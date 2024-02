Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Der ehemalige Präsident und republikanische Kandidat Donald Trump hat erstmals öffentlich die Fed in den beginnenden Wahlkampf hineingezogen, indem er nicht nur ankündigte, im Falle seiner Wiederwahl Jerome Powell zu entlassen, sondern der Fed auch unverblümt vorwarf, seinem vermutlichen Wahlgegner, Präsident Joe Biden, mittels Zinssenkungen helfen zu wollen. Die Politisierung der US-Notenbankpolitik in diesem Jahr hat damit begonnen. Es dürfte nicht zu weit hergeholt sein anzunehmen, dass Powell und seine Kollegen die politischen Dimensionen ihrer Zinsentscheidungen in künftige Überlegungen mit einbeziehen.

