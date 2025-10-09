Die Fundamentaldaten, die den US-Dollar stützen, schwächen sich schneller ab als prognostiziert, sagt Gary Smith, Fixed-Income-Experte bei Columbia Threadneedle Investments.

Geschicklichkeitsspiel Jenga: „Jenga-Spieler wissen, dass ein Turm dem Entfernen vieler Steine standhalten kann, aber in jedem Spiel ist es eine andere Anzahl, die den Einsturz auslöst“, so Fixed-Income-Experte Gary Smith.

Die Annahmen, die den Status des US-Dollars als wichtigste Reservewährung der Welt untermauern, verlieren schneller als erwartet an Bedeutung.

Gary Smith,

Head of EMEA Client Portfolio Manager Team

Jenga-Spieler wissen, dass ein Turm dem Entfernen vieler Steine standhalten kann, aber in jedem Spiel ist es eine andere Anzahl, die den Einsturz auslöst.

Obwohl der US-Dollar besondere Vorteile aufweist, die seinen Status als wichtigste Reservewährung der Welt stützen, können diese veränderlich sein. Annahmen, die die historische Dominanz untermauern, werden seit mehr als zwei Jahrzehnten langsam untergraben. Der Dollar macht heute rund 58 Prozent der globalen Devisenreserven aus – im Vergleich zu 70 Prozent zur Jahrtausendwende.1

Während globale Zentralbanken mit einem langsamen Rückgang der Rolle des Dollars zu kämpfen haben, ließe sich fragen: Wie viele Jenga-Steine wurden entfernt, und könnte der Jenga-Turm einstürzen?

Welche Währungen werden von der Dollar-Schwäche profitieren?

In einem Artikel vom Januar teilten wir die Ansicht, dass die globalen Devisenreserven (FX) in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich einen weiteren Rückgang des Dollars um 10 Prozent erleben werden und dass zehn Währungen davon profitieren würden, darunter der Euro, Yen, Sterling, Renminbi und eine Reihe kleinerer nicht traditioneller Währungen.

Seit der Amtseinführung von Donald Trump hat sich die Debatte darüber verstärkt, ob Länder ihre Devisenreserven vom US-Dollar abziehen sollten. Vor diesem Hintergrund wirkt die Prognose für das Szenario „10-10-10“ inzwischen weniger spekulativ. Das „10-10-10“-Szenario bezieht sich auf eine Prognose, wonach der US-Dollar innerhalb des nächsten Jahrzehnts rund 10 Prozentpunkte seiner Gewichtung in den globalen Devisenreserven verlieren könnte – verteilt auf etwa 10 verschiedene Währungen, die jeweils einen Anteil davon aufnehmen. Entscheidend bei allen Vorhersagen eines Dollar-Rückgangs bleibt jedoch die Frage, welche Währungen und Anleihemärkte von den daraus entstehenden Kapitalzuflüssen profitieren könnten.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht bestätigte, dass die primäre Sorge bei der Reservenverwaltung der Zentralbanken die Geopolitik ist, wobei die hauptsächlichen Triebfedern Zölle und Handelspolitik sind.2

Es zeigte sich auch, dass der Dollar die einzige Währung war, bei der die Netto-Nachfrage der Zentralbanken im Jahr 2024 sank, und der Euro die Währung war, die im vergangenen Jahr am häufigsten zu Reserven hinzugefügt wurde. Darüber hinaus wurde der Dollar in einer Prognose für das nächste Jahrzehnt als Währung genannt, die am ehesten an Boden verliert.

Dies stellt eine Änderung gegenüber dem seit langem etablierten Muster dar, bei dem die Diversifizierung weg vom US-Dollar in erster Linie zu einer Umverteilung von Reserven zugunsten kleinerer, nicht traditioneller Reservewährungen führte.

Spekulationen auf den Euro

Der Euro macht rund 20 Prozent der zugeordneten Devisenreserven aus, nachdem er Anfang der 2000er-Jahre bei 24 Prozent lag. Seit der Bundestagswahl im Februar wird jedoch spekuliert, dass der Euro durch Deutschlands Aufhebung der fiskalischen Schuldenbremse und das Engagement für Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben auf Kosten des Greenbacks zulegen könnte.

Aber es gibt Hürden: Der gesamte Euro-Staatsanleihemarkt – einschließlich der von der Europäischen Union begebenen Anleihen – ist halb so groß wie der US-Staatsanleihenmarkt.

Zusätzlich ist der Markt für auf Dollar lautende Investment-Grade-Kredite rund dreimal so groß wie sein auf Euro lautendes Pendant. Da die Kreditqualität staatlicher Emittenten weiterhin sinkt, wird Investment-Grade-Qualität für globale Devisenreserven-Manager zunehmend attraktiv, was den relativen Vorteil des US-Marktes verstärkt.

