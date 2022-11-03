Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen

Um 75 Basispunkte US-Notenbank Fed hebt Leitzins erneut an das denken Finanzprofis

Am Mittwoch entschied die Federal Reserve über weitere Schritte ihrer Geldpolitik. Die hohe Inflation setzt die US-Notenbank unter Druck, weshalb die Fed den Leitzins um weitere 75 Basispunkte anhob. Das sagen Finanzprofis zu der Entscheidung.

Notenbank-Chef Jerome Powell bei der Pressekonferenz
Notenbank-Chef Jerome Powell bei der Pressekonferenz: Die Fed hat den Leitzins erneut angehoben. | Bildquelle: Imago Images / Xinhua
Von  | ehem. Redakteurin
Aktualisiert am:
Inhalt

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins am Mittwoch ein weiteres Mal deutlich angehoben – auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Im September lag die Inflationsrate in den USA bei 8,2 Prozent – damit sank sie zwar leicht im Vergleich zum Vormonat, dennoch steht die Federal Reserve weiterhin unter Druck. Die Währungshüter betonen, dass sie davon ausgehen, dass kontinuierliche Erhöhungen notwendig sein werden, um die Inflation im Laufe der Zeit wieder auf 2 Prozent zu senken.

 

„Wie allgemein erwartet, hat die US-Notenbank, die Leitzinsen um weitere 75 Basispunkte erhöht – der vierte Schritt im aktuellen Zinserhöhungszyklus“, so Christian Scherrmann. Was den US-Volkswirt der DWS jedoch wirklich interessiert – was die Fed für die Zukunft plant: „In der Pressekonferenz räumte der US-Notenbank-Vorsitzende Jerome Powell ein, dass sich die Wirtschaft im Vergleich zum letzten Jahr verlangsamt hat und die finanziellen Bedingungen sich ‚ziemlich verschärft‘ haben.“

Was Scherrmann als Zeichen dafür interpretiert, dass die Zentralbanker ihre bisherigen Maßnahmen als effektiv erachten. Gleichzeitig habe Powell betont, dass der Endpunkt für die Zinssätze angesichts der anhaltenden Inflation höher liegen werde als gedacht – was den Raum für Spekulationen eröffnet.

Möglicherweise letzter „Hammerschwung“ der US-Notenbank

„Es sieht so aus, als ob dies der letzte große Hammerschwung sein könnte“, so Callie Cox, US-Investment-Analystin bei Etoro. Dabei liest die Finanzexpertin zwischen den Zeilen: „Der veränderte Tonfall der Notenbank klingt danach, dass Fortschritte gemacht wurden und dass das Ende der Zinserhöhungen nahe sein könnte.“

Trotzdem ist für Cox das Problem damit nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben: „Wenn die Fed ihre Zinserhöhungen verlangsamt, ist es wahrscheinlich, dass die Zinssätze für einige Zeit hoch bleiben, bis die Inflation deutlich zurückgeht.“ Was einen großen Einfluss darauf habe, wie die Bürger künftig über Geld und Risiko denken.

Seite 1/2
Nächste Seite
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Diese Fondsgruppen eignen sich für Sparpläne am besten
Im Zeitraum von 10 bis 35 Jahren
Diese Fondsgruppen eignen sich für Sparpläne am besten
Welche Art von Fonds eignet sich am besten für Sparpläne? Aktien- oder Rentenfonds? Globale oder europäische? Wir zeigen Dir anhand einer Auswertung des BVI, wie sich einzelne Gruppen in den vergangenen Jahren geschlagen haben und mit welchem Vermögen Du am Ende rechnen kannst.
Foto: So stark unterscheiden sich die Altersrenten
Gesetzliche Rentenversicherung
So stark unterscheiden sich die Altersrenten
Die strukturellen Unterschiede zwischen den regionalen Arbeitsmärkten hierzulande zeichnen sich langfristig auch in der Rentenstatistik ab: In den einstigen Bergbauregionen im Westen der Republik erhalten Senioren heute die höchsten Altersrenten. Das zeigt ein Vergleich zwischen den Bundesländern.
Foto: Die besten und schlechtesten Fonds im Oktober
Tops und Flops
Die besten und schlechtesten Fonds im Oktober
Wie die Blätter, die von Herbststürmen von den Bäumen gefegt werden, so fielen im Oktober weltweit die Aktienkurse. Zu den bekannten Unsicherheitsfaktoren Ukraine-Krieg, Zinsen und Inflation gesellte sich der Israel-Konflikt. Wir geben einen Überblick über die besten und schlechtesten Fonds des vergangenen Monats.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Das sind die 10 aktiven Fonds mit den höchsten Zuflüssen im August
DI+ Flow-Ranking
Das sind die 10 aktiven Fonds mit den höchsten Zuflüssen im August
In welche aktiv gemanagten Fonds flossen im August die meisten Anlegergelder? Wir werten ab jetzt jeden Monat aus, welche Fonds im Vormonat die höchsten Netto-Zuflüsse hatten.
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Foto: Die größten Themen-ETFs in Europa
Ranking
Die größten Themen-ETFs in Europa
Das Geld kehrt zurück in die Themen-ETFs – aber es sucht sich neue Lieblinge. Die 20 größten Themenfonds Europas und ihre Trends.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste