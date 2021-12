Bloomberg L.P. 24.02.2017 Lesedauer: 1 Minute

US-Aktienindex Dow Jones erreicht das 10. Allzeithoch in Folge

An der Wall Street haben die Aktien mit Ausnahme des Technologie-Sektors am Donnerstag zugelegt. Der Dow-Jones-Index erreichte dabei zum inzwischen zehnten Mal in Folge ein neues Rekord-Hoch.