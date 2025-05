in News

Morningstar hat die aussichtsreichsten US-Dividendentitel für 2025 identifiziert. Was die zehn besten Aktien auszeichnet und warum sie mehr bieten als nur hohe Ausschüttungen.

Auf der Suche nach den besten Dividendenaktien richten viele Anleger ihren Blick vor allem auf die Rendite. Doch für den langfristigen Erfolg sind auch die Nachhaltigkeit der Ausschüttungen und die Bewertung des Unternehmens von großer Bedeutung.

„Beim Kauf von Dividendentiteln und bei der Jagd nach Rendite ist es sehr wichtig, selektiv vorzugehen“, betont Dan Lefkovitz, Stratege bei Morningstar Indexes. Die Suche nach den renditestärksten Bereichen des Marktes führe oft in problematische Bereiche und Dividendenfallen – Unternehmen, deren Rendite zwar gut aussehe, aber letztlich nicht nachhaltig sei. Stattdessen müssten Anleger auf die Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit der Dividenden achten.

Unternehmen mit Burggraben als stabile Dividendenzahler

Die Experten raten Anlegern daher, auf Unternehmen mit Management-Teams zu setzen, die konsequent hinter ihrer Dividendenstrategie stehen, sowie Firmen mit Wettbewerbsvorteilen zu bevorzugen. Diese sogenannten Burggräben haben sich in der Vergangenheit als starker Indikator für langfristig stabile Dividendenzahlungen erwiesen.

Angesichts dessen hat Morningstar Aktien hinsichtlich der genannten Faktoren genauer unter die Lupe genommen. Die Auswahl basiert auf dem Morningstar Dividend Yield Focus Index, einer Untergruppe des Morningstar US Market Index. In den Index werden nur Wertpapiere aufgenommen, deren Dividenden qualifizierte Erträge sind; Immobilienfonds werden ausgeschlossen. Alle gelisteten Aktien im Ranking werden vom Analysehaus aktuell mit 4 oder 5 Sternen bewertet, was auf eine Unterbewertung des Wertpapiers hindeutet. Darüber hinaus bieten sie Dividendenrenditen zwischen 2,64 und 4,91 Prozent.

Die zehn besten Qualitätstitel aus den USA, die aktuell unter ihrem fairen Wert gehandelt werden, finden Sie auf den kommenden Seiten.

Quelle: Morningstar, Stand der Daten: 9. Mai 2025.

Platz 10: EOG-Ressources

Nachlaufende Dividendenrendite: 3,39 Prozent

Industrie: Öl und Gas

Den zehnten Platz im Ranking nimmt EOG-Resources ein. Der Öl- und Gas-Förderer wird derzeit mit einem Abschlag von 15 Prozent unter dem von Morningstar ermittelten fairen Wert von 131 US-Dollar gehandelt und überzeugt mit einer Dividendenrendite von 3,39 Prozent. Das Unternehmen verfolgt eine aktionärsfreundliche Strategie und gibt 70 Prozent seines freien Cashflows an Investoren zurück.

Darüber hinaus konzentriert sich EOG nicht nur auf Aktienrückkäufe, sondern setzt zusätzlich auf Sonderdividenden. Die robuste Bilanz des Unternehmens stellt die Finanzierung nach Morningstar-Angaben sowohl der regulären als auch der variablen Ausschüttungen auf eine sichere Basis.