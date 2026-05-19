Trotz des anhaltenden Iran-Konflikts bleiben die Aussichten für US- und Schwellenländeraktien aus Sicht von Pictet AM konstruktiv – beide Segmente werden weiterhin übergewichtet.

San Francisco und das angrenzende Silicon Valley sind das unangefochtene globale Kraftzentrum der Technologiebranche: Die Berichtssaison verlief vor allem in den USA sehr erfreulich.

Der Sturm auf den globalen Finanzmärkten scheint sich gelegt zu haben – zumindest vorerst. Es herrscht nach wie vor große Unsicherheit: Da nicht mit einem baldigen Ende des Kriegs im Iran zu rechnen ist, sitzen Schiffe weiterhin in der Straße von Hormus fest und die Ölpreise steigen. Die vor einigen Wochen diskutierten Worst-Case-Szenarien sind glücklicherweise nicht eingetreten, und die aktuelle Risikobilanz deutet auf ein günstigeres Investitionsklima hin.

Nachdem sich die Wolken verzogen haben, können sich die Investoren wieder auf die insgesamt positiven Fundamentaldaten konzentrieren: reichlich globale Liquidität, eine starke Gewinnentwicklung bei den Unternehmen, ein stetiges, wenn auch unspektakuläres Wirtschaftswachstum, eine moderate Inflation (wenn auch mit Aufwärtsrisiken) und Bewertungen, die bei vielen Anlageklassen attraktiver sind als noch vor zwei Monaten. All das bestärkt uns darin, risikofreudiger zu investieren, indem wir unser Engagement in Schwellenländeranlagen, US-Aktien und Industriewerten ausbauen.

Wir gehen Risiken jedoch selektiv ein. Wir möchten uns ungern auf eine einzige makroökonomische oder geopolitische Entwicklung stützen. Wir halten daher an unserer insgesamt neutralen Gewichtung in Aktien, Anleihen und Cash fest.

Konjunkturindikatoren signalisieren robuste Weltwirtschaft trotz Ölpreisschock

Unsere Konjunkturindikatoren stützen diese Einschätzung und deuten auf ein insgesamt moderat positives globales makroökonomisches Umfeld hin. Die wichtigste Erkenntnis aus den von uns beobachteten Frühindikatoren ist, dass die Konjunktur in den meisten Industrieländern und weiten Teilen Asiens insgesamt stabil bleibt. Der Energieschock schlägt sich bisher nur in begrenztem Umfang in den Erhebungen und Preisindikatoren nieder. In unserem Basisszenario wird die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 2,8 Prozent und damit leicht über dem Potenzial wachsen, während die Inflation im Durchschnitt bei etwa 3 Prozent liegen wird.

Die Risiken sind in einem schwächeren Wachstum und einem höheren Preisdruck zu sehen. Sollte die Sperrung der Straße von Hormus den ganzen Sommer über andauern, dürfte dies in Europa und einigen Schwellenländern – und möglicherweise sogar in den USA – eine leichte Rezession auslösen. Solange die Seestraße gesperrt bleibt, bewegen sich die Ölpreise zwischen 110 und 120 US-Dollar pro Barrel, gegenüber rund 70 US-Dollar vor dem Krieg und dem langfristigen Fair-Value unseres Modells von 80 US-Dollar.

Der Ölpreisanstieg bringt Gewinner und Verlierer hervor. Die Schwellenländer halten sich relativ gut. Energieexportländer sind die großen Profiteure, doch auch andere Länder befinden sich in einer stärkeren Position als bei früheren Krisen, was auf ein höheres Wirtschaftswachstum, eine geringere Anfälligkeit gegenüber externen Einflüssen und größere Zinspuffer zurückzuführen ist.

In den USA ist die Lage ausgeglichener. Der US-Verbraucher ist augenscheinlich fragiler als es die Wachstumszahlen vermuten lassen: Die Konsumdaten sind bereits schwach, das Wachstum des verfügbaren Einkommens hat sich deutlich verlangsamt, das Verbrauchervertrauen befindet sich nahe einem Rekordtief, und es wird erwartet, dass die höheren Ölpreise die Realeinkommen weiter unter Druck setzen werden. Die Ölproduzenten des Landes können jedoch mit beträchtlichen Mehreinnahmen rechnen, die die allgemeinen Auswirkungen auf die Wirtschaft ausgleichen werden.

