Das erste Halbjahr 2026 war ein gutes an den Aktienmärkten. Doch hinter der glänzenden Fassade zieht ein Gewitter auf. Marco Herrmann sieht mögliche Einstiegschancen.

Vor allem in den USA haben die Unternehmen einmal mehr sehr gut abgeschnitten. Ihre Gewinne stiegen im ersten Quartal 2026 um beeindruckende 30 Prozent. Damit übertrafen sie die ohnehin optimistischen Markterwartungen um 15 Prozent. Der gravierende Wermutstropfen für Investoren ist jedoch: Aufgrund der astronomischen und kontinuierlich steigenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) hat sich der freie Cashflow der „Magnificent Seven“ vollständig von der Gewinnentwicklung entkoppelt.

Insgesamt ist er mittlerweile nahezu null. Ab dem dritten Quartal 2026 droht der kumulierte Cashflow dieser Tech-Giganten sogar erstmals in den negativen Bereich zu drehen. Wie enorm dieser Kapitalbedarf ist, zeigt das Beispiel Oracle: Die angekündigten Investitionen bewegen sich hier mittlerweile auf Höhe des gesamten Jahresumsatzes.

Aus den einstigen „Mag7“-Geldmaschinen, die gewohnheitsmäßig jeweils einen Free Cashflow von bis zu 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr generierten und diesen verlässlich in massive Aktienrückkäufe steckten, sind über Nacht extrem kapitalintensive Unternehmen geworden. Für die Aktionäre bedeutet dies eine psychologische Zerreißprobe, denn aktuell ist völlig unklar, ob und wann sich diese gigantischen Infrastrukturinvestitionen jemals in echten Erlösen auszahlen werden.

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Um ihren immensen Kapitalbedarf zu decken, sind die Konzerne zunehmend auf die Emission von Anleihen und teilweise sogar auf verwässernde Kapitalerhöhungen angewiesen. Diese veränderte Finanzierungsdynamik belastet die Notierungen erheblich. Die logische Konsequenz an der Börse im Jahr 2026 lautet: Aus den glorreichen „Mag7“ sind die lahmen „Lag7“ geworden - ihre Aktienkurse hinken mittlerweile der allgemeinen Indexentwicklung deutlich hinterher.

Die Schaufelverkäufer triumphieren – noch

In den zurückliegenden sechs Monaten waren die Halbleiter- und Speicherhersteller die großen Gewinner dieser Entwicklung. Frei nach dem klassischen Credo des Goldrausches: Wenn alle nach Gold graben, dann investiere nicht in die Schürfer, sondern in die Schaufelhersteller. Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) legte folgerichtig im ersten Halbjahr um 80 Prozent zu.

Südkoreas traditionell volatiler, jedoch chiplastiger Aktienmarkt verzeichnete im Windschatten dieser Entwicklung sogar noch dramatischere Zuwächse. Aufgrund der prall gefüllten Auftragsbücher und der bis zum Jahr 2028 festgelegten Investitionspläne der Tech-Konzerne herrscht in der Halbleiterbranche aktuell eine enorm hohe Transparenz bezüglich des künftigen Umsatzwachstums.

Nach der extremen Outperformance der vergangenen Monate wäre es jedoch fahrlässig, nun ausschließlich auf dieses Thema zu setzen und das Verhältnis von „Vendor“ (Verkäufer) und „Spender“ (Käufer) zu ignorieren. Die Börse handelt bekanntlich die Zukunft und reagiert sensibel auf veränderte Erwartungshaltungen. Damit die Rally der Chiphersteller in diesem Tempo weitergeht, müssten die Hyperscaler ihre Investitionsabsichten in den kommenden Quartalen noch weiter erhöhen, während die Produktionskapazitäten der Chipproduzenten gleichzeitig künstlich verknappt blieben. Fundamental betrachtet handelt es sich dabei um eine zunehmend gewagte Wette.

Warten auf den „Google-Moment“

Um die aktuelle Situation strategisch einzuordnen, lohnt sich ein Blick in die jüngere Wirtschaftsgeschichte. Wir erleben derzeit das genaue Gegenteil dessen, was vor gut zehn Jahren im Silicon Valley geschah. Damals, im Mai 2015, wechselte Ruth Porat als neue CFO von der Wall-Street-Ikone Morgan Stanley zu Google (heute Alphabet).

Sie traf auf ein geniales Unternehmen, dessen Gründer Larry Page und Sergey Brin das Geld jedoch unkontrolliert in milliardenschweren, hochriskanten Zukunftsexperimenten – sogenannte „Moonshots“ – von autonomen Flugtaxen bis zur Anti-Aging-Forschung, pulverisierten. Der freie Cashflow stagnierte, die Aktie trat auf der Stelle.

Porat erzwang mit harter Hand eine beispiellose Finanzdisziplin. Nur wenige Monate nach ihrem Amtsantritt trieb sie die historische Restrukturierung zur Alphabet-Holding voran. Das hochprofitable Kerngeschäft rund um die Google-Suche und Youtube trennte sie strikt von den verlustreichen „Other Bets“ und führt eine finanzielle Rechenschaftspflicht ein. Projekte ohne kommerziellen Zeithorizont wurden radikal zusammengestrichen. Zudem initiierte sie das erste Aktienrückkaufprogramm der Unternehmensgeschichte. Diese Transformation spülte massiv Free Cashflow in die Kassen und beflügelte die Alphabet-Aktie in den Folgejahren dauerhaft.

In den nächsten zwölf bis 18 Monaten könnte sich ein strukturell ähnlicher „Google-Moment“ im gesamten Tech-Sektor wiederholen. Die Geduld der institutionellen Anleger mit den immensen KI-Ausgaben ist begrenzt. Sobald der Druck des Kapitalmarktes zu groß wird, werden die CEOs der großen Tech-Konzerne gezwungen sein, die Investitionen zu drosseln, Effizienzprogramme zu starten und die Profitabilität der KI-Anwendungen in den Vordergrund zu stellen. Genau das wird der Moment sein, in dem die Cashflows der Tech-Riesen wieder massiv steigen – und in dem langfristig orientierte Anleger wieder in diesen Sektor investieren sollten.

Da das Timing an den Märkten bekanntlich die größte Herausforderung darstellt, sollten Investoren im Technologiesektor derzeit flexibel agieren. Anstatt im aktuellen Umfeld alles auf eine Karte – oder eine einzelne Subbranche, beispielsweise die Halbleiterindustrie – zu setzen, empfiehlt sich ein zweigleisiger Ansatz.

Neben selektiven Investments in fundamental attraktiv bewertete Einzeltitel bietet ein breit gestreuter Nasdaq-ETF im Portfolio die strategische Basis, um den kommenden Wendepunkt beim Free Cashflow der Tech-Giganten nicht zu verpassen. Wenn die Investitionswelle der „Lag7” abebbt, schlägt wieder die Stunde der Plattform-Ökonomie.