Claudia Lindenberg 19.04.2010 Lesedauer: 1 Minute

US-Immobilienfonds stürzen ab

Mit dem Rreef America Reit III verbucht ein weiterer Immobilienfonds enorme Verluste, berichtet das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ in seiner Online-Ausgabe. So habe die Deutsche Bank den Fonds, der vor allem in US-Gewerbeimmobilien investiert, mit frischen Krediten retten müssen. US-Medienberichten zufolge sollen zwei weitere Fonds der Deutsche Bank-Tochter Rreef Alternative Investments in Schieflage geraten sein.