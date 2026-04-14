Tilmann Galler über die Zukunft der Fed ohne Powell, warum Gold trotz Rekordpreisen an Schwung verlieren dürfte – und welche drei Szenarien die globale Schuldenpolitik bereithält.

Kapitalmarktstratege Tilmann Galler: „Schulden werden so gut wie nie wirklich zurückgezahlt.“

DAS INVESTMENT: Herr Galler, wie geht es bei der Fed weiter – besonders wenn Jerome Powell nicht mehr im Amt ist?

Tilmann Galler: Bei der aktuellen Personalrochade der Fed gibt es in der Summe eine Bewegung hin zu etwas mehr Toleranz gegenüber Inflation. Das wäre im Sinne des US-Präsidenten: Eine lockerere Geldpolitik macht die amerikanische Schuldenpolitik leichter finanzierbar. Allerdings dürfte diese Verschiebung nur moderat ausfallen. Denn bei den Regionalpräsidenten rotieren derzeit mehr wachsame Mitglieder rein als raus. Und der US-Präsident hat mit Kevin Warsh als Nachfolger von Jerome Powell jemanden nominiert, der sich in der Vergangenheit tendenziell für höhere Zinsen und gegen eine Ausweitung der Fed-Bilanz positioniert hat.

Zuletzt hat die US-Notenbank trotz Druck des US-Präsidenten die Füße stillgehalten – und zu erwarten ist, dass dies bis zum Abgang von Powell im Mai auch weiterhin so bleibt. Laut der Erklärung des Offenmarktausschusses der Fed (FOMC) rechnen die Mitglieder nur noch mit einer Zinssenkung in diesem Jahr und einer weiteren im Jahr 2027, wobei der genaue Zeitpunkt unklar bleibt. Zu Jahresbeginn waren noch zwei Zinssenkungen eingepreist worden.

Was hat die Prognose zu den Zinssenkungen beeinflusst?

Galler: Fed-Chef Jerome Powell hat nach der letzten Sitzung erklärt, die US-Wirtschaft laufe aktuell „ziemlich gut“, wobei es allerdings durch den Krieg mit dem Iran und die damit verbundenen steigenden Ölpreise Unsicherheiten gebe. Wörtlich sagte er: „Wir wissen nicht, welche Auswirkungen dies haben wird. Wirklich, niemand weiß es.“ Erfahrungsgemäß treiben höhere Energiepreise die Gesamtinflation nach oben, doch er sagt, es sei zu früh, das Ausmaß und die Dauer der möglichen Effekte auf die Wirtschaft abzuschätzen.

Zur Inflation sagte Powell, dass es gewisse Fortschritte gebe, diese aber nicht so stark wie gehofft ausfallen. Er rechnet aber Mitte des Jahres mit einer positiven Entwicklung bei den Zöllen, die die Zollinflation reduzieren dürften. Alle geplanten Zinssenkungen seien jedoch abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung, weshalb er betonte, dass es ohne diese Fortschritte auch keine Zinssenkung geben wird.

Bleibt es bei der Dollarschwäche, die im letzten Jahr begonnen hat?

Galler: Seit Beginn des Irankriegs hat sich der US-Dollar tatsächlich wieder als sicherer Hafen gezeigt. Aber langfristig erwarten wir, dass sich der Dollar weiter abschwächt, in dem Maße, in dem der Zinsvorsprung der USA schwindet. Dazu kommt politische Volatilität. Das verunsichert globale Investoren. Wir haben das in unserem Paper „Neuer Pfad für den US-Dollar“ bereits im vergangenen Jahr thematisiert: Die Dollar-Schwäche ist keine Eintagsfliege. Sie dürfte sich nach dem hoffentlich baldigen Ende des Krieges in Nahost fortsetzen.

Treibt eine anhaltende Dollar-Schwäche auch den Goldpreis weiter an?

Galler: Gold hat ein starkes Momentum bekommen, und dieser Zusammenhang spielt durchaus eine Rolle. Aber es gibt noch andere Treiber. Man muss schauen, wer Gold eigentlich kauft. In den Jahren 2023 und 2024 waren es vor allem Zentralbanken aus den Schwellenländern – eine Folge der Sanktionen gegen Russland und der damit verbundenen Unsicherheit über Dollar-Reserven. Das hat sich zuletzt gewandelt: Heute sind es verstärkt ETF-Investoren und physische Käufer, die den Goldpreis auf neue Höchststände treiben.

