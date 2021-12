Redaktion 29.02.2016 Lesedauer: 1 Minute

US-Politiker „Das Platzen der dritten Blase dieses Jahrhunderts steht unmittelbar bevor“

Kaum ein anderer Finanzexperte hat in den vergangenen Jahren das gigantische Schuldenmachen der USA und dessen Finanzierung durch die Notenpresse so scharf kritisiert wie David Stockman. Nun warnt er einmal mehr vor den verheerenden Folgen, die die Einführung von Strafzinsen in den USA nach sich ziehen würde. Zumal die Zeitbombe im Hintergrund weltweit ticke.