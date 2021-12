Redaktion 04.01.2019 Lesedauer: 1 Minute

US-Anthropologe erforscht „Bullshit-Jobs“ „Im Finanzsektor drehen viele Arbeitnehmer nur Däumchen“

In globalen Konzernen der Finanz, Versicherungs- und Immobilienbranche langweilen sich Heerscharen überzahlter Nichtsnutze, erklärt David Rolfe Graeber im Interview mit „Der Standard“. Der für anarchistische Positionen bekannte Forscher lehrt an der London School of Economics and Political Science.