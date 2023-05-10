Die US-Notenbank hat in der vergangenen Woche wie erwartet erneut den Leitzins erhöht, auf die Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Damit ist die Fed Funds Target Rate in weniger als 14 Monaten um 500 Basispunkte gestiegen, der bei weitem steilste Pfad seit 1980. Angesichts der notorisch langen Wirkungsverzögerungen der geldpolitischen Straffung geht die Zentralbank damit ganz bewusst das Risiko einer Rezession in der US-Wirtschaft ein.

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Noch erscheinen der Arbeitsmarkt und die Nachfrage der Konsumenten robust, doch die Inflationsraten sinken zu langsam, um der Geldpolitik hinreichend Entwarnung zu signalisieren.

Die Finanzmärkte haben die jüngst gemeldeten starken Arbeitsmarktdaten hingegen, anders als in der jüngeren Vergangenheit, positiv bewertet. Der Grund für diese – auf den ersten Blick überraschende – Interpretation dürfte sein, dass die Payrolls just einen Tag nach der de-facto-Ankündigung einer Zinspause durch die Fed herauskamen: Damit preiste der Markt eher die Erleichterung über die robuste Wirtschaft als die Angst vor höheren Zinsen ein. Doch ob die Marktteilnehmer damit richtig liegen?

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.