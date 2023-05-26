Loomis-Sayles-Chefvolkswirt zum US-Schuldenstreit Ein gewagtes Spiel mit hohem Einsatz

Wir kennen das Spiel, und das Tauziehen um die Schuldenobergrenze im US-Bundeshaushalt endet meist mit einem Kompromiss in letzter Sekunde. Doch dieses Mal könnte es anders kommen, sagt Loomis-Sayles-Chefvolkswirt Brian Horrigan. Hier seine Szenarien.

Wir kennen das Spiel, und das Tauziehen um die Schuldenobergrenze im US-Bundeshaushalt endet meist mit einem Kompromiss in letzter Sekunde. Doch dieses Mal könnte es anders kommen: Beide Verhandlungsführer, Biden und McCarthy, stehen unter Druck ihrer extremen Parteiflügel.

Und Finanzministerin Janet Yellen hat mit dem zum „X-Day“ erklärten 1. Juni eine harte Deadline gesetzt. Das ist ein denkbar schlechtes Timing, denn es folgt auf 14 Monate aggressiver Straffung der Fed, einen wackeligen Bankensektor, eine sich verlangsamende US-Wirtschaft und eine Welt, die immer noch mit dem Russland-Ukraine-Krieg zu kämpfen hat.

Obwohl wir bereits einige Unruhe an den Finanzmärkten sehen – vor allem Preisverzerrungen bei Staatsanleihen mit kurzen Laufzeiten – ist mein Basis-Szenario, dass der Kongress ein Abkommen in letzter Minute verabschieden wird. Gleichwohl müssen wir uns auch mit vier anderen Szenarien auseinandersetzen, die durchaus im Bereich des Möglichen liegen:

Szenario 2: Der Kongress einigt sich auf eine kurzfristige Verlängerung

Die Zeit könnte zu kurz sein, um eine Einigung auszuhandeln. Viele im Kongress rechneten mit einem X-Termin Ende Juli. Wenn die Zeit knapp wird, könnte der Kongress eine kurzfristige Verlängerung beschließen, um das X-Datum von Anfang Juni auf Ende Juli zu verschieben und so Zeit zu haben, die Gesetzgebung vor der Augustpause abzuschließen.

Meiner Meinung nach ist dieses Szenario kaum mehr als eine Art Zeitmaschine, die die Probleme von heute ein paar Monate in die Zukunft verlagert. Sozusagen Szenario 1 mit einer kurzen Verzögerung. Deshalb glaube ich auch nicht, dass die Rating-Agenturen gleich die Bonität der US-Staatsanleihen herunterstufen werden. Und die Märkte werden sich so lange beruhigen lassen, bis das Ende der neuen Frist naht.

Szenario 3: Unkonventionelle Umgehung der Schuldenobergrenze

Präsident Biden könnte das Schuldenlimit umgehen, indem er es für verfassungswidrig erklärt, weil es gegen den vierzehnten Verfassungszusatz verstößt. Oder das Finanzministerium anweisen, eine Platinmünze im Wert von 1 Billion Dollar zu prägen und sie bei der Federal Reserve gegen Cash zu hinterlegen. Schließlich ist die Geldschöpfung seit mindestens 1973, als Präsident Richard Nixon die Konvertierbarkeit des Dollars in Gold aufgab, ein routinemäßiger Vorgang.

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Dennoch halte ich diese Optionen für unwahrscheinlich. Nicht nur, weil man sich schwer vorstellen mag, wie Finanzministerin Janet Yellen feierlich eine Münze gigantischen Ausmaßes in ein unter­irdisches Gewölbe rollt – meiner Meinung nach würde Fed-Präsident Jerome Powell eine solche Aktion auch nicht akzeptieren. Ich glaube, er möchte, dass die Schuldenobergrenze vom Kongress aufgehoben wird, und nicht, dass die Fed in das Schlachtfeld zwischen dem Präsidenten und dem Kongress gerät.

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Darüber hinaus könnten juristische Auseinandersetzungen über eine solche Taktik die Legitimität jeder neuen Bundesanleihe in Frage stellen. Die Rating-Agenturen könnten aufgrund der Rechts­unsicherheit eine Herabstufung der Staatsanleihen vornehmen, auch wenn die Zinszahlungen weiterhin laufen. Und weil Unsicherheit Gift für die Märkte ist, wäre mit erheblicher Volatilität zu rechnen.

