Hedgefonds, Trader, Krypto-Börsen: Vor den US-Midterms kommt das große Spendengeld unter anderem aus der Finanzbranche. Wer wieviel spendet.

US-Midterms 2026 Das sind die größten Spender der Finanzbranche für den US-Wahlkampf

Am 3. November wählen die USA. Bei den Midterms, den Zwischenwahlen zur Mitte von Donald Trumps Amtszeit, stehen das komplette Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats auf dem Spiel. Für Anleger ist das keine ferne Politik-Fußnote. Wer künftig den Kongress kontrolliert, entscheidet mit über Steuern, über den nächsten Haushaltsstreit samt Schuldengrenze und über die Zügel für Banken, Börsen und Krypto.

Und wie vor jeder großen US-Wahl fließt dafür viel Geld. Sehr viel Geld. Milliardäre, Konzerne und Interessengruppen schieben Hunderte Millionen Dollar in Wahlkampf-Fonds, um ihre Kandidaten nach vorn zu bringen.

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Denn wer das große Geld verteilt, kommt auffällig oft aus derselben Ecke: der Finanzwelt. Zwar führt mit Elon Musk der Chef von Tesla und SpaceX die Spenderliste an, mit mehr als 276 Millionen Dollar seit Juli. Doch schon eine Zeile darunter beginnt die Wall Street. Hedgefonds-Milliardäre, Options-Händler, Risikokapitalgeber und eine ganze Reihe von Krypto-Firmen stellen die Mehrzahl der größten Geber.

Zählt man die neun größten Spender mit klarer Finanz-Verbindung zusammen, kommt man auf annähernd 600 Millionen Dollar. Zufall ist das nicht. Es ist eine Branche, die genau weiß, dass in Washington über ihre Geschäftsgrundlage entschieden wird: über Steuern, über Marktaufsicht, über die Spielregeln für digitale Vermögenswerte.

Das Praktische daran: Diese Geldflüsse lassen sich nachlesen. Jede Spende an einen Kandidaten oder an ein Super Pac, einen Wahlkampf-Fonds ohne Obergrenze, landet bei der Wahlbehörde FEC. Nur beim „Dark Money“ über gemeinnützige Tarnvereine verschwimmt die Herkunft. Die Rohdaten stehen öffentlich in der FEC-Datenbank. Die Ranglisten in diesem Text stammen aus Auswertungen, die New York Times, Washington Post, Fortune und die Plattform OpenSecrets daraus erstellt haben.

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Auch damit ist die Finanzbranche noch nicht vollständig erfasst. Knapp unterhalb dieser Top 20 spenden weitere Schwergewichte. Private-Equity-Veteran Stephen Schwarzman, Chef von Blackstone, überwies Trumps Super Pac Maga Inc. hohe sechs- bis siebenstellige Beträge. Auf der demokratischen Seite stehen hinter Soros mehrere kleinere Geber aus der Finanzwelt: Risikokapitalgeber Reid Hoffman, Mitgründer von Linkedin und einer der aktivsten Demokraten-Spender, Hedgefonds-Manager Stephen Mandel von Lone Pine für den Senate Majority Pac und der Finanzdaten-Milliardär Michael Bloomberg. An die Spitzengruppe reicht ihre Summe einzeln aber nicht heran.

Die vertrauten Gesichter

Ganz oben steht ein Name, den jeder in der Branche kennt: George Soros. Der Mann, der 1992 die Bank of England in die Knie zwang, ist mit 103,7 Millionen Dollar der mit Abstand größte Finanzspender der Demokraten, überwiegend über die familieneigene Democracy Pac. Allein ist er nicht, aber in dieser Größenordnung einsam. In einem Feld, das sonst klar nach rechts kippt, bildet er die auffälligste Gegenstimme.

Denn die übrigen Hedgefonds-Größen finanzieren die Republikaner. Jeff Yass, Mitgründer der Handelsfirma Susquehanna und einer der mächtigsten Options-Händler der Welt, bringt es auf 93,8 Millionen. Paul Singer, dessen aktivistischer Fonds Elliott Konzernvorstände regelmäßig unter Druck setzt, steht bei 52,5 Millionen. Und Ken Griffin, Gründer von Citadel und der Handelsfirma Citadel Securities, über die ein gewaltiger Teil des US-Aktienhandels läuft, schließt die Liste mit 32,2 Millionen. Diese Geber verfolgen handfeste Interessen: eine milde Steuerpolitik, allen voran den günstigen „Carried Interest“-Satz für Fondsmanager, und eine wohlgesonnene Börsenaufsicht.

