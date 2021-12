US-Nebenwerte Neuer Aktienfonds bei Allianz Global Investors

Allianz Global Investors (AGI) hat den Allianz US Small Cap Equity (WKN: A112KU) aufgelegt. Deutsche, britische und andere europäische Investoren können den Aktienfonds zeichnen. John McCraw und sein Team managen den Fonds von San Diego, USA, aus.Das Anlageuniversum besteht aus US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 Millionen und 3 Milliarden US-Dollar (Small Caps). „Das US-Small-Cap-Universum ist riesig“, sagt Fondsmanager McCraw. „voll mit Technologie-, Gesundheits-, Konsum- und Energieunternehmen.“Für die Titelauswahl nehmen sich McCraw und Co. zunächst einzelne Unternehmen vor und bewerten deren Wachstumsmöglichkeiten. Danach schauen sie sich die Chancen in der jeweiligen Branche und im Gesamtmarkt an (Bottom-up).