Überzeugende Chancen Mit US-Small-Caps überdurchschnittliche Renditen erzielen

Anleger, die sich das Potenzial von US-Small-Caps erfolgreich erschließen wollen, können auf den Threadneedle (Lux) American Smaller Companies setzen. Was spricht für eine Anlage in den Fonds, dessen Outperformance sich aus einer sorgfältigen Auswahl von Weltmarktführern ergibt, die unter dem Radar der meisten Anleger wachsen und stabile Renditen erzielen?

Stadtentwicklungsprojekt Hudson Yards in New York, in das auch Small-Cap-Unternehmen eingebunden sind: Der Threadneedle (Lux) American Smaller Companies investiert in US-Unternehmen mit einem Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar.

Nicolas Janvier, hauptverantwortlicher

Portfoliomanager der Threadneedle

American Smaller

Companies-Strategie seit 2015

Ob Anbieter von chirurgischen Geräten, Simulations-Software oder intelligenten Mobilitätslösungen – die Threadneedle American Smaller Companies-Strategie setzt auf das Potenzial kleiner bis mittelgroßer US-Unternehmen, die nach Auffassung des Portfoliomanagements in der Lage sein dürften, ihre Fundamentaldaten insgesamt zu verbessern. Eine gute Diversifikation soll zu konstanten Renditen führen und gleichzeitig das Risiko reduzieren. Aufgelegt wurde der Fonds am 14. November 1997 als CT American Smaller Companies Fund, ein im Vereinigten Königreich zugelassener OGAW-Fonds, der am 24. November 2018 mit dem Threadneedle (Lux) American Smaller Companies (ISIN: LU1864950479) zusammengelegt wurde. Nicolas Janvier managt die Threadneedle American Smaller Companies-Strategie seit 2015 als Lead Manager, das Fondsvolumen beläuft sich auf 538 Millionen Euro (Quelle: Columbia Threadneedle, Stand: 30.09.2023).

Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer

Die Vorteile von Nebenwerten sind weithin bekannt: Innerhalb eines großen und vielfältigen Anlageuniversum bieten sie versteckte Chancen, weil sie gründergeführte, auf ihre Kernkompetenzen spezialisierte Unternehmen sind, technologische Veränderungen im Wirtschaftsleben anstoßen, durch Fusionen und Übernahmen wachsen und hohe risikobereinigte Renditen über verschiedene Marktzyklen hinweg erwirtschaften.

„Investiert wird in Unternehmen mit einem Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar“, sagt Nicolas Janvier. Die Mehrzahl der Unternehmen im Portfolio habe eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden US-Dollar.

Sind US-Small Caps attraktiv bewertet?

Janvier sieht gerade im aktuellen Umfeld Chancen bei US-amerikanischen Small Caps: „Nebenwerte sind historisch attraktiv bewertet.“ Er verweist darauf, dass die rund 4.300 Unternehmen aus dem Index MSCI World Small Caps im Schnitt mit weniger als dem 16-Fachen ihres in den kommenden zwölf Monaten erwarteten Gewinns bewertet werden. Bei den 1.500 Unternehmen im MSCI World liege das entsprechende Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 17, womit die Nebenwerte derzeit etwas niedriger bewertet seien als die großen Unternehmen.

Janvier schätzt vor allem Preissetzungsmacht bei Unternehmen, die als Marktführer mit soliden Bilanzen nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben. „Unser Ziel ist es, die besten 70 bis 90 US-Small-Cap-Unternehmen zu finden und in sie langfristig zu investieren.“

Die hochwertigen Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und robusten Geschäftsmodellen, die es in den auf Qualität und Wachstum ausgerichteten Aktienfonds schaffen, werden unter der Prämisse ausgewählt, ob es ihnen gelingt, aufgrund ihrer Preissetzungsmacht hohe und nachhaltige Renditen zu erwirtschaften.

Entschiedene Qualitätsorientierung bei der Aktienauswahl

Bei der fundamentalen Analyse von Unternehmen greift Janvier auf ein multi-disziplinäres Team mit breiter Erfahrung zurück. Das Team folgt einem seit zwanzig Jahren etablierten Investmentansatz. „Es ist die Qualitätsorientierung bei der Aktienauswahl, die Chancen auf starke langfristige Renditen bietet“, weiß Janvier aus Erfahrung.

Zu den Top-10-Werten im Fonds gehören Conmed Corporation, ein US-amerikanischer Hersteller von chirurgischen Geräten, der chirurgische Geräte und Ausrüstungen für minimalinvasive Eingriffe anbietet und auf den Märkten für Orthopädie und allgemeine Chirurgie tätig ist. Conmed verfügt über spezialisierte Kundenbeziehungen, Innovationen und eine robuste Marktposition.

Advanced Drainage Systems entwirft, fertigt und vermarktet Rohre aus Polypropylen und Polyethylen, Kammern und Systeme für Laugenfelder aus Kunststoff, Klärgruben und Zubehör, Regenrückhalte- und Klärschächte, Entwässerungsstrukturen aus Polyvinylchlorid, Armaturen sowie Wasserfilter und Wasserabscheider.

Kadant ist einer der weltweit größten Anbieter von Geräten und Verbrauchsmaterialien für die Zellstoff- und Papierherstellungsindustrie. Das Portfolio umfasst Papiermaschinen-Zubehörteile und Systeme für die Stoffaufbereitung, Flüssigkeitenbearbeitung sowie Wassermanagement. Die Produkte von Kadant finden Verwendung in der Stahl-, Gummi-, Plastik-, Lebensmittel- und Textilindustrie. Darüber hinaus stellt der Konzern Granulate aus Papiernebenprodukten für die Bereiche Landwirtschaft, Grünflächen und Garten her. Bemerkenswert ist der große Anteil an hochprofitablen, wiederkehrenden Umsätzen.

Wie sieht der Track Record des Threadneedle (Lux) American Smaller Companies aus?

Gute Diversifikation soll durch die gezielte Titelauswahl über viele Sektoren hinweg zu stabilen Renditen und Risikominimierung führen. Ausgewählt werden die Titel zudem nach Kriterien des verantwortungsvollen Investierens.

Die Strategie hat eine Outperformance gegenüber ihrer Benchmark über drei und fünf Jahre erzielt und verfügt über einen überzeugenden Track Record. Auf Ein-Jahres-Sicht liegt der Fonds rund 14 Prozent im Plus, auf drei Jahre 26 Prozent, auf fünf Jahre 57 Prozent. Die Volatilität liegt bei knapp über 20 Prozent (Quelle: Columbia Threadneedle, Stand: 30.09.2023).

„Die Kombination aus rückläufiger Inflation und einer sich erholenden und widerstandsfähigen US-Wirtschaft könnte für kleinere US-Unternehmen ein ideales Umfeld darstellen“, schätzt Janvier ein und ergänzt: „Kleinere Unternehmen erwirtschaften einen Großteil ihrer Umsätze im Inland, dadurch sind sie von den Auswirkungen geopolitischer Ereignisse weniger stark betroffen als größere Unternehmen.“