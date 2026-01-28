Nicht nur große institutionelle Investoren, sondern auch hiesige Vermögensverwalter werden gegenüber US-Investments zunehmend skeptisch. Welche Alternativen im Fokus stehen.

Die Turbulenzen um US-Staatsanleihen und die anhaltende Dollar-Schwäche bewegen deutsche Vermögensverwalter zum Handeln. Während einige institutionelle Investoren bereits ihre US-Positionen abbauen, setzen auch Portfoliomanager hierzulande auf Umschichtungen – weg vom Dollar, hin zu europäischen Titeln, Schwellenländern und Edelmetallen.

Schritt-für-Schritt-Reduzierung statt Panikverkäufe

Andreas Görler, Senior Wealth Manager bei Wellinvest-Pruschke & Kalm in Berlin, sieht in den aktuellen Bewegungen keine Überreaktion. „Die meisten Investoren differenzieren den US-Dollar eher aus, anstatt gleich alle Dollarpapiere zu veräußern“, erklärt er. Die Strategie der Investoren sei eine eher geräuschlose: Gut gelaufene US-Aktien würden moderat reduziert, fällig werdende Anleihen nicht mehr oder nur teilweise in Dollar reinvestiert. „So verdirbt man sich nicht selbst die Kurse der zu veräußernden Positionen.“

Görler praktiziert diese Vorgehensweise nach eigener Auskunft bereits seit über einem Jahr. Als Orientierung dienten ihm dabei unter anderem auch große institutionelle Investoren wie der deutsche Kenfo-Fonds oder der norwegische Staatsfonds, die über alle Anlageklassen hinweg etwa 35 Prozent beziehungsweise knapp 50 Prozent im US-Markt investiert sind.

Lothar Koch, Leiter Portfoliomanagement bei GSAM + Spee Asset Management, geht in seiner Analyse noch einen Schritt weiter. Er kann nachvollziehen, dass Pensions- oder Staatsfonds keine Staatsanleihen einer Administration halten wollen, „die die Souveränität und die Landesgrenzen des eigenen Staates nicht respektiert“. Das gelte zwar nicht im selben Maße auch für die einzelnen US-Unternehmen. Allerdings würden diese durch den schwachen US-Dollar für Investoren von außerhalb unattraktiver.

Währungsrisiko belastet Dollar-Investments

Die aktuelle Dollar-Schwäche mache US-Investments aus europäischer Sicht tendenziell unattraktiver. Der Euro hat gegenüber dem Dollar seit Jahresbeginn 2025 deutlich zugelegt und notiert auf dem höchsten Stand seit 2021. Koch hat darauf reagiert und den Anteil nichtwährungsgesicherter US-Positionen reduziert. „Die Dollar-Schwäche ist für US-Investitionen aus europäischer Perspektive nicht gut“, stellt er fest. Importe in die USA würden über die Währung teurer, Exporte aus den USA heraus für US-Unternehmen günstiger. „Investoren verlieren über den schwachen Dollar etwas an ihren US-Investitionen“, sagt er.

Zudem bleibt die Lage unsicher: Ein möglicher Shutdown und die wachsende Staatsverschuldung der USA belasten sowohl Anleihen als auch Unternehmen. Die Ratingagentur Scope erwartet, dass die US-Schuldenquote bis 2030 auf 140 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen könnte. Koch beobachtet: „Die Dynamik entweicht aus den US-Märkten insgesamt.“

Treasuries werden verkauft

So wenden sich viele Investoren zunehmend von US-Investments ab. Görler berichtet, dass sich nicht nur große Notenbanken und Institutionelle von US-Treasuries trennten, sondern dieser Trend auch bei deutschen Vermögensverwaltern angekommen sei. US-Papiere würden reduziert oder ganz abgestoßen. Als Liquiditätsreserve würden stattdessen deutsche oder französische Staatsanleihen geordert.

Trotz aller Kritik sehen Görler wie auch Koch die Rolle des Dollars als Weltleitwährung nicht grundsätzlich gefährdet – auch wenn einige internationale Notenbanken derzeit ihre Positionen abbauten. „Die US-Wirtschaft ist weiterhin die größte der Welt und etwa 60 Prozent der Währungsreserven lauten auf US-Dollar“, gibt Görler zu bedenken. Koch formuliert knapp: „Der Dollar wird weiter an Wert verlieren, seine Bedeutung als Weltwährung bleibt aber erhalten.“

Das Problem: Es zeichnet sich keine wirkliche Alternative ab. Zwar seien Bündnisse wie die BRICS-Staaten in ihrer Gegenposition zu den USA einigermaßen einig. Ein eigenes Konzept für eine alternative Währung liege aber nicht vor, gibt Görler zu bedenken. Im selben Zuge erleben Edelmetalle derzeit eine neue Hochphase.

Europa, Asien und Edelmetalle als Profiteure

Wo aber soll das Kapital, das aus US-Werten abgezogen wird, hinfließen? Die Vermögensverwalter Görler und Koch setzen für sich auf eine breitere geografische Streuung. Görler sieht in Europa die naheliegende Alternative: „Als Europäer kann man die Heimatwährung übergewichten, daher gehören europäische Investments immer dazu. Auch im europäischen Anleihemarkt kann man derzeit ordentliche Renditen erzielen.“

Darüber hinaus böten auch Asien, Schwellenländer und Frontier-Märkte Investmentchancen. „In den meisten Depots sind diese Regionen deutlich unterrepräsentiert, obwohl ein erheblicher Teil des weltweiten BIP dort erwirtschaftet wird“, argumentiert Görler. Er hält aktuell eine Gesamtquote von Investitionen in diesen Regionen von 10 bis 15 Prozent für angemessen.

Koch hat ebenfalls bereits Position bezogen und Edelmetalle sowie Schwellenländeraktien und -anleihen in seine Portfolios aufgenommen. Profiteure einer Dollarschwäche seien neben Gold und Silber vor allem Schwellenländer, die sich oft in US-Dollar verschuldet hätten. „Deren Schuldenlast sinkt mit schwächerem Dollar. Es bleibt dann mehr Geld übrig, das das Schwellenland in die eigene Entwicklung stecken kann.“

Signal mit Wirkung

Die Frage, ob ein koordinierter Rückzug von Investoren aus US-Anleihen ein wirksames Mittel wäre, die US-Politik einzuhegen, beantwortet Koch mit Verweis auf die Marktmechanismen. „Donald Trump versteht die Sprache des Marktes. Sein Rückzieher nach dem Liberation-Day ist maßgeblich auf die Schwäche der US-Treasuries zurückzuführen.“ Nach Trumps Rede im April 2025, in der er mit umfangreichen Zöllen drohte, sei die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen innerhalb einer Woche von 3,94 auf 4,56 Prozent gestiegen – ein Plus von etwa 16 Prozent, erinnert Koch.

US-Präsident Trump habe das damals erkannt - und möglicherweise daraus gelernt. „Aus diesem Grund war jetzt die US-Reaktion auf erste Verkäufe institutioneller Investoren aus Europa auch so scharf", glaubt Koch. Die Botschaft der Investoren, zumindest sie kommt offenbar an.