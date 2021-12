Ungerechtigkeit wächst während Pandemie US-Manager feuern Personal und kassieren Bonuszahlungen

Millionen US-Amerikaner verloren während der Pandemie ihren Job. Nun fand die New York Times heraus, dass bei vielen Krisenkonzernen, wie Flugzeughersteller Boing oder der Hotelkette Hilton, dennoch üppige Vorstandsgehälter und Boni fließen. Das Economic Policy Institute hat zudem berechnet, dass die Chefs großer Unternehmen heute im Durchschnitt 320-mal so viel wie normale Arbeiter verdienen. Laut New York Times lag dieses Verhältnis Im Jahr 1989 noch bei 61 zu 1.