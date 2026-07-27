In den Sommermonaten dürfte die Volatilität an den Aktienmärkten wieder zunehmen – und Rücksetzer können Einstiegsgelegenheiten bieten, meint Anlagestratege Steffen Kunkel.

Mit knapp 18 Punkten notiert der US-Volatilitätsindex VIX derzeit auf einem niedrigen Niveau. Es gibt jedoch mehrere Gründe, warum die Schwankungen an der Wall Street in den kommenden Monaten zunehmen dürften. Derzeit bereiten die wieder spürbar gestiegenen Ölpreise Sorgen. Die Straße von Hormus ist erneut weitgehend gesperrt. Zuletzt haben sich die Mengen an Öl, die die Meerenge zwischen dem Iran und Oman passierten, auf weniger als vier Millionen Barrel pro Tag mehr als halbiert. Zur Erinnerung: Früher waren es einmal rund 20 Millionen Fass.

Und eine Besserung ist kaum in Sicht. Der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran gilt als gescheitert. Nun haben auch noch die vom Mullah-Regime unterstützten Huthis im Jemen angedroht, die Straße von Bab al-Mandab, welche den Golf von Aden mit dem Roten Meer verbindet, zu blockieren. Das würde Saudi-Arabien eine wichtige Umgehungsroute versperren. Das Königreich hat zuletzt rund zwei Drittel seiner Vorkriegs-Exporte über Verladeterminals am Roten Meer abgewickelt.

Ein höherer Ölpreis würde nicht nur das Wirtschaftswachstum bremsen, sondern auch für eine anhaltend (zu) hohe Inflation sorgen. Dies könnte Kevin Warsh unter Druck setzen, doch noch in diesem Jahr die Leitzinsen zu erhöhen. Eigentlich gilt der neue Fed-Chef als Freund niedriger Zinsen. Durch seinen Verzicht auf eine Forward Guidance besteht ohnehin eine gewisse Unsicherheit über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank.

Auch die wachsenden Zweifel an den enormen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) könnten zu stärkeren Schwankungen der Aktienkurse führen. So kam es beispielsweise bei ASML oder TSMC trotz guter Ergebnisse zuletzt zu Gewinnmitnahmen. Dazu lädt die unglaubliche Rally der Halbleiter-Aktien in den vergangenen Monaten geradezu ein.

Deepseek 2.0

Jetzt hat auch noch das chinesische Unternehmen Moonshot Kimi K3 vorgestellt. Dieses KI-Modell könnte den Highend-Produkten von OpenAI oder Anthropic Konkurrenz machen. Der Clou ist, dass Kimi K3 mit sehr viel weniger Speicherplatz auskommt. Das könnte bei den amerikanischen Hyperscalern und Halbleiterproduzenten ähnliche Unsicherheiten auslösen wie das Sprachmodell von Deepseek vor knapp drei Jahren. Angesichts der abgekühlten KI-Euphorie fehlt den Aktienmärkten derzeit ein dominierendes Narrativ, das die Kurse weiter steigen lässt.

Gleichzeitig könnten Wahlgeschenke von US-Präsident Donald Trump vor den Midterms im November an den Finanzmärkten für Verunsicherung sorgen. Noch stärker steigende Staatsschulden der USA könnten zu höheren Risikoaufschlägen bei Anleihen führen. Schließlich sind die von der Bank of America regelmäßig befragten Fondsmanager bereits voll investiert. Ihre durchschnittliche Cashquote ist zuletzt von 4,1 auf 3,6 Prozent gesunken. Damit ist kaum Geld für größere Aktienkäufe vorhanden. Und das alles passiert in einem Umfeld, in dem die Handelsumsätze durch die Sommerferien ohnehin eher gering ausfallen. Erschwerend kommt hinzu, dass Jahre mit Zwischenwahlen statistisch betrachtet mit einer erhöhten Schwankungsbreite einhergehen.

Starkes Wachstum der Unternehmensgewinne

Doch wie immer hat die Medaille zwei Seiten. Mögliche Korrekturen könnten sich als günstige Einstiegsgelegenheiten erweisen. Das Big Picture zeigt sich an den US-Börsen schließlich weiterhin von seiner positiven Seite. So verläuft die bisherige Berichtssaison in den USA äußerst positiv. Die Unternehmen des S&P 500 haben im zweiten Quartal ihre Gewinne trotz des Zollchaos und der Turbulenzen beim Ölpreis um durchschnittlich 24,7 Prozent gesteigert. Vor allem die Firmen aus den Bereichen Energie, IT und Grundstoffe haben deutlich mehr verdient als noch vor einem Jahr. Einzig die Unternehmen aus dem Healthcare-Bereich verzeichneten einen Gewinnrückgang.

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Vereinfacht ausgedrückt herrscht in den USA aufgrund des Investitionsbooms im Bereich KI eine Sonderkonjunktur. Allein die großen Hyperscaler wollen in diesem Jahr rund 725 Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren und Infrastruktur investieren. Im kommenden Jahr könnten die KI-Investitionen die Eine-Billion-Dollar-Marke erreichen. Die regionalen US-Industrieumfragen fielen zuletzt deutlich besser aus als erwartet und signalisieren eine anhaltend starke Industriekonjunktur. Nun hellt sich auch das Konsumentenvertrauen auf, was sich an verbesserten Einzelhandelszahlen ablesen lässt. Der Citi Economic Surprise Index bewegt sich seit rund einem Jahr im positiven Bereich. Das bedeutet, dass die Wirtschaftsdaten besser als erwartet ausgefallen sind.

Unterm Strich bleibt das Umfeld für Aktien in den USA konstruktiv. Anleger sollten größere Schwankungen in den Sommermonaten nutzen, um sich für die positiven Aussichten im vierten Quartal zu positionieren.