Der tiefere Grund dafür ist die globale Verschuldungspolitik. In den USA, jetzt auch in Deutschland, in Japan – überall agieren Regierungen expansiv. Die Sorge vieler Investoren: Das endet in Inflation und Geldentwertung. Das hat den Goldpreis zeitweise über die 5.500 US-Dollar Marke katapultiert. Mit einem Stand von derzeit mehr als 4.700 US-Dollar notiert das Edelmetall zwar weiterhin auf historisch hohem Niveau, doch die Volatilität hat zugenommen.

Und auf der anderen Seite?

Galler: Der Preis ist inzwischen so hoch, dass sich erste Reaktionen zeigen. Die Schmuckindustrie – der größte Goldnachfrager weltweit – kauft weniger. Und die Margen der Minenunternehmen sind so gut wie selten zuvor. Das schafft einen Anreiz, die Förderkapazitäten auszuweiten. Wenn dieses zusätzliche Angebot auf den Markt trifft, dürfte Gold an Momentum verlieren.

Wagen Sie eine Preisprognose für das Jahresende?

Galler: Punktschätzungen mache ich grundsätzlich nicht – da liegt man fast immer falsch. Eine Richtungsaussage ist sinnvoller: Gold ist zwar noch unterstützt, aber nur noch moderat. Das Preisschild ist teuer geworden, Nachfrage- und Angebotsreaktionen dämpfen den weiteren Anstieg. Als Inflationsschutz ziehen wir deshalb derzeit reale Vermögenswerte vor – also Infrastruktur-Investments und selektiv Immobilien, etwa im Gesundheitsbereich oder bei Rechenzentren. Ähnliche Schutzwirkung wie Gold, aber mit mehr Aufwärtspotenzial.

Kommen wir zu den Staatsschulden. Welche Folgen hat die steigende Verschuldung – in den USA und weltweit?

Galler: Das hängt alles miteinander zusammen. Am Anleihenmarkt wird es zunehmend schwieriger, das gestiegene Emissionsvolumen zu absorbieren – also genug Käufer zu finden. China hat sich schon seit geraumer Zeit zurückgezogen. Japan ist inzwischen der größte Gläubiger der USA, hat aber selbst Probleme: Der Yen steht unter Druck, es gibt offenbar Interventionen am Devisenmarkt. Wenn Japan Kapital repatriiert, um die Währung zu stützen, erhöht das den Verkaufsdruck auf US-Staatsanleihen – und hält die Langfristzinsen oben.

Daran hängt dann wieder viel: Hypotheken, der gesamte Immobilienmarkt. Wenn die Zinskurve zu steil wird, muss die Fed möglicherweise wieder eingreifen – ähnlich wie nach der Finanzkrise mit der sogenannten „Operation Twist“, als das lange Zinsende gezielt gedrückt wurde.

Welche Szenarien sehen Sie grundsätzlich?

Galler: Drei. Erstens: finanzielle Repression – die Fed kauft Anleihen, um die Langfristzinsen zu drücken. Zweitens: Die Schulden werden hinweginflationiert. Das Verhältnis von Schulden zum Bruttoinlandsprodukt sinkt nicht durch Rückzahlung, sondern weil die Wirtschaft nominell wächst. Das klingt zunächst beherrschbar, kann aber schnell in Richtung argentinischer Verhältnisse kippen – höhere Inflation, höhere Zinsen, höherer Schuldendienst. Drittens: Wachstum rettet alles. Wenn die KI-getriebenen Produktivitätsversprechen einiger Tech-CEOs tatsächlich eintreten, könnte eine Wachstumsexplosion die Schuldenproblematik entschärfen.

Und welches Szenario ist das wahrscheinlichste?

