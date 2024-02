Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Es bleibt bei unserer Einschätzung: Der anhaltende Lohndruck in einem angespannten US-Arbeitsmarkt dürfte die Inflation über 2024 hinaus auf eine Achterbahnfahrt schicken. In der kürzeren Frist tragen voraussichtlich weiter fallende Güterpreise dazu bei, die US-Kerninflation in diesem Jahr wieder in die Nähe der 2-Prozent-Zielmarke der US-Notenbank Fed zu bringen. Allerdings wird die Inflation voraussichtlich wieder auf nahezu 3 Prozent ansteigen, sobald die Güterpreise nicht mehr fallen. Bis dahin könnte 2024, dem Jahr der geldpolitischen Zinswende, die risikofreudige Stimmung noch einige Zeit aufrechterhalten werden.

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Leiterin Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.