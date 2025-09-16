Die Aktienmärkte sind weltweit im Aufwind, doch die einzigen Anlagen, die es verdienen, übergewichtet zu werden, sind Schwellenländeraktien und -anleihen.

Fed-Chef Jerome Powell gibt einen Ausblick auf mögliche Zinssenkungen: An den Märkten sorgt das für Goldlöckchen-Stimmung in der Asset-Allokation.

Es herrscht wieder einmal Goldlöckchen-Stimmung an den Märkten. Die Investoren machen sich weniger Sorgen über eine Abkühlung der US-Wirtschaft, doch die schwächeren Beschäftigungsdaten sind Grund genug für die US-Notenbank, die Zinssätze im nächsten Monat zu senken. Gleichzeitig scheint die Inflation kein allzu akutes Problem zu sein, wie die Stimmungsumfragen zeigen (siehe Grafik).

Da die Bewertungen jedoch weniger attraktiv sind, bleiben wir in Aktien, Anleihen und Cash neutral positioniert; wir sehen jedoch zahlreiche taktische Anlagechancen bei regionalen Aktienmärkten, Sektoren und festverzinslichen Anlageklassen.

Die Aktienmärkte notieren auf Niveaus, die darauf hindeuten, dass die Risiken für das Wachstum oder weitere negative politische Schocks durch starke Unternehmensgewinne mehr als ausgeglichen werden. Sicherlich wurde der Gewinnoptimismus des Marktes durch eine solide Berichtssaison untermauert, aber Aktien erscheinen teuer und es gibt nur sehr wenig Spielraum für Enttäuschungen, falls sich die Zollkampagne von Präsident Donald Trump später negativ auswirken sollte. Obwohl Anleiheinvestoren gewisse Abwärtsrisiken im Zusammenhang mit Trumps Angriffen auf die Fed eingepreist haben – die Renditen von länger laufenden Anleihen sind gestiegen, wodurch die Renditekurve steiler geworden ist –, glauben wir nicht, dass sie die Möglichkeit eines kurzfristigen Inflationsanstiegs angemessen berücksichtigt haben.

Konjunkturzyklus-Indikatoren mit Aufwärtstendenz

Unsere globalen Konjunkturzyklus-Indikatoren tendieren insgesamt nach oben. Die Aussichten für die US-Wirtschaft haben sich verbessert, was gewisse Zweifel an unserer bisherigen Erwartung einer deutlichen Abkühlung in einem Umfeld steigender Inflation aufkommen lässt. Die Stagflationsrisiken bleiben zwar bestehen (siehe Grafik), aber das Wachstum erweist sich als relativ robust, während die Auswirkungen der Zölle auf die Inflation wahrscheinlich gravierender sein werden als erwartet. Der Rückgang des privaten Konsums und die schwachen Wohnungsbauinvestitionen geben weiterhin Anlass zur Sorge.

Grafik: Stagflationsängste lassen nach

Aktivitäts- und Inflationsumfragen in den USA

* Durchschnitt der Aktivitätsbestandteile in den Umfragen im verarbeitenden Gewerbe (ISM, PMI, Empire, Philly Fed), Investitionen (Empire, Philly Fed), SBOI und Konsumklima (UMich, Conf. Board) ** Durchschnitt der Preisbestandteile in den Umfragen im verarbeitenden Gewerbe (ISM, PMI, Empire, Philly Fed) und Inflationserwartungen (UMich, NY Fed, SBOI) Quelle: LSEG, CEIC, Pictet Asset Management. Daten beziehen sich auf den Zeitraum 01.10.2024–28.08.2025.

Andererseits sehen wir aber auch positive Signale aus der Eurozone. Die Stimmungsindikatoren haben sich verbessert, und die Inlandsnachfrage dürfte sich erholen, da die Verbraucher ihre überschüssigen Ersparnisse ausgeben wollen. Längerfristig wird das Wachstum durch die Entscheidung Deutschlands, die öffentlichen Ausgaben zu erhöhen, weiter gestützt.

In Japan sind die Konjunkturaussichten uneinheitlich: Das Wachstum wird durch starke Exporte gestützt, während die Binnennachfrage gedämpft bleibt. Die zunehmende politische Unsicherheit – es mehren sich die Rufe nach einem Rücktritt des Premierministers – überschattet die Wirtschaft, da dies ein begrenzender Faktor für fiskalische Anreize und Strukturreformen ist. Die chinesische Wirtschaft verzeichnete im Sommer einen deutlichen Rückgang, nachdem die Exporte in die USA um 44 Prozent eingebrochen waren.

Von den 30 wichtigsten Zentralbanken lockern 24 die Geldpolitik und nur eine strafft sie. Da die Fed die Zinssätze voraussichtlich im September und Dezember dieses Jahres und im März nächsten Jahres erneut senken wird, bleiben unsere Liquiditätsindikatoren für riskantere Anlageklassen positiv.