Galler: Das hängt an zwei Faktoren: Wachstum und Inflation. Eines sollte man sich dabei immer klarmachen: Schulden werden so gut wie nie wirklich zurückgezahlt. In den Fünfziger- und Sechzigerjahren hat die USA ihren Schuldenstand nicht nominal gesenkt – der absolute Betrag blieb gleich. Er wurde nur tragbarer, weil die Wirtschaft wuchs und es Inflation gab.

In Deutschland wird immer wieder intensiv über die Schuldenbremse diskutiert. Wie bewerten Sie das?

Galler: Es ist eine gewisse Notwendigkeit. Wer die deutsche Infrastruktur sieht – Verkehr, Digitales, Verteidigung –, der weiß: Hier muss mehr getan werden, und der Staat muss das begleiten. Die Friedensdividende ist aufgebraucht. Wenn diese Investitionen zu einer Wachstumsbeschleunigung führen und einen positiven Multiplikator-Effekt haben, kann das gut ausgehen.

Wo sehen Sie das Risiko?

Galler: Das Risiko besteht darin, dass das Lockern der Schuldenbremse die Fiskaldisziplin erodiert. Dass man den neuen Spielraum nutzt, um demografisch bedingte Löcher – Altersvorsorge, Krankenversicherung – zu stopfen, statt tatsächlich in Wachstum zu investieren. Dann wären die positiven Effekte überschaubar. Das Warnsignal kommt aus Frankreich: Wenn eine dominante Staatsrolle automatisch zu überdurchschnittlichem Wachstum führte, wäre Frankreich ein Wachstumskönig. Ist es aber nicht. Staatsinvestitionen können private Investitionen verdrängen. Die Balance muss stimmen – und das erfordert auch Strukturreformen auf der Angebotsseite.

Welche Reformen meinen Sie konkret?

Galler: Steuerliche Anreize, Regulierungskosten kritisch überprüfen, verlässlichere Rahmenbedingungen für Unternehmen. Investitionen haben oft einen Zeithorizont von fünf, sieben, zehn Jahren – da braucht man Planungssicherheit. Wenn mit jedem Regierungswechsel neu entschieden wird, fehlt diese Verlässlichkeit. Dann lassen sich die Wachstumsversprechen mittelfristig nicht realisieren.

In Ihren zehn Kapitalmarkt-Thesen für dieses Jahr schreiben Sie von einer „trügerischen Ruhe“ an den Staatsanleihemärkten. Was meinen Sie damit?

Galler: Diese Ruhe hat sich inzwischen teilweise schon aufgelöst. Wir hatten im vergangenen Jahr enorme Schwankungen – zwischen Inflationsängsten und Rezessionsangst. Der Markt wurde hin- und hergeworfen. In der zweiten Jahreshälfte kehrte Ruhe ein, aber ich halte die für trügerisch. Die strukturellen Belastungen sind nicht weg: steigende Emissionsvolumen, schwindende Käufernachfrage, politische Unsicherheiten in den USA, Frankreich und Japan. Und das Spannungsfeld zwischen Inflations- und Rezessionsrisiken bleibt bestehen. Ich erwarte, dass die Volatilität zurückkommt.

Sie sehen aber südeuropäische Anleihen in diesem Jahr im Vorteil – warum?

Galler: Das kommt von zwei Seiten. Die Bonität Deutschlands verschlechtert sich, der Abstand zu Südeuropa schrumpft. Gleichzeitig zeigen Länder wie Spanien oder Griechenland dank Strukturreformen nach der Euro-Krise und dank des EU-Wiederaufbaufonds ein anhaltend starkes Wachstum. Das führt dazu, dass sich die Risikoprämien in Europa annähern – zugunsten südeuropäischer Anleihen und zulasten der Bundesanleihe.

Wie lange hält das an, wenn der Wiederaufbaufonds ausläuft?

Galler: Der Fonds sollte offiziell in diesem Jahr enden, aber viele Mittel sind noch nicht abgerufen. Eine Verlängerung ist wahrscheinlich. Dennoch: Das ist ein reales Risiko. Wenn die Transfers aus Brüssel wegfallen, müssen diese Länder kontroverse Sparentscheidungen treffen. In der Vergangenheit brauchte es oft erst eine handfeste Krise, bevor Politiker das Mandat hatten, wirklich schmerzhaft zu reformieren. Das könnte auch diesmal so sein.