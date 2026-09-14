Am 3. November finden in den USA die Zwischenwahlen statt. Steffen Kunkel schätzt, dass dies kaum zu einem Politikwechsel führen wird. Für die Wall Street wertet er das positiv.

Die Beliebtheitswerte von Trump sind schlecht. Laut aktuellen Umfragen sind mehr als 57 Prozent der Befragten mit der Politik des US-Präsidenten unzufrieden. Ein wesentliches Ärgernis ist die Inflation. Vor allem die hohen Energiekosten, die durch den unpopulären Krieg im Nahen Osten verursacht wurden, treiben die Verbraucherpreise nach oben.

Derzeit verfügen die Republikaner im Repräsentantenhaus über 220 Sitze. Die Demokraten kommen auf 215 Sitze und müssten somit drei Sitze hinzugewinnen, um die Mehrheit zu erlangen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, da das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt wird. Die Wettmärkte taxieren die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Demokraten hier auf circa 90 Prozent.

Gleichzeitig wählen die Amerikaner ein Drittel der Senatoren neu. Derzeit steht es 53 zu 47 für die Republikaner. Die Demokraten müssten somit vier weitere Sitze gewinnen, um auch hier die Republikaner zu überholen. Laut den Wettmärkten wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Senat gilt als die wichtigere der beiden Kammern.

Derzeit sieht es so aus, als würden die Midterms den Handlungsspielraum von Trump einschränken. Selbst bei einem Wahlsieg der Demokraten dürfte sich die wirtschaftspolitische Richtung allerdings kaum ändern. Entscheidend ist eher das Tempo als die Richtung der Politik.

Das Basisszenario sieht wie folgt aus: Die Demokraten gewinnen das Repräsentantenhaus, während die Republikaner im Senat die Mehrheit behalten. Es gäbe also einen geteilten Kongress. Das würde einen gewissen politischen Stillstand bedeuten. Für Trump wäre es schwer, neue Gesetze durchzusetzen. Dennoch bliebe er sehr mächtig. Denn der US-Präsident neigt dazu, durch Dekrete statt durch Gesetze zu regieren.

In diesem Szenario wäre der Einfluss der Demokraten ziemlich begrenzt: Sie könnten Trump weder stoppen noch seine Politik rückgängig machen. Einen gewissen Einfluss hätten sie jedoch beim Staatshaushalt und bei der Schuldenobergrenze. Außerdem könnten sie für einen Government Shutdown sorgen und die staatlichen Behörden stärker kontrollieren.

Begrenzter Einfluss der Demokraten

Selbst wenn die Demokraten beide Kammern des Kongresses gewinnen sollten, hätte das nur beschränkte Auswirkungen. Denn auch dann könnte Trump zentrale Vorhaben blockieren. Ein demokratischer Kongress könnte jedoch die Grundlage für einen demokratischen Präsidenten nach Wahlen im Jahr 2028 schaffen. Selbst bei einer demokratischen Mehrheit im Kongress könnte Trump unliebsame Gesetze per Veto blockieren.

Aus innenpolitischer Sicht sprechen beide Szenarien für eine Fortführung der bisherigen Politik. Trump hat in seiner zweiten Amtszeit bereits den Großteil seiner Agenda umgesetzt. Dazu zählen vor allem Steuersenkungen durch den One Big Beautiful Bill Act sowie die Deregulierung des Finanzsektors und der Künstlichen Intelligenz (KI).

In der zweiten Hälfte seiner Amtszeit wird er sich voraussichtlich vor allem auf die Zoll- und Handelspolitik, eine strengere Einwanderungspolitik, eine höhere Energieproduktion, eine weitere Deregulierung sowie Maßnahmen gegen die steigende Staatsverschuldung konzentrieren. Zwar könnten innenpolitische Blockaden durch die Demokraten zunehmen, doch dürfte die strategische Ausrichtung der US-Politik weitgehend unverändert bleiben.

Die wichtigste Schlussfolgerung für die Finanzmärkte lautet: Auch im Falle eines demokratischen Wahlerfolgs behält Trump erhebliche Gestaltungsmacht, wenn auch weniger als bislang noch. Für die Wall Street ist das eine gute Nachricht. Denn unabhängig davon, wie beliebt oder unbeliebt Trump in den USA oder Europa ist, begrüßen Börsianer Maßnahmen wie Steuersenkungen und Deregulierungen. Bisher sorgt die unter Trump ausufernde Staatsverschuldung vor allem an den Rentenmärkten für Nervosität, weniger an den Aktienbörsen.

Keine außenpolitischen Risiken

Außenpolitisch wird der US-Präsident bis zu den Midterms wahrscheinlich die Füße stillhalten. Denn entsprechende Interventionen sind in den USA äußerst unpopulär. Für die Ukraine könnte das bedeuten, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg eskalieren lässt. Er könnte den Europäern demonstrieren, dass im Krisenfall auf die USA kein Verlass ist. Das würde Russlands Position bei möglichen Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit der Ukraine stärken.

Im Nahen Osten will Trump eine Eskalation vor den Zwischenwahlen hingegen möglichst vermeiden, um die Versorgung des Weltmarkts mit ausreichenden Mengen an Öl sicherzustellen. Derzeit gelangen laut CNBC täglich circa 17 Millionen Barrel Öl durch die Straße von Hormus. Damit ist das Niveau von vor dem Ausbruch des Konflikts nahezu wieder erreicht. Offensichtlich gelingt es der U.S. Navy, Öltanker in

der Nähe der Küste des Omans vergleichsweise sicher durch die Meerenge zu geleiten. Das ist für Trump wichtig, da die Midterms auch an den Tankstellen in den USA entschieden werden. Eine Normalisierung der Ölversorgung könnte den Preis wieder sinken lassen. Ob das auch an den Zapfsäulen ankommt, ist allerdings fraglich, da ein großer Teil der Raffinerien im Nahen Osten durch den Iran beschädigt wurde. Außerdem eskalieren derzeit mit dem Iran verbündete Milizen im Irak und im Jemen die Lage in Nahen Osten.

Für die Anleger haben die geschilderten Szenarien folgende Auswirkungen: An der Wall Street steht einer Fortsetzung der Rally nichts im Weg. Trump hat bereits die Steuern gesenkt und den Finanzsektor sowie den Bereich der Künstlichen Intelligenz dereguliert. Selbst bei einer Mehrheit der Demokraten im Kongress ist eine Rücknahme dieser Maßnahmen nicht zu erwarten. Europäische Aktien sind angesichts einer möglichen Eskalation in der Ukraine hingegen eher unterzugewichten. Von einem niedrigeren Ölpreis würde die Weltwirtschaft insgesamt profitieren.