Das US-Defizit wächst. Die eigentliche Gefahr steckt in der Struktur: Warum Amerika zunehmend von Börsenkursen und Vermögensbewegungen abhängt, um seinen Haushalt zu finanzieren.

Während die Staatsfinanzen früher von breiten Lohneinkommen getragen wurden, reagieren sie heute hochgradig volatil auf Aktienmärkte und Vermögensbewertungen.

Vor dem Hintergrund geopolitischer Krisen und des KI-Hypes gerät ein zentrales Thema in den Hintergrund: die schnell wachsende Verschuldung des US-Haushalts. Ein Defizit von knapp 6 Prozent des BIP bei geringer Arbeitslosigkeit und moderatem Wachstum gibt Anlass zur Sorge. Die Diskussion greift jedoch zu kurz, wenn sie sich nur auf die absolute Höhe und die steigende Zinslast beschränkt.

Kritisch ist vor allem die Struktur der US-Staatsverschuldung: Rund ein Drittel der ausstehenden Schulden läuft in weniger als zwölf Monaten aus oder muss kurzfristig refinanziert werden. Dadurch reagiert der US-Haushalt wesentlich schneller auf das gestiegene Zinsniveau als europäische Staaten mit längeren Laufzeiten. Die Nettozinsausgaben liegen inzwischen bei über 3 Prozent des BIP und schränken den Spielraum für Kernausgaben – wie die Rüstung – massiv ein. Bei anhaltend hohen Zinsen droht eine Schuldenspirale, in der neue Kredite primär die Zinslast der Altschulden bedienen.

Für die langfristige Tragfähigkeit ist jedoch nicht nur die Höhe des Wachstums entscheidend, sondern auch dessen Verteilung. Die fortschreitende Aufspaltung in eine „K-förmige Wirtschaft“ konzentriert wirtschaftliche Erträge und das Steueraufkommen auf einen kleinen Teil der Bevölkerung. Während eine Gruppe von steigenden Vermögenspreisen und Kapitalerträgen profitiert, verfügt die breite Masse über kaum Spielraum für Konsumausweitung. Wenn Steuereinnahmen derart konzentriert sind, hängt die finanzielle Stabilität des Staates maßgeblich von den Einkommen und Börsenerfolgen dieser vergleichsweise kleinen Gruppe ab.

Was heißt das konkret? Die Einkommensteuer stellt mit rund der Hälfte der Gesamteinnahmen die wichtigste Säule des Bundes dar. Jüngst veröffentlichte CBO-Daten (Congressional Budget Office) für das Jahr 2022 zeigen, dass mehr als 40 Prozent aller Einkommensteuerzahlungen auf das einkommensstärkste Prozent der Bevölkerung entfallen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Diese Entwicklung hat weitreichende Folgen: Während die Staatsfinanzen früher von breiten Lohneinkommen getragen wurden, reagieren sie heute hochgradig volatil auf Aktienmärkte und Vermögensbewertungen. Der Einbruch der Steuereinnahmen nach dem Bärenmarkt 2022 und die anschließende Stabilisierung durch den KI-Aufschwung belegen diese neue Abhängigkeit. Die USA müssen daher nicht mehr nur die Tragfähigkeit ihrer Schulden sichern, sondern vor allem die Tragfähigkeit ihrer Vermögenspreise.

Für Investoren bedeutet diese Situation, dass bei der Aktienquote je nach Risikoprofil eine eher vorsichtige Gewichtung angeraten sein kann.