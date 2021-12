US-Aktienfonds Legg Mason bringt Value-Quant-Strategie nach Europa

Der Investmentmanager Legg Mason hat den Brandywine Global Dynamic US Equity Fund (WKN: A12 EGJ) auf den deutschen und österreichischen Markt gebracht. Das Management legt mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens in Aktien von großen Unternehmen an, die ihren Sitz in den USA haben oder dort ihre Hauptgeschäftigkeit ausüben.Dabei konzentriert sich Fondsmanager Michael Fleisher auf Firmen, die hohes Wachstumspotenzial bei relativ geringem Risiko erwarten lassen. Das Investmentuniversum besteht aus 1.000 US-Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung. Diese werden nach einem klassischen Value-Ansatz analysiert.Danach erfolgt die Titelauswahl anhand eines dynamischen und quantitativen Scoring-Modells. Dabei spielen Qualitätsfaktoren wie Return on Equity oder Kursschwankungen eine Rolle.