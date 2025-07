Das Bild an den internationalen Aktienmärkten hat sich in den vergangenen Monaten erheblich gewandelt. War es in den vergangenen Jahren eine sehr erfolgreiche Strategie, vor allem auf den US-Aktienmarkt zu setzen, stehen nun andere Märkte im Fokus – allen voran Europa. Damit rückt auch das Thema Diversifikation wieder in den Mittelpunkt.

Anlegers Endgegner: Gier und übertriebenes Risikobewusstsein

Bei einer langfristig aufgesetzten, umsichtigen Anlagestrategie sollte ein gutes Maß an Diversifikation eigentlich nie aus dem Bewusstsein geraten. Auch nicht, wenn es für eine gewisse Zeit weniger Ertrag bringt als eine eindimensionale Anlage. Leider führt in längeren Boomphasen einzelner Anlageklassen oder bestimmter Investmentvehikel wie zum Beispiel den Magnificent Seven oftmals die Gier dazu, dass langfristig sinnvolle Strategien geopfert werden. Auf der anderen Seite lassen heftige Rücksetzer relativ schnell ein Risikobewusstsein entstehen, dass dann oftmals übertrieben ist.

Diversifikation kann auch Schwankungen reduzieren, das sollte aber nicht im Vordergrund stehen. Denn kurzfristige Schwankungen sind nichts Schlimmes. Sie gehören bei der Kapitalanlage dazu und bedeuten eher Chance als Risiko. Das tatsächliche Risiko besteht darin, dass man dauerhafte Wertverluste erzielt, weil man beispielsweise zu wenig gestreut hat und genau die Anlagen ausgewählt hat, die sich auf Dauer seitwärts bewegen oder sogar im roten Bereich.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass man eine Portfoliozusammenstellung wählt, die man bei stärkeren Schwankungen nicht durchhält. Dadurch steigt die Gefahr, dass Anleger zum falschen Zeitpunkt aussteigen und sich anschließend nicht mehr trauen, neu zu investieren. Damit verpassen sie allerdings das sogenannte Achte Weltwunder – den Zinseszinseffekt. Daher ist es wichtig, dass man eine Anlagestrategie wählt, die zum persönlichen Chance-Risiko-Profil passt und die man über alle Phasen hinweg durchhalten kann.

Gar nicht so einfach: Schwankungen aushalten

Oft ist zu hören, dass jüngere Menschen unterhalb von 50 Jahren im Grunde keine anderen Anlageklassen als Aktien benötigen, da diese langfristig sehr attraktive Renditen bringen. Dieses Argument ist schwer von der Hand zu weisen. Historisch gesehen gelten Aktien als eine der besten Anlageformen, um Vermögen aufzubauen und die Inflation zu schlagen. Und vieles spricht dafür, dass es auch zukünftig so bleiben wird.

Wichtig in diesem Fall ist, dass Anleger ein reines Aktienportfolio mit all seinen Schwankungen auch durchhalten können. Von zwischenzeitlichen, teils kräftigen Rücksetzern, die zum Investieren dazu gehören, dürfen sie sich nicht beunruhigen lassen. Ebenso essenziell ist, dass innerhalb der Aktienanlage eine sinnvolle Streuung erfolgt und diese regelmäßig überprüft wird. Denn ob die gewählten Unternehmen weiterhin zukunftsfähig sind und der dazugehörige Preis (Aktienkurs) gerechtfertigt ist, ist auf Dauer elementar.

Zu guter Letzt muss sichergestellt sein, dass das angelegte Geld langfristig zur Verfügung steht. Sobald andere Wünsche wie ein Immobilienkauf dazwischenkommen und dafür das Kapital benötigt wird, obwohl sich der Aktienmarkt gerade in einer Baisse befindet, hilft es auch nichts, wenn man unter 50 ist.

Sven Langenhan © HRK Lunis

Über den Autor:

Sven Langenhan ist Leiter des Investment Office beim Vermögensverwalter HRK Lunis.