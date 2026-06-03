Lange gemieden, nun neu bewertet: US-Büroimmobilien rücken wieder in den Investorenfokus, sagt Simon Schmidt von US Treuhand. Warum Investoren genau hinschauen sollten.

Vor allem die dynamischen Büromärkte in den sogenannten Sunbelt-Staaten profitieren aktuell von Zuzug und geringem Neubau.

Aktien und Anleihen gelten als flexibel. Sie lassen sich jederzeit handeln und neu gewichten. Diese permanente Verfügbarkeit erzeugt das Gefühl von Kontrolle. Tatsächlich zeigt sie vor allem eines: Preise. Was Anleger in Echtzeit verfolgen, ist oft weniger die Entwicklung eines Investments als die Stimmung des Marktes.

Der Volatilitätsindex VIX, oft als „Angstbarometer“ der US-Börsen bezeichnet, stieg im Frühjahr 2026 zeitweise wieder deutlich an und erreichte Werte, die klar über dem Niveau zum Jahresende 2025 lagen: Kurse reagieren sofort auf Erwartungen, Zinsschritte oder politische Signale. Die tägliche Handelbarkeit wird damit zur permanenten Beobachtung von Bewertungen.

Immobilien folgen einer anderen Logik. Ein geschlossener US-Immobilienfonds wird nicht im Sekundentakt neu eingeordnet. Hier steht keine Marktmeinung im Mittelpunkt, sondern ein konkretes Objekt. Seine Lage. Seine Mieter. Seine Erträge.

Die Konzentration auf ein einzelnes Investment gilt in Anlegerkreisen oft als Schwäche. Breite Streuung erscheint kontrollierbarer, weil Risiken verteilt werden. Gleichzeitig entfernt sich der Blick damit häufig vom eigentlichen Asset. Bei einer einzelnen Immobilie liegen die Annahmen offen. Die Qualität des Standorts lässt sich analysieren. Mietverträge haben Laufzeiten. Cashflows entstehen nicht aus Marktstimmung, sondern aus Nutzung. Genau darin liegt der Unterschied: Das Investment wird nicht über permanente Preisbewegungen legitimiert. Was zählt, ist seine Fähigkeit, Erträge zu erwirtschaften.

Nutzung schlägt Narrative

Diese Rückkehr zur operativen Qualität zeigt sich inzwischen über nahezu alle Nutzungsarten hinweg. Die Investmentlogiken unterscheiden sich allerdings deutlich.

Wohnimmobilien etwa profitieren weiterhin von strukturellem Nachfrageüberhang, insbesondere in wirtschaftlich starken Metropolregionen. Gleichzeitig haben die hohe Nachfrage und der Kapitalzufluss der vergangenen Jahre die Renditen vieler Wohnsegmente deutlich komprimiert. Der Markt gilt als vergleichsweise stabil, bietet Investoren aber oft nur noch begrenztes Differenzierungspotenzial.

Experten-Insights zum Thema Anzeige Schwellenländer Zurück im Rampenlicht

Zu den offensichtlichen Gewinnern institutioneller Kapitalströme gehörten zuletzt vor allem Logistikimmobilien. E-Commerce, resilientere Lieferketten und die Rückverlagerung von Produktion haben die Nachfrage nachhaltig gestützt. Entsprechend hoch liegen inzwischen vielerorts auch die Bewertungen. Ein großer Teil der Wachstumsgeschichte spiegelt sich damit bereits in den Preisen wider.

Deutlich zyklischer bleibt dagegen das Hotelsegment. Die Rückkehr internationaler Reisetätigkeit sorgt zwar für hohe Auslastungen. Gleichzeitig reagieren Erträge dort wesentlich sensibler auf Konsumverhalten und operative Kostenentwicklungen.

Experten-Insights zum Thema Anzeige Schwellenländer Zurück im Rampenlicht

Büroimmobilien rücken wieder in den Fokus

Gerade deshalb richtet sich der Blick institutioneller Investoren zunehmend auf ein Segment, das lange als kaum investierbar galt: den US-Büromarkt. Kaum eine Assetklasse wurde in den vergangenen Jahren stärker infrage gestellt. Homeoffice, hybride Arbeitsmodelle und steigende Finanzierungskosten haben zu massiven Mittelabflüssen und deutlichen Bewertungsanpassungen geführt.

Der Markt betrachtete Büroimmobilien zeitweise nahezu flächendeckend als Problemfall – unabhängig davon, wie stabil einzelne Gebäude operativ tatsächlich geblieben sind. Diese generalisierende Sicht prägt Teile des Marktes bis heute. Der Vanguard Real Estate ETF (VNQ) notiert Anfang Mai 2026 trotz operativer Stabilisierung vieler Teilmärkte weiterhin rund 30 Prozent unter seinem Hoch aus dem Jahr 2021.

