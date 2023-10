Vor dem Ende der Zinserhöhungen Wie Analysten jetzt US- und globale Aktien und Anleihen einschätzen

Schlüsselerkenntnisse: Wirtschaftsprognosen in Zeiten der Unsicherheit

Eine milde US-Rezession ist unser Basisszenario. Doch die Chancen für eine sanfte Landung steigen, unterstützt durch einen Anstieg der Investitionen im verarbeitenden Gewerbe und eine widerstandsfähige Verbrauchernachfrage.

Die Verlangsamung des Immobilienmarktes in den USA für 2022 beginnt sich in den Inflationsdaten zu zeigen, was unserer Präferenz für eine längere Duration Vorschub leistet.

China taucht erneut als Risikofaktor für die globalen Märkte auf, insbesondere angesichts der deutlichen Verlangsamung der Konjunkturentwicklung.

Wir sehen größere Chancen für globale Aktien, sowohl aus Schwellenländern als auch aus entwickelten Märkten, aufgrund attraktiver Bewertungen und positiver lokaler Trends.

Wir sind neutral bis positiv für die meisten Anleihesektoren eingestellt, angesichts der Attraktivität der Duration und der Gesamtrenditen.

Antriebsfaktoren des US-Wachstums: Staatliche Anreize und Rückverlagerung der Produktion

Das Wachstum wird hauptsächlich durch Zuwächse in der Computer- und Elektroindustrie angetrieben, unterstützt durch erwartete Mittel aus dem US CHIPS und Science Act. Zusätzlich wird das Wachstum durch die Rückverlagerung von Produktionskapazitäten in die USA vorangetrieben, womit widerstandsfähigere Lieferketten geschaffen werden sollen.

Geringere Zinssensibilität hält US-Rezession auf Abstand

Die US-Wirtschaft hat sich von einer primär produzierenden zu einer dienstleistungsorientierten Wirtschaft entwickelt, die weniger zinssensitiv ist. Unternehmen und Verbraucher haben mehr Möglichkeiten, Zinsrisiken durch Derivate und variabel verzinsliche Kredite abzusichern.

Auswirkungen der Immobilienpreise auf die Verbraucherpreisindizes

Die Wachstumsraten bei den Immobilien- und Mietpreisen sind seit der ersten Zinserhöhung der Fed rückläufig. Diese Trends brauchen normalerweise etwa ein Jahr, um sich auf den Verbraucherpreisindex (CPI) auszuwirken. Dieser Hintergrund könnte der Fed weitere Argumente liefern, den Zinserhöhungszyklus zu beenden.

Asset-Allokation

Höhere Renditen und sinkende Volatilität im Anleihemarkt deuten auf eine günstigere risikobereinigte Rendite im Vergleich zu Aktien hin. Die Fed nähert sich dem Ende ihres Straffungszyklus, was historisch gesehen eine positive Entwicklung für die Allokation von Durationsrisiko darstellt. Jede potenzielle Rezession dürfte mild ausfallen, daher sind wir auch bereit, ein gewisses Kreditrisiko einzugehen, insbesondere da die hohen Anfangsrenditen einen Puffer gegen mögliche Verluste bieten.

US-Aktienmarkt

US-Aktien sind nicht auf eine US-Rezession eingestellt, was unser vorläufiges Basisszenario bleibt, seit September zeigen sie jedoch erste Schwächen. Während die Unternehmensgewinne nahe den Erwartungen liegen, unterstützt durch eine starke Verbrauchernachfrage, dürften die Verbraucherausgaben durch das Abschmelzen der Pandemie-Hilfen und die Wiedereinführung von Studienkreditzahlungen im Oktober gedämpft werden. Die Gewinnmargen liegen unter ihrem Höchststand von 2022 und werden in einer Abschwungphase schwer zu halten sein.

Large Caps

Marktkonzentration, Technologieblasen und hohe Bewertungen lassen uns bei großkapitalisierten Aktien vorsichtig sein. Trotz der oben genannten Bedenken auf Indexebene lassen sich Chancen in weniger bekannten großkapitalisierten Unternehmen finden, die an KI und den anlaufenden Bauboom im verarbeitenden Gewerbe gekoppelt sind.

Small und Mid Caps

Kurzfristig könnten kleinere Unternehmen in einem wirtschaftlichen Abschwung mit Volatilität konfrontiert sein, insbesondere angesichts der seit dem vergangenen Jahr gestiegenen Finanzierungskosten. Mittelkapitalisierte Unternehmen sind besser positioniert als kleinere, mit günstigeren Bewertungen, geringeren Finanzierungsbedürfnissen und Eigenschaften, die viele dieser Unternehmen vor zehn Jahren in den Large-Cap-Index gebracht hätten.

Wachstumsaktien

Vorsicht bei hochvolatilen Wachstumsaktien ist angebracht, angesichts des Anstiegs der Bewertungen im Jahresverlauf und des Mangels an Gewinnwachstum. Eine Ausrichtung auf Strategien für Wachstum zu einem vernünftigen Preis erscheint im aktuellen Marktumfeld angebracht.

Value-Aktien

Value ist attraktiv, da es nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) fast nur halb so teuer ist wie Wachstum über die gesamte Marktkapitalisierung hinweg. Im Falle einer Verlangsamung könnten zyklische Value-Unternehmen mit Volatilität konfrontiert sein, und wir bevorzugen defensivere Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Lebensmittel und Getränke sowie Elektroenergie.

Globale Aktien

Die Bewertungsspanne zwischen US- und globalen Aktien aus entwickelten Märkten bleibt mit dem 21- beziehungsweise 13-Fachen des erwarteten Gewinns sehr groß. Die Reflation in Japan, also die aggressive Politik zur Bekämpfung einer drohenden Deflation, dürfte preisstützend wirken, während die Bewertungen um mehrjährige Durchschnitte pendeln. Die jüngste US-Dollarstärke hat sich als Gegenwind für globale Aktien erwiesen, aber wir erwarten einen Range-gebundenen Dollar.

Aktien aus Schwellenländern

Die Halbleiterproduktion, ein Top-Sektor in Asien, bleibt stark nachgefragt. Mexiko hat sich zum wichtigsten Handelspartner der USA entwickelt und verdrängt damit Kanada. Mexikanische Unternehmen dürften von der Rückverlagerung der Produktion in die USA profitieren. Chinas Wirtschaft kämpft weiterhin mit einem Immobilien-Crash und hohen Arbeitslosenquoten, und die bisherigen Konjunkturmaßnahmen fielen bescheiden aus.