US-Politik „Die Präsidentschaftswahl ist das größte Risiko für den Aktienmarkt"

„Soziale Unruhen, die Corona-Pandemie und anhaltende Spannungen zwischen den USA und China – die Weltwirtschaft und die Kapitalmärkte sind einer ganzen Reihe von Risiken ausgesetzt. Das größte Thema des zweiten Halbjahres ist jedoch die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen, die ein sehr enges Rennen werden dürften. Der Wahlausgang hat eine hohe Relevanz für den künftigen Kurs der US-Wirtschaft und damit auch für den Rest der Welt.

Ein Blick auf den starken Wiederanstieg der Aktienmärkte lässt vermuten, dass die Wirtschaft überall in voller Erholung und diese durch so gut wie nichts aufzuhalten ist. Es gibt jedoch mehrere Risiken für die Weltwirtschaft und für den globalen Aktienmarkt, die es richtig einzuordnen gilt. Dabei ist es wichtig, die Emotionen außen vor zu lassen.

Als eines der Risiken diskutieren Marktteilnehmer zur Zeit die Unruhen in mehreren US-Städten nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt. Allerdings sollten die Auswirkungen auf die Kapitalmärkte begrenzt sein, solange die Situation nicht in bürgerkriegsähnliche Zustände ausartet. Ein weiteres Risiko bleibt die Covid-19-Pandemie. Die Lage in der entwickelten Welt scheint sich diesbezüglich etwas zu beruhigen.

Auch im Hotspot USA sind die täglichen Todesfälle beispielsweise seit dem Höhepunkt im April recht stetig gesunken. In einzelnen Staaten ist die Anzahl der Neuinfizierten zuletzt allerdings gestiegen und die Gefahr einer zweiten Welle von Maßnahmen durch die Politik bleibt global bestehen. Ein erneutes Herunterfahren der Wirtschaft wäre extrem unvorteilhaft für die einzelnen Märkte. Allerdings hat Finanzminister Steve Mnuchin bereits verkündet, dass es zumindest in den USA keinen weiteren Lockdown geben wird.

Ein drittes Risiko liegt im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die Rhetorik hat sich zuletzt wieder deutlich verschärft, was für beide Seiten opportun ist. In Amerika ist Wahlkampf und auch für Chinas Staatschef gilt es, Stärke zu zeigen. Jedoch ist nicht von einer Eskalation des Streits mit neuen Zöllen auszugehen. Denn das wäre für beide Machthaber in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage wiederum nicht förderlich.

Zudem ist es eher unwahrscheinlich, dass alle drei Themen gleichzeitig eskalieren, scheinen diese doch negativ miteinander korreliert zu sein. Die Risiken werden die Welt aber auch im zweiten Halbjahr begleiten. Im Mittelpunkt dürfte dann seiner Ansicht nach jedoch ganz klar der US-Wahlkampf stehen: Es hat eine sehr hohe Relevanz für Wirtschaft und Aktienmarkt in den USA, aber auch weltweit, wer künftig im Weißen Haus sitzt und wer über die Mehrheiten im Senat und Repräsentantenhaus verfügt.

Drohende Steuererhöhungen oder lieber Handelsstreitigkeiten?

Im November werden in den Vereinigten Staaten der Präsident, ein neues Abgeordnetenhaus und ein Drittel des Senats gewählt. Für die Republikaner geht Donald Trump ins Rennen, für die Demokraten Joe Biden, der dem gemäßigten Lager der Partei angehört. Zwei Themen, welche die Aktienmärkte immer wieder beschäftigt haben und dies wohl auch künftig tun, sind Steuern/Regulierung und Handelsstreit mit China. Trumps Steuersenkungen und Regulierungsabbau haben die Aktienmärkte sehr begrüßt.