Bloomberg 03.12.2014 Lesedauer: 1 Minute

US-Fed Undichte Stelle brachte Händlern profitable Tipps

Bei der Federal Reserve fingen die Alarmglocken an zu läuten: Die innersten Geheimnisse der US- Notenbank waren an die Wall Street durchgesichert. Vertrauliche Überlegungen des Offenmarktausschusses (FOMC) vom September 2012, die ein Handeln der Fed im Dezember signalisierten, waren in ein Analysepapier gelangt, das unter Händlern kursierte