Die US-Notenbank Fed hat mit einer Zinslockerung um 50 Basispunkte die Märkte beflügelt und Rezessionssorgen gedämpft. Das führte zu neuen Allzeithochs an den Börsen, einer Versteilerung der Zinskurve sowie einem Rekordhoch des Goldpreises, so Ann-Katrin Petersen, Leiterin Kapitalmarktstrategie bei BlackRock.

Die US-Notenbank Fed hat ihren Zinslockerungszyklus mit einer kernigen Senkung um 50 Basispunkte eingeleitet – und gleichzeitig den an den Märkten kursierenden Rezessionssorgen den Wind aus den Segeln genommen. Diese Kombination beflügelte weltweit die Kursfantasie an den Börsen und sorgte für eine Versteilerung der Zinskurve an den Rentenmärkten. Die Anleiherenditen längerer Laufzeiten stiegen stärker als jene kürzerer Laufzeiten (Datenquelle: LSEG, 20.09.2024).

Aktienmärkte, darunter der marktbreite S&P 500 und der Dax, markierten im Nachgang des Notenbankentscheids neue Allzeithochs. Gleichzeitig verringerten sich die Spreads auf Unternehmensanleihen in Einklang mit den Bewegungen an den Börsen. In den USA erreichte der Renditeunterschied zwischen zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen derweil den höchsten Stand seit Mitte 2022. 10-jährige Staatsanleihen schlossen nach einem 15-Monats-Renditetief bei knapp 3,75 Prozent. Der US-Dollar notierte schwächer, während der Goldpreis erstmals die Marke von 2.600 US-Dollar je Feinunze überschritt (Datenquelle: LSEG, 20.09.2024).

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Leiterin Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.