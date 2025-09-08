Als wäre nichts gewesen, bewegt sich die Wall Street, gemessen am S&P 500, auf Rekordniveau. Reinhard Pfingsten, Investmentchef der Apobank, meint, dass der Rally die Luft ausgeht.

Ein erster positiver Effekt der amerikanischen Einfuhrzölle ist bereits sichtbar: Dem Fiskus fließen erhebliche Mittel zu. Finanzminister Scott Bessent rechnet künftig mit Einnahmen von 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das ist durchaus realistisch, sofern der Supreme Court nicht das Gros der Einfuhrzölle wieder einkassiert. Der Council of Economic Advisors kommt zu einem ähnlichen Ergebnis wie Bessent und schätzt die Zolleinnahmen der USA in den kommenden zehn Jahren auf insgesamt 2,8 Billionen US-Dollar. Die negativen Effekte werden sich dagegen erst nach und nach zeigen.

Die Zölle haben noch nicht ihre volle Wirkung entfaltet, da bislang verschiedene Faktoren mäßigend wirken. So wurden die Lager vor Verhängung der Zölle extrem stark aufgefüllt. Das zeigt sich daran, dass das Handelsbilanzdefizit der USA im Juli auf über 78 Milliarden Dollar angestiegen ist. Im Monat zuvor lag es noch bei 60 Milliarden Dollar.

Gleichzeitig wirken die neuen US-Zölle mit einem Zeitversatz, da sie beispielsweise nur auf Waren angewendet werden, die nach ihrer Einführung verschifft wurden. Zudem haben US-Unternehmen bei der Begleichung der Zölle Zahlungsziele.

Inflation kommt, aber langsam

Aufgrund der zeitlichen Streckung der Inflationswirkung wird es vermutlich nicht zu einem Preisschock wie während der Corona-Phase kommen. Vielmehr wird die Teuerung über einen längeren Zeitraum hinweg steigen. Die amerikanische Notenbank Fed wird ihr Inflationsziel von zwei Prozent voraussichtlich nicht Ende der ersten Hälfte 2026, sondern erst ein gutes Jahr später erreichen, wenn die Basiseffekte zu wirken beginnen.

Eine spannende Frage lautet: Wer bezahlt die Zölle langfristig eigentlich? Wahrscheinlich werden die ausländischen Exporteure etwa 20 Prozent übernehmen. Weitere zehn Prozent werden wohl an den amerikanischen Importeuren hängen bleiben. Den mit etwa 70 Prozent größten Teil der Rechnung werden die Verbraucher in den USA begleichen müssen. Damit entsprechen die Zölle zu einem großen Teil einer Steuererhöhung.

Im Rahmen der Berichterstattung über das erste Halbjahr fielen die Aussagen der Unternehmen sehr gemischt aus. Generell suchen sie natürlich nach Lösungen, um Zollzahlungen möglichst zu vermeiden, beispielsweise durch einen Austausch der Zulieferer.

Außerdem dürfte der politische Druck in den USA dazu führen, dass die US-Unternehmen die Preiserhöhungen infolge der aktuellen US-Handelspolitik nicht sofort an die Verbraucher weiterreichen, um die Regierung nicht vor den Kopf zu stoßen.

Konjunktur kühlt sich ab

Die deutliche Abschwächung der Wachstumsrate der US-Wirtschaft zeigt, dass sich die Handelspolitik Washingtons als Eigentor erweist. Es ist damit zu rechnen, dass das Wachstum in diesem Jahr auf nur noch 1,7 Prozent sinkt, was für amerikanische Verhältnisse wenig ist.

Vor allem der rückläufige Konsum ist für das geringere Wachstum verantwortlich. Vereinfacht ausgedrückt hat Joe Sixpack real weniger Geld zum Shoppen in der Tasche, wenn die Preise steigen. Unter den Zöllen werden die Geringverdiener am meisten leiden. Gleichzeitig sind sie vom Wegfall staatlicher Unterstützungen, beispielsweise bei der Gesundheitsvorsorge oder den Lebensmittelzuschüssen, betroffen. Die Besserverdienenden profitieren dagegen von den Steuergeschenken. Es findet also eine Umverteilung von unten nach oben statt.

Zudem hat sich die Situation auf dem US-Arbeitsmarkt geändert. Nach der Corona-Krise kam es zu einem Arbeitskräftemangel, sodass die US-Arbeitnehmer deutliche Lohnerhöhungen aushandeln konnten. Auch jetzt steigt die Arbeitslosenquote noch nicht an. Dies ist jedoch insbesondere darauf zurückzuführen, dass das Arbeitskräftepotenzial beispielsweise durch die Migrationspolitik sinkt und somit die nachlassende Nachfrage ausgleicht.

Der US-Dollar tendiert schon seit Längerem schwächer und es sieht so aus, als würde sich dieser Trend fortsetzen. In den kommenden Monaten ist ein Wechselkurs von 1,25 Dollar zu einem Euro durchaus möglich. Das würde die Preise für importierte Güter in den USA zusätzlich erhöhen.

Schließlich wird die Zinsstrukturkurve in den USA steiler werden. Auf der einen Seite dürften die kurzfristigen Zinsen aufgrund des politischen Drucks auf die Fed, die Leitzinsen zu senken, fallen. Auf der anderen Seite sollten die langfristigen Renditen steigen, bedingt durch den Vertrauensverlust in die amerikanischen Institutionen. Investoren werden nach anderen Anlagemöglichkeiten als langlaufenden Anleihen suchen.

Wall Street bislang stabil

Die Auswirkungen an den Aktienmärkten halten sich noch in Grenzen, da die Unternehmen nur einen Teil der Kosten tragen müssen. Der fehlende Konsum wird zudem nicht alle Branchen gleich hart treffen. Mit der KI-Thematik gibt es zudem einen gegenläufigen Effekt.

Ein steigender „risikoloser Zins“, sofern er überhaupt noch risikolos ist, wirkt sich auch auf die Bewertung aller anderen Vermögensgegenstände aus und sollte somit irgendwann auch in der Aktienbewertung sichtbar werden. Wahrscheinlich hat die Wall Street in diesem Jahr bereits ihre besten Tage gesehen.

Reinhard Pfingsten | Bildquelle: Deutsche Apotheker- und Ärztebank

Über den Autor:

Reinhard Pfingsten ist Diplom-Wirtschaftsmathematiker und arbeitet seit September 2023 als Chief Investment Officer bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank.