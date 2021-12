Seit fünf Jahren erprobt US-Aktienfonds von American Century als Ucits erhältlich

In den USA besteht die Anlagestrategie bereits seit fünf Jahren und verwaltet mehr als 3,2 Milliarden Dollar. Jetzt ist sie auch in Europa investierbar. Der American Century U.S. Focused Innovation Equity Ucits (ISIN: IE0006AEA9Y8) wurde am 30. Juni als Teilfonds von Nomura Funds Ireland Plc aufgelegt.

Gemanagt wird die Strategie von einem Investmentteam der US-Gesellschaft American Century unter der Leitung der Senior Portfoliomanager Keith Lee und Michael Li sowie von den Portfoliomanagern Prabha Ram und Henry He.

Das Team will eine bessere Performance abliefern als der MSCI USA Growth Index. Dazu investiert es in 30 bis 40 US-Unternehmen, die sich hauptsächlich in einer frühen und schnellen Wachstumsphase befinden und ein erhebliches langfristiges Potenzial aufweisen. Das fundamentale Research bewertet die Unternehmen nach ihrem Wettbewerbsvorteil, ESG-Risiken, der Fähigkeit zu hoher Profitabilität und den Möglichkeiten für das Management, Kapital zu reinvestieren, um weitere Skaleneffekte zu erzielen und ihren Wettbewerbsvorteil auszubauen. „Unser Investmentansatz schaut durch kurzfristige Marktschwankungen hindurch und konzentriert sich stattdessen auf Unternehmen mit dauerhaftem Geschäft und starken Bilanzen, von denen wir glauben, dass sie in der Lage sein werden, über einen langen Zeithorizont attraktives Cashflow-Wachstum zu generieren“, so Fondsmanagerin Prabha Ram.

Nomura Asset Management und American Century Investments agieren als strategische Partner seit die japanische Nomura Holding im Mai 2016 eine Beteiligung von rund 41 Prozent an der US-Gesellschaft American Century Investments erwarb.