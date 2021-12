US-Atomwaffen in Deutschland? Nein danke! Ökoworld aktiv gegen US-Atomraketen

Die USA erneuern ihre Atombomben am deutschen Atomwaffenstützpunkt in Büchel. Um hierauf aufmerksam zu machen und Widerstand zu zeigen, hat die Fondsgesellschaft Ökoworld einen Anti-US-Atomraketenaufkleber entworfen.Als Vorbild hierzu diente der bekannte Anti-Atomkraftaufkleber. So prangt der Spruch „US-Atomwaffen in Deutschland? Nein danke“ in schwarzer Schrift vor gelbem Grund. Abgerundet ist das Ganze durch eine teilweise rot eingefärbte Rakete mit USA-Schriftzug.