Vorerst scheinen die erwarteten Zinssenkungen der Fed durch die jüngsten Beschäftigungsdaten gerechtfertigt zu sein, die für einen Schwenk von der Inflationsbekämpfung zum Wachstumsschutz sprechen. Sollte jedoch eine Trump-Fed die Zinssätze aus politischen Gründen weiter senken – insbesondere vor dem Hintergrund massiver Haushaltsdefizite und einer Deregulierung der Banken, die das Kreditwachstum ankurbelt –, würde der Markt wahrscheinlich anfangen, sich Sorgen über eine galoppierende Inflation zu machen. In China ist man unterdessen dabei, den Schuldenabbau und den Deflationsdruck in den Griff zu bekommen. Die Zentralbank hat ihren geldpolitischen Kurs gelockert und die Regierung strebt generell eine breitere politische Koordinierung an. Da die Dienstleistungsinflation in Japan nachlässt, ist die Bank of Japan nicht unter Druck, die Zinssätze schnell anheben zu müssen.

Unsere Bewertungsindikatoren zeigen, dass Anleihen und Aktien weiterhin teuer sind. Während sowohl Aktien der Eurozone als auch japanische Aktien vor nicht allzu langer Zeit noch extrem billig waren, sind sie jetzt teuer geworden. Aktien werden jedoch durch einen sehr starken, von der Technologiebranche getragenen Anstieg der US-Gewinne gestützt – einem der größten außerhalb einer Rezession. Dennoch erwarten wir angesichts der sehr hohen Bewertungen in den kommenden zwölf Monaten einen Rückgang der KGVs von globalen Aktien um 8 Prozent.

Qualitätsaktien, die sich in den letzten 18 Monaten unterdurchschnittlich entwickelt haben (was zum Teil daran lag, dass der Markt auf einmal überfüllt war, weil sich die Investoren Sorgen über die globalen Aussichten machten), werden langsam wieder attraktiver. Bei festverzinslichen Anlagen sind inflationsgebundene Anleihen und britische Staatsanleihen attraktiv.

Unsere markttechnischen Indikatoren bleiben für Aktien positiv, unterstützt durch eine Ausweitung der Marktrally über den Technologiesektor hinaus. Trotz der enormen Zuwächse des US-Marktes in den vergangenen Monaten liegen die Indikatoren für die Anlegerstimmung und die Aktienpositionierung insgesamt nicht auf einem exorbitant hohen Niveau. Die einzige offensichtliche Ausnahme sind japanische Aktien, die überkauft sind. Japanische und chinesische Anleihen hingegen erscheinen überverkauft.

Aktienregionen und -sektoren: Vertrauen in Schwellenländer-Aktien

Schwellenländeraktien sind nach wie vor ein Lichtblick an den globalen Märkten. Sie haben sich trotz Einführung der US-Zölle als widerstandsfähig erwiesen, da der robuste Inlandskonsum dazu beigetragen hat, die Auswirkungen der Handelsstörungen abzufedern. Die Schwellenländer haben einen BIP-Wachstumsvorsprung von rund 2 Prozentpunkten gegenüber den Industrieländern – der größte seit Anfang der 2000er-Jahre.

Wir gehen davon aus, dass Schwellenländeraktien in den kommenden Monaten attraktive Renditen erzielen werden und dass die in den Schwellenländern ansässigen Unternehmen sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr ein Gewinnwachstum von über 10 Prozent erzielen werden, das deutlich über dem ihrer Pendants in den Industrieländern liegt.

Schwellenländeraktien profitieren auch von attraktiven Bewertungen – ihr durchschnittliches KGV liegt bei rund 13 und damit ungerechtfertigte 33 Prozent unter dem der Industrieländer. Die Aussicht auf einen strukturellen Dollarrückgang ist ebenfalls von Vorteil, da er die Wettbewerbsfähigkeit der Exporte verbessert und den Zufluss ausländischer Investitionen fördert.

Auch bei chinesischen Aktien sind wir trotz der jüngsten Abkühlung der Wirtschaft optimistisch. Ein Einbruch der Exporte in die USA um 44 Prozent im Zeitraum März bis Juli hat zwar für Schlagzeilen gesorgt, doch die Ausfuhren des Landes in die USA machen nur etwa 3 Prozent des chinesischen BIP aus und sind keine wichtige Wachstumsquelle mehr. Peking hat zudem Spielraum, die Wirtschaft durch koordiniertere Impulse zu unterstützen.

Deshalb bleiben wir in den Schwellenländern übergewichtet.

Beim vorstehenden Text handelt es sich um einen gekürzten Artikel. Mehr zu den Marktbarometer-Themen von Pictet Asset Management – darunter „Anleihen und Währungen“ und „Globale Märkte insgesamt“ – hier.