Die neue Macht aus dem Silicon Valley

Die größte Finanz-Summe überhaupt stammt nicht von der klassischen Wall Street, sondern aus dem Risikokapital. Marc Andreessen und Ben Horowitz, deren Firma a16z zu den einflussreichsten Geldgebern des Silicon Valley zählt, haben 115,3 Millionen Dollar gestreut. Das Geld verteilt sich breit, unter anderem 50 Millionen in einen KI-Fonds, 46,8 Millionen an den Krypto-Fonds Fairshake und 12 Millionen an Trumps Super Pac Maga Inc. Solche Fonds sind Super Pacs, die mit dem Geld gezielt Kandidaten ins Rennen schieben oder bekämpfen, je nachdem, wer ihrer Branche wohlgesonnene Gesetze verspricht. Für Venture-Investoren hängt viel von Washington ab, von der Besteuerung der Beteiligungsgewinne bis zu den Regeln, unter denen ihre Portfoliofirmen in Krypto und KI überhaupt arbeiten dürfen.

Vom Außenseiter zur Großmacht

Nirgends wächst der Einfluss so schnell wie bei den digitalen Vermögenswerten. Schon 2024 war die Branche über den Fonds Fairshake ein Schwergewicht. Jetzt hat sie noch einmal nachgelegt. Gleich vier Krypto-Adressen stehen in der Finanz-Rangliste: Ripple mit Gründer Chris Larsen (65,7 Millionen), die Börse Coinbase (55,2 Millionen), die Zwillinge Cameron und Tyler Winklevoss mit ihrer Börse Gemini (42,7 Millionen) und der Anbieter Crypto.com (38,6 Millionen). Der Großteil fließt in Fairshake, der mit Verbündeten über 190 Millionen Dollar Kriegskasse verfügt, mehr als die gesamte Branche 2024 ausgab.

Die Rendite dieser Investition ist bereits sichtbar. Ein Stablecoin-Gesetz ist durch, industriefreundliche Aufseher sitzen in der Börsenaufsicht SEC. Das nächste große Ziel ist ein Marktstruktur-Gesetz, das klärt, ob Kryptowerte unter die SEC oder die Rohstoffaufsicht CFTC fallen. Für die Branche ist das die Gretchenfrage, und sie lässt sich die Antwort einiges kosten.

Was sich seit 2024 verändert hat

Ein Blick zurück auf die Präsidentschaftswahl zeigt, wie stark sich das Finanz-Spendergeld umschichtet. Die alte Hedgefonds-Garde fährt zurück, während neue Spieler übernehmen.

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Die Spitze bleibt dabei weiterhin stabil. Elon Musk gab schon 2024 mit gut 291 Millionen Dollar am meisten und liegt mit 276 Millionen auch diesmal vorn, branchenfremd zwar, aber unangefochten. Darunter jedoch verschieben sich die Gewichte kräftig.

Am auffälligsten ist der Rückzug von Ken Griffin. 2024 steckte der Citadel-Gründer noch 108 Millionen Dollar in den Wahlkampf, diesmal sind es bislang nur 32. Griffin hat sich öffentlich von Teilen der Trump-Politik distanziert, etwa von den Zöllen, und das zeigt sich an seinen Spenden. Auch Paul Singer gibt spürbar weniger, Jeff Yass hält sein Niveau ungefähr.

Dafür drängt frisches Geld nach vorn. Das Venture-Capital-Duo Andreessen und Horowitz hat seinen Einsatz fast verdreifacht, getrieben von KI- und Krypto-Interessen. Auf der demokratischen Seite rüstet George Soros auf. In den Einzelspender-Ranglisten stand er 2024 nicht weit oben, weil sein Geld über die familieneigene Democracy Pac läuft. Die nahm damals rund 72 Millionen Dollar ein, inzwischen sind es gut 100 Millionen, ein Plus von rund 40 Prozent. Damit ist er der mit Abstand größte Geldgeber seines Lagers. Und ein prominenter Name von 2024 fehlt fast ganz. Timothy Mellon, Erbe der Pittsburgher Bankiersdynastie und mit 197 Millionen Dollar zweitgrößter Geber der Präsidentschaftswahl, hält sich 2026 bisher auffällig zurück.

Unterm Strich wandert das Geld aus den klassischen Hedgefonds hin zu Venture Capital und Krypto, also genau dorthin, wo die größten Regulierungsfragen offen sind. Wer die Spenderliste liest, erkennt, welche Branchen sich für die Zeit nach dem 3. November wappnen.