Ein Schlüsselfaktor, der das Potenzial des Euro als Reservewährung begrenzt hat, war das mangelnde Angebot an hochwertigen, liquiden Euro-Vermögenswerten. Staatsanleihen in Europa werden derzeit von 20 Mitgliedstaaten einzeln in einer uneinheitlichen Struktur und über eine Reihe von Ratings hinweg begeben. Eine gemeinsame EU-Emission würde das Problem eines derart fragmentierten Marktes lösen und angesichts der Wahrscheinlichkeit eines AAA-Ratings einen attraktiven sicheren Anlagewert darstellen. Die nordeuropäischen Länder haben jedoch gemeinsame Schulden abgelehnt und auf die Risiken der Schuldenvergemeinschaftung, das moralische Risiko und die Nichtbeistands-Klausel verwiesen.

Darüber hinaus habe sich die momentan seltene Emission nachteilig auf die Nachfrage institutioneller Anleger ausgewirkt – wir warten immer noch auf die Aufnahme von EU-Anleihen in Benchmark-Indizes für Staatsanleihen. Positiv ist zu hoffen, dass die bevorstehende Einführung eines Eurex-Futures-Kontrakts für die EU-Emission die Absicherung erleichtern, die Nachfrage steigern und die vorhersehbare Emission von Anleihen fördern wird.

Bis es zu Veränderungen kommt, bleiben deutsche Bundesanleihen die bevorzugte Anlage für Manager von Devisenreserven in Euro. Doch sie sind nicht völlig risikofrei: In einem Gespräch mit dem Leiter der Devisenreserven einer osteuropäischen Zentralbank wurden Zweifel an ihrer Eignung geäußert. Die Sorge: Deutschland liegt geografisch relativ nah an Russland, was Auswirkungen auf viele Aspekte der nationalen Wirtschafts- und Politikgestaltung haben könnte.

Wenn der Dollar wackelt: Gewinner im Reservewährungs-Spiel

Mark Sobel, der US-Vorsitzende der Denkfabrik OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum) wies 2024 darauf hin, dass nur Maßnahmen der USA selbst der Dominanz des Dollars ein Ende setzen könnten.3 Nur wenige Beobachter hätten erwartet, dass diese Hypothese im Jahr 2025 so gründlich getestet wird.

Wie würde also ein Einsturz des Jenga-Turms aussehen? Unter Verwendung der Kennzahl der Devisenreserven könnte sich die Abwertung des US-Dollars deutlich beschleunigen: Statt 10 Prozent in den nächsten zehn Jahren könnte sie in fünf Jahren bereits 20 Prozent erreichen. Dies wäre eine Welt, in der Chinas Einfluss fest etabliert ist – wirtschaftlich wie militärisch – und das Gewicht des Renminbi auf 10 Prozent steigen könnte. Das klassische Argument gegen den Renminbi lautet, dass Kapitalbewegungen weiterhin eingeschränkt sind. In einer Welt jedoch, in der Handels- und Verteidigungsabkommen die Nutzung von Devisenreserven regeln, würde dies weniger ins Gewicht fallen.

Interessanterweise könnten in einer Welt, in der die Dominanz des US-Dollars abnimmt, die Volkswirtschaften, die weiterhin zum Einflussbereich der USA gehören, noch enger zusammenrücken. Für diese Nachbarn und Verbündeten könnte es notwendig werden, ihre Dollar-Positionen auszubauen, um ihre Loyalität und Bündnisbereitschaft zu zeigen.

Für die meisten Länder wird es weiterhin das Ziel sein, den Trend der letzten zwei Jahrzehnte fortzusetzen: die Devisenreserven breiter zu streuen und auch kleinere, weniger traditionelle Währungen einzubeziehen. Neue Instrumente wie Stablecoins und digitale Zentralbankwährungen werden die Struktur zusätzlich komplexer machen. Dennoch ändert sich die zentrale Erkenntnis nicht: Die Welt strebt nach mehr Vielfalt in den Devisenreserven, doch Handels- und Sicherheitsüberlegungen beeinflussen die Entscheidungen maßgeblich. Die Anlage von Devisenreserven dreht sich längst nicht mehr nur um „Sicherheit, Liquidität und Rendite“.

Fazit

Die Dominanz des US-Dollars als wichtigste globale Reservewährung nimmt ab. Wohin sich das Machtgleichgewicht verschiebt, ist unklar – entscheidend sind längst nicht mehr nur finanzielle Sicherheit, sondern zunehmend geopolitische Faktoren. Langfristige Anleger müssen flexibel bleiben und darauf achten, sich nicht von den fallenden Jenga-Steinen der Märkte aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen, derweil sich Anleiherenditen, Kreditspreads und Währungen verändern.

In einem solchen Umfeld ist das Fachwissen erfahrener aktiver Vermögensverwalter besonders wertvoll – vor allem jener, die nachweislich erfolgreich auf schnelle Veränderungen der Kapitalmärkte reagieren können, um Werte zu sichern und strategische Chancen zu nutzen.

