US-Anleihen heben ab „Vergesst Oktober!“ – Pimco glaubt an Zinswende 2016

„Die Erklärung der Fed kann am besten als (sehr) ’dovish’ charakterisiert werden“, schrieb Richard Clarida, globaler strategischer Berater bei Pimco, am Donnerstag in einer Kurzeinschätzung per E-Mail. „Keine Zinserhöhung heute und kein Grund anzunehmen, dass die Fed an einer glaubt (und vergesst Oktober!).“ Die Kurse der Treasuries kletterten, nachdem die Fed die Spanne für ihren Zielzinssatz in ihrer geldpolitischen Erklärung beibehielt. Die Rendite der zweijährigen US-Staatspapiere fiel um 13 Basispunkte auf 0,68 Prozent. So kräftig war die Rendite seit März 2009 nicht mehr gesunken - damals hatte die Fed erklärt, sie werde ihre. Die Geldpolitiker sagten nun, die jüngsten globalen Entwicklungen dürften die wirtschaftliche Aktivität etwas beeinträchtigen und wahrscheinlich einenausüben. Bei den zehnjährigen Treasuries sank die Rendite um zehn Basispunkte auf 2,19 Prozent. „Die Marktteilnehmer dachten, wenn sie diesmal die Zinsen nicht erhöhen, dann werden sie zumindest mit einer geldpolitisch harten Erklärung kommen - aber all das haben sie nicht getan“, sagte Thomas di Galoma, Leiter Zinsen und Anleihen bei ED&F Man Capital Markets in New York. „Sie sind mit dergekommen, die sehr weich war, dass sie sich Sorgen über die internationale Lage machen.“ Am Terminmarkt zeigen die Futures eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent, dass die Fed die Zinsen im Oktober anhebt und von. Bis zur Mitteilung der Notenbank am Donnerstag, zeigten die Terminkontrakte eine Wahrscheinlichkeit von 64 Prozent für eine Zinserhöhung bis zum Jahresende an. Die Berechnung basiert auf der Annahme, dass die effektive Fed Funds Rate nach der ersten Anhebung bei durchschnittlich 0,375 Prozent liegen wird.