18.02.2016

US-Notenbank Fed signalisiert langsameres Tempo bei Zinserhöhungen

Angesichts der Konjunkturabkühlung in China und Turbulenzen an den Finanzmärkten will die US-Notenbank Fed bei Zinserhöhungen langsamer vorgehen.