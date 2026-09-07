Hohe Zinsen und die Zolleinnahmen enttäuschen: Die Regierung setzt auf kurze Anleihen – und wird noch abhängiger von der Fed, so Fidelity-Kapitalmarktstratege Carsten Roemheld.

Amerikas Schuldenproblem hat jüngst ein neues Preisschild bekommen. Bei der jüngsten Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen stand am Ende eine Emissionsrendite von 4,683 Prozent. So hohe Zinsen hatten Investoren zuletzt im Jahr 2007 verlangt, zu Beginn der globalen Finanzkrise. Auch sehr lang laufende Papiere sind inzwischen für die US-Regierung teuer. Bei einem Schuldenberg, der sich der Marke von 40 Billionen US-Dollar nähert, ist das mehr als eine Randnotiz.

Denn je höher die Renditen neuer Staatsanleihen ausfallen, desto mehr muss der US-Staat für neu aufgenommene Schulden bezahlen, und umso teurer wird auch die Refinanzierung auslaufender Anleihen. Ergebnis: Im laufenden Haushaltsjahr gibt der US-Staat inzwischen im Schnitt netto mehr als drei Milliarden US-Dollar für Zinsen aus – pro Tag.

Und dabei braucht die US-Regierung derzeit noch mehr Geld. Die USA haben weiterhin ein hohes Haushaltsdefizit und müssen deshalb jedes Jahr neue Schulden aufnehmen – zusätzlich zu den Anleihen, die auslaufen und refinanziert werden müssen. Hinzu kommt, dass sich ein Teil der erhofften Zolleinnahmen nicht realisiert hat und ein beträchtlicher Teil der Zolleinnahmen sogar zurückgezahlt werden muss. Ausgerechnet Donald Trumps wichtiger Hebel, um das Haushaltsloch zu verkleinern, hat damit massiv an Wirkung eingebüßt.

USA setzen auf flexible Lösungen

Der erhöhte Finanzierungsbedarf trifft dabei nun auf immer teureres Geld am Anleihemarkt. So wächst mit dem Schuldenberg auch die Zinsbelastung, und die Regierung muss nicht mehr nur entscheiden, wie viel Geld sie aufnimmt, sondern auch, wie kurz- oder langfristig sie sich verschuldet.

Das Finanzministerium setzt aktuell vor allem auf kurzfristige Treasury Bills, die inzwischen rund 22 Prozent der marktfähigen US-Staatsschulden ausmachen. Der Anreiz: Kurzläufer lassen sich recht flexibel aufstocken – und Washington muss sich nicht für zehn oder gar dreißig Jahre an die hohen Zinsen binden. Sollten die Zinsen in den kommenden Jahren wieder sinken, könnten auslaufende Papiere günstiger ersetzt werden. In gewisser Weise erkauft sich das Finanzministerium damit Zeit.

Dilemma kurzer und langer Laufzeiten

Doch genau darin steckt ein Risiko, denn Treasury Bills laufen spätestens nach einem Jahr aus, müssen also immer wieder durch neue Papiere ersetzt werden. Bleibt die Inflation so hartnäckig wie zuletzt und hält die Federal Reserve die Zinsen länger hoch oder erhöht sie sogar, müssen auslaufende Papiere zu noch höheren Zinsen refinanziert werden. Je stärker also das US-Finanzministerium auf kurze Laufzeiten setzt, desto größer wird die Abhängigkeit vom künftigen Kurs der US-Notenbank.

Die Alternative ist kaum angenehmer. Würde das Finanzministerium stärker auf langlaufende Anleihen setzen, müsste es zwar seltener refinanzieren, würde aber die derzeit hohen Renditen über viele Jahre festschreiben.

Die US-Regierung steht hier nicht vor der Wahl zwischen einer günstigen und einer teuren Finanzierung, sondern zwischen zwei unterschiedlich herausfordernden Optionen: Entweder sie finanziert sich kurzfristig und muss häufiger neue Anleihen ausgeben – in der Hoffnung auf sinkende Zinsen. Oder sie sichert sich langfristig gegen steigende Finanzierungskosten ab und nimmt dafür höhere Zinsen in Kauf.

Fazit

Es gibt derzeit für die USA keinen eleganten Ausweg aus dem Schuldendilemma. Kurzläufer kaufen Zeit, Langläufer kaufen Sicherheit – teuer sind beide. Solange Defizit und Kapitalbedarf so hoch bleiben, wächst nicht nur der Schuldenberg, sondern auch die Abhängigkeit von den Zinsen, der Gunst der Gläubiger und der Fed. 40 Billionen US-Dollar sind vor allem ein Maß dafür, wie wenig Spielraum noch bleibt.

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Stand: August 2026. MK17749