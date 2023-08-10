Ökonom Michael Heise
In den USA sinkt die Rezessionsgefahr
Von der US-Wirtschaft hängt wieder einmal vieles ab. Angesichts der Schwäche der europäischen Wirtschaft und einer stockenden Erholung in China sind Impulse vom amerikanischen Konsum äußerst erwünscht. Die wirtschaftliche Entwicklung in den USA wird aber auch maßgeblich dafür sein, ob die Demokraten in den USA gute Erfolgschancen für eine Wiederwahl haben und ob die Kapitalmärkte wie im ersten Halbjahr 2023 weiterhin mit Zuversicht auf die kommende Zeit blicken werden.