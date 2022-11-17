Bantleon-Analyst Andreas Busch
Der US-Immobilienmarkt gerät ins Wanken
Lange Zeit hatten die Notenbanken die Inflationsgefahren unterschätzt, weshalb die unvermeidbare Zinswende dann umso heftiger ausgefallen ist. In den USA wurden die Leitzinsen innerhalb von nur gut einem halben Jahr um 3,75 Prozentpunkte auf knapp 4,00 Prozent nach oben katapultiert – so eilig hatte es die Fed zuletzt Anfang der 1980er Jahre. Unternehmen und Konsumenten wurden dadurch kalt erwischt. Der Zinssatz dreißigjähriger Hypothekenkredite – die das Immobiliengeschäft in den USA dominieren – hat sich seit seinem Tiefpunkt Ende 2020 bei rund 2,80 Prozent inzwischen auf zuletzt 7,14 Prozent mehr als verdoppelt. Eine derart rasante Verschärfung der Finanzierungskonditionen war noch nie in den zurückliegenden 50 Jahren zu beobachten.