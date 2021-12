US-Fonds von HVB: Investieren nach Zahlen

Die Luxemburger Hypovereinsbank-Tochter Structured Invest erweitert ihr Fondsangebot um einen Fonds, der sowohl in steigenden, als auch in fallenden Märkten positive Erträge erwirtschaften soll. Der 4 Keys Macro Strategy US Fonds (WKN: A0Q713) setzt auf den gleichnamigen Index, der je nach Marktlage den US-Aktienindex S&P 500 und geldmarktnahe US-Papiere abbildet.Wie der Index sich jeweils zusammensetzt, hängt von vier Faktoren ab, die monatlich überprüft werden: dem Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500, der Volatilität des Index, der Inflation und dem Tagesgeldsatz in den USA. In der Regel hätten steigende Werte sinkende Kurse zufolge und umgekehrt, heißt es von der Hypovereinsbank.Deutet der Vier-Faktoren-Indikator auf steigende Kurse, wird der Aktienindex im Fonds mit 150 Prozent gewichtet; signalisiert er fallende Notierung, gewichtet der Fonds den S&P 500 mit minus 50 Prozent. Zeigt sich kein eindeutiger Trend, landet das Kapital am Geldmarkt. Währungsrisiken werden konsequent abgesichert.Der 4 Keys Macro Strategy wird am 16. Dezember aufgelegt; Mindestanlage sind 100 Euro; Management- und Indexgebühren summieren sich zu 1,7 Prozent jährlich.