US-Fondsmanagerin Thyra Zerhusen: „Nebenwerte haben bessere Zuwachsraten als Large-Caps“

DAS INVESTMENT.com: Das Jahr eins nach der Finanzkrise neigt sich dem Ende zu. Wie hat sich Ihr Fonds Parvest US Mid Cap 2008 bis 2009 geschlagen?



Thyra Zerhusen: Als ein voll investierter Aktienfonds konnten wir dem Sog der Märkte natürlich auch nicht entkommen. Als die Panik um sich griff, wurde alles verkauft, was nur verkauft werden konnte, ohne Rücksicht auf Fundamentaldaten. Selbst Hedge-Fonds gaben dem Verkaufsdruck nach. So sind wir mit einem Minus von rund 40 Prozent in das Jahr 2009 gestartet.



DAS INVESTMENT.com: Und nun?



Zerhusen: Zum jetzigen Zeitpunkt liegen wir rund 40 Prozent im Plus und damit über dem Vergleichsindex Russel Mid Cap. Denn einen Vorteil hatte das Katastrophenjahr 2008 schon: Wir konnten Papiere gut aufgestellter Firmen zu Schnäppchenpreisen erwerben. Im dritten Quartal haben sich dann die Kurse wieder erholt: 27 Aktien von unseren insgesamt rund 40 Portfoliopositionen haben um mehr als 10 Prozent, 16 sogar um mehr als 30 Prozent zugelegt.





