Trotz KI-Booms könnte ein schwacher Arbeitsmarkt im Jahresverlauf in eine Rezession führen. ICM-Vorstandssprecher Norbert Hagen rechnet mit einem Ende der Rally an der Wall Street.

Nvidia-Chef Jensen Huang: Dem boomenden KI-Sektor stehen viele Branchen gegenüber, in denen es nicht läuft.

Die Investitionen in Rechenzentren und sonstige KI-Infrastruktur werden in den USA 2026 voraussichtlich weiter steigen. Bereits 2025 wollten die amerikanischen Hyperscaler rund 400 Milliarden Dollar dafür aufwenden. US-Präsident Donald Trump hat den KI-Hype mit dem One Big Beautiful Bill Act zusätzlich angeheizt, da es hohe Abschreibungen auf die entsprechenden Investitionen ermöglicht. Der digitale Boom sorgt für Wachstum der US-Wirtschaft. Ohne den digitalen Hype, würden sich die Vereinigten Staaten wohl bereits in einer Rezession befinden.

Allerdings gibt es beim amerikanischen KI-Boom verschiedene Mankos. Erstens hat sich hier eine Art Kreislaufwirtschaft entwickelt. So will sich Nvidia beispielsweise umfangreich an OpenAI beteiligen. Der ChatGPT-Erfinder möchte gleichzeitig enorme Summen in Rechenleistung investieren, wodurch wiederum die Nachfrage nach Hochleistungshalbleitern, wie sie Nvidia herstellt, steigt.

Ein zweiter Schwachpunkt ist, dass es den großen US-Techkonzernen immer schwerer fällt, ihre milliardenschweren KI-Investitionen aus dem laufenden Geschäft zu finanzieren. Sie müssen umfangreich Schulden aufnehmen und dabei zum Teil sehr hohe Zinsen zahlen.

“ „Ohne den digitalen Hype würden sich die Vereinigten Staaten wohl bereits in einer Rezession befinden.“ Norbert Haqen Vorstandssprecher der ICM InvestmentBank

Außerdem gelingt es bislang kaum einem Unternehmen, mit KI wirklich Geld zu verdienen. Zwar hat ChatGPT pro Woche weltweit 800 Millionen aktive Nutzer. Doch OpenAI kann diese bis dato nicht monetarisieren, vielmehr steigen die Schulden. Der KI-Boom schlägt sich bislang allein in den Gewinnen von Nvidia nieder. Die anderen Hyperscaler müssen erst noch zeigen, ob und wann KI ihre Gewinne sprudeln lässt.

Schließlich könnte sich die Energieversorgung als Engpass erweisen. Rechenzentren brauchen enorme Mengen an Strom. Die USA müssen erst noch unter Beweis stellen, dass der Ausbau der Energieinfrastruktur mit dem Wachstum bei den Rechenzentren mithalten kann.

Arbeitsmarkt durch KI unter Druck

Es gibt noch eine weitere Schattenseite der KI. Sie ersetzt zunehmend Arbeitskräfte. So hat beispielsweise HP angekündigt, in den kommenden drei Jahren durch den vermehrten Einsatz von KI 6.000 Stellen abzubauen. Salesforce hat bereits fast die Hälfte seiner ehemals 9.000 Mitarbeiter im Kundendienst durch KI-Agenten ersetzt. Der Logistiker UPS hat 2025 sogar bereits 48.000 Arbeitsplätze gestrichen. Auch Amazon, Atlassian, Block, IBM, Intel, Meta, Oracle, Snap und Verizon setzen im großen Stil den Rotstift an.

Zu der Sorge um den Arbeitsplatz kommt erschwerend hinzu, dass Trump Millionen von Amerikanern die Zuschüsse für Lebensmittel und die Krankenversicherung gestrichen hat. Davon sind vor allem die einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten betroffen, die jeden Dollar für ihren täglichen Bedarf benötigen.

Der US-Arbeitsmarkt zeigte sich im März 2026 indes überraschend robust: Die Arbeitslosenquote sank auf 4,3 Prozent (von 4,4 Prozent im Februar), entgegen den Erwartungen, die ein Verharren prognostizierten. Außerhalb der Landwirtschaft wurden 178.000 neue Stellen geschaffen, besonders im Gesundheits- und Baugewerbe. In den Monaten zuvor hatten sich bei den Neueinstellungen erste Ermüdungserscheinungen gezeigt. Das hing allerdings auch damit zusammen, dass Firmen, die neue Mitarbeiter suchen, diese nicht finden.

Außerdem fehlen qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland, da Trump die Visagebühren stark erhöht hat. So kann der Autobauer Ford laut CEO Jim Farley 5.000 offene Stellen nicht besetzen, da er keine geeigneten Mechaniker findet.

US-Wirtschaft driftet auseinander

In den USA entwickelt sich die Wirtschaft K-förmig. Dem boomenden KI-Bereich stehen viele Branchen gegenüber, in denen es nicht läuft. Gleichzeitig entwickeln sich die Hoch- und Niedriglohnsektoren fundamental unterschiedlich. Eine K-förmige Wirtschaft kann sich eine Zeit lang im Gleichgewicht befinden. Es darf jedoch bezweifelt werden, dass dieses Gleichgewicht lange anhält.

Für den weiteren Jahresverlauf stellt sich die Frage, ob die schwächere Nachfrage nach Arbeitskräften in den USA oder KI als wichtiger Treiber für den Aktienmarkt fungieren wird. KI könnte weitere bedeutende Fortschritte bei der Akzeptanz und den Produktivitätssteigerungen erzielen. Im ersten Fall wäre eine Rezession wahrscheinlich die Folge, im zweiten Fall könnte die US-Wirtschaft hingegen eine sanfte Landung hinlegen.

Bislang sind es vor allem die großen US-Tech-Werte, die die Indizes nach oben treiben. Ohne die Magnificent 6 würde der S&P 500 längst auf der Stelle treten. Die volatile Kursentwicklung von Aktien wie Nvidia oder Palantir zeigt, wie nervös die Märkte mittlerweile sind. Viele Anleger stellen sich derweil etwas defensiver auf.

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.