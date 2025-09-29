Der S&P 500 erreicht neue Höchststände, doch die Dollarabwertung macht Anlegern aus dem Euroraum einen Strich durch die Rechnung. Oliver Zastrow warnt vor überhitzten Märkten.

Der amerikanische Aktienmarkt profitiert von starken Technologiewerten, einer hohen Innovationskraft und seiner Rolle als Leitmarkt. Dennoch sind amerikanische Aktien für Anleger aus dem Euroraum in diesem Jahr noch kein lohnendes Investment.

Während sich der S&P 500 wieder auf Rekordkurs befindet, entwickeln sich europäische Aktien, gemessen am Stoxx Europe 600, seit rund vier Monaten nur noch seitwärts. Für den Dax gilt das analog. Der amerikanische Aktienmarkt profitiert von starken Technologiewerten, einer hohen Innovationskraft und seiner Rolle als Leitmarkt. Europa hingegen bleibt mit seiner stärker zyklischen Branchenstruktur meist zurück. Damit setzt sich ein bekanntes Muster fort: Die Wall Street hängt die europäischen Börsen ab.

Dennoch sind amerikanische Aktien für Anleger aus dem Euroraum in diesem Jahr bislang kein lohnendes Investment. Die Abwertung des Dollars hat die seit Jahresanfang erzielten Kursgewinne der NYSE vollständig zunichte gemacht. Ob der Tiefpunkt erreicht ist, hängt vor allem von der Geldpolitik ab. Senkt die amerikanische Notenbank Fed die Zinsen früher als die EZB, könnte der Dollar weiter unter Druck geraten. Stabilisiert sich hingegen die US-Konjunktur oder fließt wieder mehr Kapital in sichere Anlagen, wäre eine Bodenbildung beim Dollar denkbar.

US-Börsen: Korrektur möglich?

Gleichzeitig haben sich jedoch auch signifikante Risiken entwickelt. Die US-Börsen sind derzeit sehr hoch bewertet und die Rally stützt sich nur auf wenige große Technologiekonzerne. Das macht den Markt anfällig für Rückschläge und spricht durchaus für die Möglichkeit einer Korrektur.

Es ist allerdings auch denkbar, dass eine nachlassende Inflation der amerikanischen Notenbank Fed Spielräume für eine Unterstützung der Konjunktur eröffnen könnte. Die Terminmärkte taxieren die Wahrscheinlichkeit für zwei weitere kleine Zinssenkungen in diesem Jahr auf rund 80 Prozent. Unter der Voraussetzung, dass sich die Konjunktur nicht zu sehr abschwächt, die Unternehmensgewinne solide ausfallen und sich die Marktbreite verbessert, könnte es durchaus noch zu einer Jahresendrally an der Wall Street kommen.

Zölle belasten bislang nur wenig

Die amerikanischen Einfuhrzölle wurden vielfach als Gefahr für die Aktienmärkte eingestuft, da sie tendenziell die Inflation unterstützen und die reale Kaufkraft der Verbraucher belasten, da sie wie eine Steuererhöhung wirken. Bislang sind die direkten Folgen der US-Einfuhrzölle jedoch geringer ausgefallen als befürchtet.

Das liegt einerseits daran, dass Unternehmen einen Teil der Kosten geschluckt oder ihre Lieferketten umgestellt haben. Andererseits blieb die US-Konjunktur insgesamt robust. Ob man das jedoch als „Erfolg“ werten kann, ist umstritten: Langfristige Belastungen wie höhere Produktionskosten, Unsicherheit im Welthandel und mögliche Nachteile für Verbraucher und Exporteure sind damit nicht vom Tisch. Trumps Wirtschaftspolitik wirkt zwar kurzfristig stabilisierend, birgt aber weiterhin erhebliche Risiken. Ähnlich wie bei einer Änderung der Leitzinsen wirken sich die Zölle nicht unmittelbar aus, sondern mit einem zeitlichen Versatz von mehreren Quartalen.

Mittelfristig könnten die Einfuhrzölle zu einer Stagflation führen. Die ersten Anzeichen dafür sind in den USA bereits erkennbar, wenn auch noch nicht eindeutig. Das Wachstum schwächt sich ab und der Arbeitsmarkt zeigt erste Ermüdungserscheinungen. Gleichzeitig bleibt die Inflation hartnäckig über dem Ziel der Notenbank. Sollte sich dieser Trend verfestigen, droht eine Phase schwachen Wachstums bei hohen Preisen – eine klassische Stagflation.

Ob europäische Aktien in diesem Umfeld die bessere Alternative darstellen, ist zumindest fraglich. Die Aktienmärkte des alten Kontinents zeigen sich derzeit spürbar ausgebremst. Schwaches Wirtschaftswachstum, ein starker Euro und anspruchsvolle Bewertungen belasten die Entwicklung. Der Stoxx Europe 600 tritt seit Monaten weitgehend auf der Stelle.

Beeindruckende Gold-Rally

Der Anstieg der Edelmetalle scheint dagegen kaum zu stoppen. Der starke Anstieg des Goldpreises um rund 45 Prozent in diesem Jahr lässt jedoch Zweifel an der Nachhaltigkeit dieser Entwicklung aufkommen. Kurzfristig wirkt der Markt überhitzt, zumal jederzeit Gewinnmitnahmen einsetzen könnten. Andererseits bleibt Gold in einem Umfeld geopolitischer Unsicherheit und anhaltender Inflationssorgen gefragt. Eine Korrektur ist möglich, doch der grundsätzliche Aufwärtstrend dürfte damit nicht automatisch beendet sein.

Der Bitcoin, der oft als digitales Gold bezeichnet wird, hat in diesem Jahr deutlich weniger stark zugelegt als Gold. Dadurch erscheint er auf den ersten Blick günstiger. Allerdings unterscheiden sich die beiden Anlageklassen in ihrer Bewertung grundlegend: Gold gilt seit Jahrhunderten als stabiler Wertspeicher, während der Bitcoin weiterhin sehr volatil ist und stark von Spekulationen getrieben wird. Als alternativer Wertspeicher kann die Digitalwährung interessant sein, sie trägt jedoch ein höheres Risiko. Ob Bitcoin „besser” ist, hängt daher stark von der individuellen Risikobereitschaft ab.

Angesichts der Risiken, insbesondere für amerikanische Aktien, und der möglicherweise zu steilen Gold-Rally rücken Anleihen zunehmend in den Fokus der Investoren. Nach einer langen Phase extrem niedriger Renditen bieten US-Staatsanleihen mittlerweile Zinssätze, die deutlich über denen deutscher Emissionen liegen und somit attraktiv sind. Für sicherheitsorientierte Anleger können sie somit eine Alternative zu hoch bewerteten Aktien, Gold und Kryptowährungen darstellen. Gleichwohl ist das Zinsumfeld volatil, sodass auch bei Anleihen mit Kursrisiken zu rechnen ist.

Abschließend sei angemerkt, dass dies keine Anlageberatung darstellt.

Über den Autor:

Oliver Zastrow ist Geschäftsführer bei der Qcoon Gruppe in Hamburg. Davor war er bei der Vermögensverwaltung Albrecht, Kitta & Co. und bei UBS Europe tätig.