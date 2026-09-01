Jörn Quitzau und Steffen Killmaier
Wieso der Euro die politischen Fehler der USA nur begrenzt nutzen kann
Die US-Regierung hat das Vertrauen in den US-Dollar beschädigt, die Suche nach Alternativen hat begonnen. Was das für den Euro bedeutet.
Die Welt ordnet sich neu, wirtschaftlich und politisch. Beim Blick auf den Devisenmarkt zeigen sich bisher allerdings eher moderate Verschiebungen. Der Wechselkurs des US-Dollars stand im vergangenen Jahr zwar deutlich unter Druck, konnte sich später aber stabilisieren und schaffte in diesem Jahr zeitweilig sogar moderate Gegenbewegungen.