In Europa hingegen wirkt sich der Ölschock ganz klar negativ aus, da die Hoffnungen auf eine Erholung schwinden und eine Stagflation droht. Wir haben unsere Wachstumsprognose für die Eurozone für dieses Jahr auf 0,9 Prozent gesenkt (von 1,3 Prozent vor zwei Monaten) und unsere Inflationsprognose auf 2,7 Prozent angehoben (von 2,0 Prozent).

Liquiditätsindikatoren bleiben expansiv und treiben Aktienmärkte an

Unsere Liquiditätsindikatoren geben riskanteren Anlagen etwas Auftrieb und bestätigen uns in unserer Entscheidung, das Engagement in einigen Aktienmärkten zu erhöhen. Da noch unklar ist, wie lange der Inflationsschock andauern wird und ob die Regierungen eingreifen werden, um die Auswirkungen der gestiegenen Energiekosten abzufedern, haben die Zentralbanken zwar ihre Bereitschaft zu einer Straffung der Geldpolitik signalisiert, haben es damit aber nicht eilig. Die globale Liquidität, die im weiteren Sinne als Geldmenge, Devisenreserven ohne Gold und Zentralbankvermögen ohne Gold definiert wird, wächst um rund 7,4 Prozent – ein ganzer Prozentpunkt über dem historischen Trend – und stützt damit die Bewertungen.

Die US-Notenbank hat ihre Zinssenkungsrunde beendet (und wir rechnen in diesem Jahr nicht mehr mit weiteren Maßnahmen), doch im privaten Sektor ist trotz der jüngsten Turbulenzen weiterhin reichlich Liquidität vorhanden. Nach unserer Einschätzung liegt dies daran, dass wichtige Kreditnehmer in der US-Wirtschaft – der Staat, KI-Unternehmen und wohlhabendere Verbraucher – nicht besonders empfindlich auf Zinsänderungen reagieren. Zudem bestätigen die jüngsten Gewinnmeldungen der Unternehmen, dass die Bankbilanzen in einer soliden Verfassung und gut vor Turbulenzen in den schwächeren Bereichen des Kreditmarkts geschützt sind.

Bewertungsindikatoren deuten weiter auf attraktives Aktienumfeld hin

Auch die Bewertungsindikatoren sprechen dafür, zusätzliche Risiken einzugehen. Trotz einer kräftigen Erholung an den Aktienmärkten erscheinen die Bewertungen nicht übermäßig hoch. Weltweit werden Aktien mit einem KGV gehandelt, das rund 10 Prozent unter dem Höchststand von Oktober 2025 liegt, während die Renditen von Staatsanleihen im gleichen Zeitraum im Durchschnitt um etwa 40 Basispunkte gestiegen sind.

Die Gewinnentwicklung der Unternehmen ist weiterhin positiv. Die Berichtssaison verlief vor allem in den USA sehr erfreulich, wobei der größte Teil des Gewinnwachstums auf die Sektoren Technologie, Finanzen und Rohstoffe entfiel.

Markttechnische Indikatoren: Stimmung hellt sich deutlich auf

Auch die markttechnischen Indikatoren deuten auf eine positivere Stimmung hin als noch Anfang April. Die Stimmung unter Privatanlegern und institutionellen Investoren hat sich deutlich verbessert und ist nun wieder optimistisch. Es gibt jedoch keine Anzeichen für übertriebene Euphorie: Die Nettoverschuldung liegt unter dem Durchschnitt, und die Investoren sind weiterhin auf Schwankungen vorbereitet, wie die Entwicklungen an den Optionsmärkten zeigen.

Aktienregionen und -sektoren: Liquidität und Gewinne befeuern die Rally

Trotz der schleppenden Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran, der hohen Ölpreise und der Stagflationsängste gibt es Gründe, etwas optimistischer in die Zukunft einiger globaler Aktienmärkte zu blicken.

Zwei Faktoren geben uns dabei besonders Zuversicht: reichlich

private Liquidität und solide Gewinne großer Unternehmen, insbesondere in konjunkturempfindlichen Sektoren wie der Industrie sowie in Regionen mit besseren Wachstumsaussichten, wie den USA und den Schwellenländern.

Zudem werden die großen Aktienindizes von überwiegend

dienstleistungsorientierten Unternehmen dominiert, sodass höhere Ölpreise wahrscheinlich keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Gesamtgewinne haben werden.

