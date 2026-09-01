Wieso der Euro die politischen Fehler der USA nur begrenzt nutzen kann

Die US-Regierung hat das Vertrauen in den US-Dollar beschädigt, die Suche nach Alternativen hat begonnen. Was das für den Euro bedeutet.

Die Welt ordnet sich neu, wirtschaftlich und politisch. Beim Blick auf den Devisenmarkt zeigen sich bisher allerdings eher moderate Verschiebungen. Der Wechselkurs des US-Dollars stand im vergangenen Jahr zwar deutlich unter Druck, konnte sich später aber stabilisieren und schaffte in diesem Jahr zeitweilig sogar moderate Gegenbewegungen.

Präsident Trump bringt US-Dollar unter Druck

Besonders auffällig war die Schwäche des US-Dollars in der ersten Jahreshälfte 2025. Damals gab er auf breiter Front nach, was sich am handelsgewichteten US-Dollar-Kurs zeigte. Stark ausgeprägt war die Schwäche gegenüber dem Euro. Die Europäische Gemeinschaftswährung konnte in den ersten sechs Monaten des Jahres von knapp 1,03 auf rund 1,18 US-Dollar je Euro zulegen.

Die damalige Dollarschwäche resultierte hauptsächlich aus der Politik des neuen Präsidenten Donald Trump. Trumps disruptive und sprunghafte Art, seine fehlgeleitete Handelspolitik, sein Druck auf die amerikanische Zentralbank und die Missachtung von (internationalen) Institutionen zerstörten nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch bei Investoren viel Vertrauen. Angesichts dieser vielen Belastungsfaktoren war es fast schon erstaunlich, dass die US-Währung nicht noch weiter fiel und sich stattdessen stabilisieren konnte.

Gründe für die Stabilisierung des US-Dollars

Die amerikanische Währung genießt eine Sonderstellung im globalen Finanzsystem. Als Weltleitwährung ist sie praktisch dessen Fixpunkt. So ist der US-Dollar als internationale Reservewährung trotz aller Unwägbarkeiten nach wie vor die Nummer Eins, mit großem Abstand vor dem Euro. Daran dürfte sich kurz- und mittelfristig wenig ändern. Die USA haben über Jahrzehnte eine herausragende politische, wirtschaftliche und finanzielle Bedeutung erlangt, sodass der US-Dollar kurz- und mittelfristig kaum zu ersetzen ist.

Dies zeigt sich auch bei der Rolle als sicherer Anlagehafen in unsicheren Zeiten. Obwohl der Iran-Krieg von den USA losgetreten wurde, verzeichnete der US-Dollar am Devisenmarkt direkt nach Kriegsbeginn Kursgewinne. Es fehlt an ausreichenden ernsthaften Alternativen. Auch wenn Edelmetalle verstärkt nachgefragt werden und andere Währungen zu einem kleineren Teil attraktiv sein können, ist die amerikanische Währung als sicherer Anlagehafen wegen des finanziellen und politischen Gewichts der USA immer noch unverzichtbar.

Zudem spielt die Geldpolitik eine wichtige Rolle für den Außenwert des Dollars. Wegen der massiven Attacken des US-Präsidenten auf die Zentralbank Federal Reserve (Fed) und auf dessen Führungspersonal, herrschte große Verunsicherung über die Unabhängigkeit der Fed und über deren künftigen geldpolitischen Kurs. Die Ernennung von Kevin Warsh zum neuen Vorsitzenden der amerikanischen Zentralbank wirkte für den Dollar stabilisierend.

Warsh gilt als seriöser Geldpolitiker alter Prägung, für den die Geldwertstabilität eine zentrale Bedeutung hat. Bei seiner ersten Pressekonferenz im Juni trat Kevin Warsh entschlossen, dynamisch, innovativ und sachkundig auf. Er betonte mehrfach, die amerikanische Zentralbank werde Preisstabilität liefern – was die Märkte zunächst beeindruckte. Die Märkte preisten das Risiko einer politisierten US-Zentralbank erstmal wieder aus.

Allerdings wurden Warshs Grundsatzpositionen schnell einem Realitätstest unterzogen. Seine rein verbale Ankündigung, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, verfing schon auf der zweiten Pressekonferenz nicht mehr wie noch im Monat zuvor, obwohl er sich ähnlich entschlossen und eloquent wie im Juni präsentierte. Doch erneut hielt die Fed den Leitzins konstant, trotz der weiterhin deutlich zu hohen Inflationsraten. Daran lässt sich eine gewisse Inflationstoleranz der Fed auch unter Kevin Warsh ableiten, der persönlich – im Gegensatz zu drei anderen Mitgliedern des „Federal Open Market Committe“ (FOMC) – für die Beibehaltung des gegenwärtigen Leitzinsniveaus und nicht für eine Zinserhöhung gestimmt hat.

Ist der Euro eine Alternative?

Der Euro erlebte im vergangenen Jahr mit seinen Kursgewinnen eine kurze Blütephase, vielleicht auch nur eine Scheinblüte. Denn vorübergehend wurden am Devisenmarkt einige Fakten ausgeblendet, die den Euro und die Wirtschaft der Eurozone strukturell belasten: Das Wachstumspotenzial ist schwach, die Konstruktionsfehler des Euro bestehen fort, das politische Gewicht Europas ist gering und bei der Verteidigung und Energieversorgung steht Europa nicht auf eigenen Beinen. Bei der Geldpolitik hat sich die Europäische Zentralbank nach der Finanz- und Eurokrise stark an der amerikanischen Zentralbank orientiert und die Geldpolitik massiv gelockert. All diese Faktoren haben bisher eine höhere internationale Bedeutung des Euro verhindert. Und beim bilateralen Wechselkurs zum US-Dollar präsentiert sich die Gemeinschaftswährung eher schwach.

Wie es anders gehen könnte, zeigt die Schweiz. Dank einer stabilitätsorientierten Geld- und Finanzpolitik verfügt das Land über hervorragende gesamtwirtschaftliche Kennzahlen und Wettbewerbsvorteile. Der Schweizer Franken ist deshalb sehr gefragt und hat sowohl gegenüber dem Euro als auch dem US-Dollar seit Jahren im Trend deutlich an Wert gewonnen.

Ausblick: Leichtes Aufwärtspotenzial für den Euro

Die US-Regierung hat das Vertrauen in den US-Dollar beschädigt. Dieser Vertrauensverlust veranlasst Investoren über den Tag hinaus zu einer Suche nach Alternativen zur US-Währung. Trotz kurzfristig begrenzter Auswahl bleibt längerfristig Druck auf den Dollar bestehen. Deshalb dürfte der Euro trotz seiner strukturellen Probleme zum US-Dollar leicht aufwerten. Dies gilt vor allem dann, wenn die geopolitischen Spannungen etwas nachlassen und damit auch die Nachfrage nach dem Dollar als sicherem Hafen zurückgeht.