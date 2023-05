ANZEIGE

BlackRock Marktausblick Die Erleichterung am Markt könnte verfrüht sein

Die US-Notenbank hat in der vergangenen Woche wie erwartet erneut den Leitzins erhöht, auf die Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Damit ist die Fed Funds Target Rate in weniger als 14 Monaten um 500 Basispunkte gestiegen, der bei weitem steilste Pfad seit 1980. Angesichts der notorisch langen Wirkungsverzögerungen der geldpolitischen Straffung geht die Zentralbank damit ganz bewusst das Risiko einer Rezession in der US-Wirtschaft ein.