durch eine Reduzierung der Investitionen in die Produktion angehen, aber das hätte Entlassungen zur Folge, was aus politischen Gründen nicht in Betracht kommt. Die Schwellenländer insgesamt könnten sich von jetzt an besser entwickeln, insbesondere angesichts eines schwächeren US-Dollars.

Fazit

Angesichts der Märkte nahe ihrer Allzeithochs einige abschließende Gedanken. Verbraucher im unteren Preissegment in den USA geraten zunehmend unter Druck, weil sie ihre Studentenkredite, Kreditkarten und Autokredite nicht mehr bedienen können. Gleichzeitig fällt der Immobilienmarkt: Sowohl Mehrfamilien- als auch Einfamilienhäuser liegen rund 25 Prozent unter ihrem Höchststand, während die Beschäftigung im Wohnungsbau nur minimal um 0,6 Prozent gesunken ist. Angesichts steigender Lagerbestände stehen wir damit an einem Wendepunkt.

Die Zölle belasten die Margen bisher nicht, könnten die Gewinne aber bald drücken. Der Konsum, der rund zwei Drittel der Wirtschaft ausmacht, hat nachgelassen: Die Ausgaben liegen unter dem Niveau von Dezember – ungewöhnlich für eine wachsende Wirtschaft, auch wenn das Wachstum langsamer ist als im Vorjahr. Es ist unklar, ob die Abschwächung zu Investitionskürzungen oder Entlassungen führt. Nach der Verabschiedung einer neuen Schuldenobergrenze durch den US-Kongress wird das Finanzministerium das allgemeine Konto von 350 auf 850 Milliarden US-Dollar erhöhen. Dadurch werden in den kommenden Monaten 500 Milliarden US-Dollar an Liquidität aus dem System abgezogen, sodass die jüngste Finanzspritze von 500 Milliarden US-Dollar wieder aufgehoben wird.

Unterdessen verbessert sich der Ausblick für Europa dank sinkender Inflation, eines starken Euro und struktureller Reformen. Die Energiekosten sinken, was die Unternehmensmargen und -investitionen anschiebt, während Deutschlands Konjunkturmaßnahmen und eine tiefere EU-Integration das Wachstumspotenzial unterstützen. Der Handelsüberschuss der Eurozone und die sich verbessernde Schuldendynamik stehen im Gegensatz zur fiskalischen Instabilität der USA – was Europa für Investoren zunehmend attraktiv macht.