Szenario 4: Keine Einigung bis zum X-Datum, aber Treasuries werden bedient

Wenn das X-Datum überschritten wird, ohne dass eine Lösung für die Schuldengrenze gefunden wird, wäre das Finanzministerium nicht mehr in der Lage, alle seine Verpflichtungen zu erfüllen. Die Bundesregierung müsste von heute auf morgen zu einem ausgeglichenen Haushalt übergehen, d. h. nicht mehr Geld ausgeben, als die Steuereinnahmen zulassen. Damit müsste das Finanzministerium bei den Zahlungen Prioritäten setzen und entscheiden, welche Verpflichtungen es begleichen und welche es aufschieben will. Dabei kann das Finanzministerium meines Erachtens pünktliche Zinszahlungen priorisieren, um den „Default“ zu vermeiden.

Hinzu kommt: Im Zuge der aktuellen Bankenkrise hat das Finanzministerium der FDIC eine Kreditlinie zur Verfügung gestellt, um die Spareinlagen abzusichern. Würde die Öffentlichkeit an dieser Versicherung zweifeln, weil die FDIC und das Finanzministerium nicht genügend Mittel zur Verfügung stellen, könnten dies einen Bank-Run auslösen. Ein Fall, der vermutlich Sondermaßnahmen des Kongresses nach sich ziehen würden, damit auch diese Priorität bedient werden kann.

Dennoch hätte dieses Szenario düstere wirtschaftliche Folgen. Die Bundesregierung wäre gezwungen, viele wichtige Programme einzustellen und viele Bundesbedienstete zu entlassen. Die Bundesmittel für die Bundesstaaten und Kommunen würden gekürzt und die Sparmaßnahmen auf die lokale Ebene ausgedehnt. Wenn dieses Szenario länger als ein paar Tage andauern würde, könnte es zu einer ernst­haften Schrumpfung der Wirtschaft führen. Weil die Konjunktur meiner Meinung nach bereits auf wackeligem Boden steht, wäre eine Rezession in den Vereinigten Staaten dann wohl unvermeidlich.

Selbst wenn das Finanzministerium die Staatsschulden pünktlich bedient (was ich annehme), würden wahrscheinlich die Rating-Agenturen die Bonität aufgrund des wahrgenommenen höheren Risikos herabstufen. Das wäre zwar noch nicht der befürchtete „Default“, aber die Finanzmärkte würden trotzdem heftig reagieren. Weil die mit diesem Szenario verbundenen Risiken erheblich sind, sollte es trotz der geringen Wahrscheinlichkeit ernst genommen werden.

Szenario 5: Zahlungsausfall erklärt

Das gilt auch für den Worst Case; man kann ihn nicht einfach ignorieren, nur weil er noch nie einge­treten ist. Die Rating-Agenturen haben sehr deutlich gemacht, dass die Bundesregierung für zahlungs­unfähig erklärt wird, wenn das Finanzministerium auch nur eine einzige Zahlung für ein Wertpapier nicht leistet. Die Zahlungsunfähigkeit würde erst dann aufgehoben, wenn alle Gläubiger befriedigt worden wären. Selbst dann würde das Endergebnis höchstwahrscheinlich eine Herabstufung des Staates durch alle Rating-Agenturen sein. Die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen eines Zahlungsausfalls des Finanzministeriums, gefolgt von einer starken Herabstufung durch alle Rating-Agenturen, sind unabsehbar. Es gibt keinen Präzedenzfall, an dem wir uns orientieren könnten.

Hier sind nur einige mögliche Auswirkungen:

Die USA könnten ihren relativen Status als sicherer Hafen verlieren, was sich langfristig auf den Status des US-Dollars als wichtigste Reservewährung auswirken würde. Die Gold- und Silberpreise könnten in die Höhe schnellen, da die Anleger relative Sicherheit suchen, während andere Rohstoffe aufgrund der wahrgenommenen wirtschaftlichen Schwäche fallen könnten. Der US-Dollar würde wahrscheinlich abstürzen, und die Renditen von Staatsanleihen würden aufgrund des höheren Risikos eines künftigen Zahlungsausfalls einen Aufschlag erfahren. Meiner Meinung nach wird der Kongress deshalb alles tun, um einen Zahlungsausfall zu vermeiden. Aber die nächsten Tage werden in der Tat noch einmal nervenaufreibend sein.

Über den Autor:

Brian Horrigan ist Chefvolkswirt beim US-amerikanischen Asset Manager Loomis Sayles, einer Tochter von Natixis IM.