US-Aktien besonders attraktiv

US-Aktien erscheinen besonders attraktiv, gestützt durch solide Unternehmensgewinne, reichlich vorhandene Liquidität und den anhaltenden Investitionsboom in der Industrie und im Bereich der

künstlichen Intelligenz. Für die Unternehmen im S&P 500 Index wird in diesem und im nächsten Jahr ein Gewinnwachstum von etwa 20 Prozent erwartet – das höchste seit 2021.1

Besonders beeindruckend war der Anstieg der Gewinnmargen der Unternehmen, der von einer straffen Kostenkontrolle und einem starken nominalen Wirtschaftswachstum zeugt. In allen wichtigen Märkten dürften die Margen bis Ende dieses Jahres auf ein Allzeithoch steigen.

Ebenso entscheidend ist, dass die USA über einen ausreichenden Liquiditätspuffer verfügen, um sich vor externen Schocks zu schützen. Unsere Berechnungen zeigen, dass die in den USA durch Geld und Kredite geschaffene Liquidität dank der lockeren Geldpolitik der Fed, der starken Kreditvergabe der US-Banken und der Rückkäufe von Staatsanleihen von 1,7 Billionen US-Dollar beziehungsweise 6 Prozent im Vorjahr auf 2,5 Billionen US-Dollar beziehungsweise 8 Prozent des BIP steigen wird. Aus diesen Gründen gehen wir bei US-Aktien zu einer Übergewichtung über.

Schwellenländeraktien mit starker Gewinnentwicklung

Bei Schwellenländeraktien sind wir genauso vorgegangen. Unternehmen in den Schwellenländern verzeichnen eine starke Gewinnentwicklung und scheinen von den steigenden Energiekosten relativ unberührt zu bleiben.

Auch das gesamtwirtschaftliche Bild ist positiv. Das Wachstum bleibt robust, wobei sich das Wachstumsgefälle zwischen Schwellen- und Industrieländern in diesem Jahr voraussichtlich von 2,4 Prozentpunkten im Jahr 2025 auf 2,6 Prozentpunkte vergrößern wird. Darüber hinaus sind die Schwellenländer gut aufgestellt, um vom KI-Boom zu profitieren, da dort einige der weltgrößten Chiphersteller ansässig sind, darunter TSMC aus Taiwan sowie Samsung und SK Hynix aus Korea – ein Trio, das zusammen fast ein Viertel des MSCI EM-Aktienindex ausmacht.

Wir bleiben in chinesischen Aktien übergewichtet. Kräftige geld- und fiskalpolitische Impulse dürften die Binnennachfrage stützen, während die steigende Industrieproduktion und die Exporte im Bereich der künstlichen Intelligenz die Gewinne in einem Markt ankurbeln dürften, der besser als die meisten anderen in der Lage ist, externe Schocks abzufedern.

Selektive Allokation bei Industrie, Technologie und Konsumzyklen

Wir positionieren uns neutral in anderen Industrieländern als den USA, wo die Aktienbewertungen weiterhin angemessen sind, jedoch erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs besteht.

Auf Sektorebene erhöhen wir unsere Positionierung im Industriesektor auf „übergewichtet“. Industriewerte werden durch weltweite Infrastrukturausgaben und sich verbessernde Trends im verarbeitenden Gewerbe gestützt. Die Investitionsausgaben in den USA boomen: Die Zahl der Aufträge für wichtige Investitionsgüter stieg im März im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent.

Wir bleiben in Technologieaktien übergewichtet, geben jedoch Hardware- und Halbleiterunternehmen gegenüber Softwarefirmen den Vorzug. Auch wenn sich der Bewertungsabschlag infolge des jüngsten Kursrückgangs für eine breite Gruppe von Technologiewerten als vorübergehendes Phänomen erweisen könnte, rechtfertigen die Investitionspläne der großen Technologieunternehmen für KI-Rechenzentren und digitale Infrastruktur in diesem Jahr – deren Umfang auf 700 Milliarden US-Dollar geschätzt wird – einen Aufschlag.

Der Gesundheitssektor wird auf „neutral“ herabgestuft, was die schwächere Dynamik in der Branche und die im Vergleich zu anderen Marktsegmenten weniger überzeugenden Gewinnaussichten widerspiegelt. Wir bleiben in zyklischen Konsumgütern untergewichtet, da die steigende Inflation die Einkommen der privaten Haushalte und die Ausgaben für zyklische Konsumgüter belasten dürfte.

1 Konsensschätzung laut IBES. Quelle: Refinitiv, IBES, IWF-Prognose, Pictet Asset Management. Kalenderjahr Veränderung in Prozent beim EPS (einschl. Rückkäufen).

Anleihen und Währungen, globale Märkte insgesamt: Optimismus in Bezug auf KI befeuert Rally. Zum vollständigen Anlage-Barometer der Pictet AM Strategy Unit.