Mittlerweile werden diese Unterschiede innerhalb des Marktes wieder wahrgenommen. Während schwächere Objekte weiter unter Druck stehen, stabilisieren sich hochwertige Immobilien operativ vielerorts früher als erwartet. Unternehmen reduzieren Büroflächen nicht mehr pauschal, sondern wählen deutlich selektiver aus. Das verändert die Bewertungsmaßstäbe grundlegend. Büroimmobilien gelten heute weniger als breit angelegte Marktwette. Im Mittelpunkt stehen einzelne Gebäude mit funktionierendem Nutzungskonzept und belastbaren Cashflows.

Wenn selbst große Tanker drehen

Antizyklisch agierende und flexibel aufgestellte Investoren haben die zunehmende Differenzierung des Büromarktes früh erkannt und gezielt in hochwertige Objekte investiert. Bei großen globalen Investmenthäusern mit umfangreichen Bestandsportfolios zeigen sich solche Marktbewegungen naturgemäß zeitversetzt.

Inzwischen investieren aber auch Akteure wie Blackstone oder KKR wieder selektiv in sogenannte Trophy Offices, deren operative Qualität sich auch unter veränderten Arbeitsmodellen behaupten kann. Denn gleichzeitig verknappt sich das Angebot spürbar. Die Bautätigkeit im US-Büromarkt liegt auf einem historischen Tief. CBRE zufolge wurden 2025 in den 58 größten US-Märkten rund 2,16 Millionen Quadratmetern Bürofläche durch Abriss oder Umnutzung vom Markt genommen. Gleichzeitig kamen lediglich rund 1,18 Millionen Quadratmeter neue Bürofläche hinzu. Der gesamte Büroneubau eines Jahres lag damit nur knapp über der Größenordnung des früheren World Trade Centers, während gleichzeitig mehr als die doppelte Fläche aus dem Markt verschwand.

Nachfrage kehrt selektiv zurück

Parallel stabilisiert sich die Nachfrage schneller als lange erwartet. Große Unternehmen wie Amazon, JP Morgan oder Salesforce haben ihre Präsenzvorgaben erneut verschärft und konzentrieren ihre Mitarbeiter stärker auf hochwertige Standorte. Gesucht werden heute weniger möglichst große Flächen als funktionierende Arbeitsorte mit guter Infrastruktur und hoher Aufenthaltsqualität.

Der Markt kehrt folglich nicht einfach in alte Strukturen zurück. Er differenziert sich neu und wird qualitativer. Davon profitieren insbesondere Class-A-Gebäude in zentralen Lagen, die gerade deutlich steigende Auslastungen verzeichnen. Das lässt sich auch anhand von Zahlen nachvollziehen, die eine deutliche Zunahme von Einzeltransaktionen belegen. JLL zufolge erreichte das Volumen einzelner Office-Transaktionen im ersten Quartal 2026 rund 11,5 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht das einem Anstieg von 40 Prozent und dem höchsten Auftaktquartal seit 2020.

Vor allem dynamische Sunbelt-Märkte mit starkem Unternehmenszuzug zeigen diese Entwicklung besonders deutlich. Texas gewann seit 2020 mehr als 2,6 Millionen Einwohner hinzu und gehört damit weiterhin zu den am stärksten wachsenden Wirtschaftsräumen der USA. Prime-Büroimmobilien handeln dort aktuell mit Renditen zwischen sechs und sieben Prozent.

Gleichzeitig rentieren zehnjährige US-Treasuries aktuell bei rund 4,4 Prozent. Der Abstand zu US-Staatsanleihen spiegelt dabei nicht nur Risiko wider. Er zeigt vor allem, dass der Markt wieder eine reale Bewirtschaftungsleistung verlangt und sie entsprechend vergütet.

Rendite entsteht wieder aus Bewirtschaftung

Über viele Jahre ließ sich an den Kapitalmärkten nahezu jede Form von Risiko relativ günstig finanzieren. Sinkende Zinsen und hohe Liquidität haben Bewertungen in vielen Assetklassen getragen. Steigende Preise wurden selbst zum Teil der Investmentthese. Dieses Umfeld hat sich verändert. Kapital ist wieder teurer geworden.

Gleichzeitig unterscheiden Märkte deutlich stärker zwischen Substanz und Erwartung. CBRE erwartet für 2026 einen Anstieg der US-Immobilieninvestitionen um rund 16 Prozent auf etwa 562 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig geht das Unternehmen davon aus, dass Renditen in diesem Marktumfeld deutlich stärker einkommensgetrieben bleiben werden.

Davon profitieren Immobilien mit belastbaren Cashflows. Denn der Ertrag eines Bürogebäudes entsteht nicht aus kurzfristiger Marktbewegung. Er entsteht aus belastbaren Mietverhältnissen, funktionierenden Flächen, Standortqualität und der Fähigkeit eines Objekts, dauerhaft Nachfrage zu binden.

Damit verändert sich auch die Perspektive auf Risiko. Entscheidend ist weniger, ob ein Asset täglich handelbar bleibt. Wichtiger wird die Frage, ob seine Erträge auch unter veränderten Marktbedingungen tragfähig sind. Gerade darin liegt derzeit die neue Relevanz hochwertiger US-Immobilien: Sie müssen ihren Wert nicht permanent behaupten. Sie müssen ihn operativ erwirtschaften.