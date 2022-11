Um 75 Basispunkte US-Notenbank Fed hebt Leitzins erneut an – das denken Finanzprofis

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins am Mittwoch ein weiteres Mal deutlich angehoben – auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Im September lag die Inflationsrate in den USA bei 8,2 Prozent – damit sank sie zwar leicht im Vergleich zum Vormonat, dennoch steht die Federal Reserve weiterhin unter Druck. Die Währungshüter betonen, dass sie davon ausgehen, dass kontinuierliche Erhöhungen notwendig sein werden, um die Inflation im Laufe der Zeit wieder auf 2 Prozent zu senken.



„Wie allgemein erwartet, hat die US-Notenbank, die Leitzinsen um weitere 75 Basispunkte erhöht – der vierte Schritt im aktuellen Zinserhöhungszyklus“, so Christian Scherrmann. Was den US-Volkswirt der DWS jedoch wirklich interessiert – was die Fed für die Zukunft plant: „In der Pressekonferenz räumte der US-Notenbank-Vorsitzende Jerome Powell ein, dass sich die Wirtschaft im Vergleich zum letzten Jahr verlangsamt hat und die finanziellen Bedingungen sich ‚ziemlich verschärft‘ haben.“

Was Scherrmann als Zeichen dafür interpretiert, dass die Zentralbanker ihre bisherigen Maßnahmen als effektiv erachten. Gleichzeitig habe Powell betont, dass der Endpunkt für die Zinssätze angesichts der anhaltenden Inflation höher liegen werde als gedacht – was den Raum für Spekulationen eröffnet.

Möglicherweise letzter „Hammerschwung“ der US-Notenbank

„Es sieht so aus, als ob dies der letzte große Hammerschwung sein könnte“, so Callie Cox, US-Investment-Analystin bei Etoro. Dabei liest die Finanzexpertin zwischen den Zeilen: „Der veränderte Tonfall der Notenbank klingt danach, dass Fortschritte gemacht wurden und dass das Ende der Zinserhöhungen nahe sein könnte.“

Trotzdem ist für Cox das Problem damit nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben: „Wenn die Fed ihre Zinserhöhungen verlangsamt, ist es wahrscheinlich, dass die Zinssätze für einige Zeit hoch bleiben, bis die Inflation deutlich zurückgeht.“ Was einen großen Einfluss darauf habe, wie die Bürger künftig über Geld und Risiko denken.