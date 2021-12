US-Finanzaufsicht SEC will Ratingagenturen regulieren

Den Ratingagenturen drohen von Seiten der US-Finanzbehörde Securities and Exchange Commission SEC neue Einschränkungen. Diesmal sollen insbesondere die Interessenskonflikte angegangen werden. Die Vorgehensweise von Ratingagenturen gilt als einer der zentralen Gründe für den Ausbruch der schweren Finanzkrise im Jahre 2008.Moody’s Investors Service und Standard & Poor’s des Finanzanbieters McGraw Hill Financial müssten unter einem am Mittwoch auf einem Treffen in Washington diskutierten Regelwerk einer internen Methologie bei Erstellen und Verändern von Kreditratings folgen.Sie müssten überdies vermehrt Informationen über die Genauigkeit ihrer Ratings vorlegen und bei der Veröffentlichung von Abstufungen einheitliche Regeln beachten.Ratingagenturen werden für die Einstufung von Anleihen von deren Emittenten bezahlt. Damit wächst die Gefahr, dass diese Agenturen beim Versprechen besserer Ergebnisse einen Wettbewerb ausgesetzt sind, der die Ratingeinstufungen künstlich nach oben treibt.“Für unangemessen starke Ratings gibt es derzeit höhere Honorare”, stellte Marcus Stanley von Americans for Financial Reform fest. Es müsse einen Mechanismus geben, der bei künstlich erhöhten Ratings negativ wirke.