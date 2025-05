US-Schlingerkurs: Kommt jetzt die Zeit der europäischen Aktien?

In der ersten Folge der vierten Staffel von Investment Business diskutieren Kapitalmarktstratege Ivan Domjanic und Host Peter Ehlers die aktuelle Lage an den Kapitalmärkten – mit klarem Fokus auf die US-Politik und Value-Aktien in Europa.

Warum könnten US-Zölle und eine unberechenbare US-Regierung die Aktienmärkte stärker treffen als gedacht? Welche Rolle spielt die Fiskalpolitik in Europa – und warum können davon besonders Value-Titel profitieren? Und wie stark wird der Aufschwung europäischer Industrie- und Bankwerte wirklich?

Im Fokus dieser Folge:

– Trumps Handelspolitik: Welche Risiken jetzt eingepreist sind – und welche nicht

– Value vs. Growth: Wo Bewertungen noch attraktiv sind

– Europa als Anlageziel: Von Infrastruktur bis Rüstung – was spricht für den Kontinent?

– Branchencheck: Industriewerte, Versorger, Banken – wo liegen Chancen für Anleger

Fundierte Analyse, klarer Ausblick und praxisnahe Einordnung für professionelle Anleger.

Hier geht es zur aktuellen Episode:

Sprecher:

Ivan Domjanic, CFA, Kapitalmarktstratege bei M&G Investments

Host:

Peter Ehlers, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT und dem private banking magazin

Disclaimer:

Der Wert eines Investments kann sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass Preise steigen und fallen können, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben. Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung dar.

Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Beratung oder Prognose aufgefasst werden.

Das vorliegende Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Andere Personen sollten sich nicht auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen.