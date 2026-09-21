US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit rentieren aktuell wieder mit rund 5 Prozent. In diesem Umfeld empfiehlt Thomas Buckard eine defensivere Positionierung.

Die Schuldenorgie von US-Präsident Donald Trump geht ungebremst weiter. Die Neuverschuldung soll sich in diesem und im kommenden Jahr jeweils auf 6 Prozent belaufen. Im August durchbrach der Schuldenberg Washingtons die Marke von 40 Billionen Dollar. Höhere Zinsen und weiter steigende Schulden erhöhen die Zinslast der USA immer weiter. Der Taschenspielertrick von Finanzminister Scott Bessent scheint jedoch nicht zu funktionieren. Er wollte die langfristigen Zinsen im Zaum halten, indem er langlaufende Anleihen kaufte und dafür Bonds mit kurzer Laufzeit emittierte.

Die gestiegenen Renditen resultieren nicht nur aus der (zu) hohen Inflation, sondern unter anderem auch daraus, dass die Konkurrenz größer geworden ist. Hyperscaler wie Amazon oder Alphabet emittieren im großen Stil Anleihen, da sie ihre enormen Investitionen in KI-Rechenzentren nicht mehr aus dem Cashflow finanzieren können. Unter dem Strich ist das Angebot am Rentenmarkt somit größer geworden. Gleichzeitig könnte die Käuferseite schrumpfen.

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Bessent ist Japan bei der Stützung des Yens sicherlich nicht aus Freundschaft zur Seite gesprungen. Vielmehr musste er befürchten, dass sich das Land von amerikanischen Staatsanleihen trennt, um seine Währung zu stützen. Wie China agiert, bleibt eine Black Box. Damit steht hinter den beiden größten Käufern von amerikanischen Staatsanleihen ein dickes Fragezeichen.

Ein weiterer Grund für die gestiegenen Renditen ist das vermutlich gestiegene Misstrauen gegenüber der Schuldenpolitik Trumps und der Einflussnahme auf die amerikanische Notenbank Fed. Angesichts der hartnäckigen Inflation und nach wie vor stabilen Konjunktur müsste Fed-Chef Kevin Warsh die Leitzinsen eigentlich schneller erhöhen. Doch das ist Trump ein Dorn im Auge. Er pocht auf ein möglichst niedriges Zinsniveau, um die immer höher werdende Zinslast zu mildern.

Schließlich muss Bessent nur in diesem Jahr mehr als eine Billion Dollar für Zinsen aufwenden. Trump könnte Warsh auch dazu drängen, dass die Fed wieder langlaufende Staatsanleihen kauft, um den steigenden Zinsen entgegenzuwirken. Eigentlich wollte Warsh die Bilanzsumme der Fed verringern und Bonds verkaufen. Die Einflussnahme Trumps auf den Notenbankchef kommt am Rentenmarkt nicht gut an. Die Anleger verlangen dafür eine höhere Risikoprämie.

Weiter hohe Inflation wahrscheinlich

Eine Entspannung ist vorerst nicht in Sicht. Derzeit bleibt der größte Inflationstreiber, die gestiegenen Öl- und Gaspreise, intakt. Eine schnelle Befriedung des Nahost-Konflikts zeichnet sich derzeit nicht ab. Mit dem Iran verbündete Milizen aus dem Irak haben die wichtige saudische Pipeline zum Roten Meer beschossen und beschädigt. Zwar gibt es Berichte, dass sie schnell repariert werde und das Öl wieder fließen könnte. Doch weitere Angriffe sind jederzeit möglich. Die rund 1.200 Kilometer lange Ost-West-Pipeline lässt sich kaum schützen.

Gleichzeitig haben die ebenfalls mit dem Iran verbündeten Huthis die Westküste des Jemen erobert. Damit kontrollieren sie die Meerenge Bab al-Mandab. Nach der Straße von Hormus befindet sich damit der zweite wichtige Transportweg Saudi-Arabiens unter Kontrolle des Irans und seiner verbündeten Milizen. Vor diesem Hintergrund müssen Anleger vorerst weiterhin mit hohen Öl- und Gaspreisen sowie einer hartnäckigen Inflation rechnen.

Bei Diesel und anderen raffinierten Produkten ist die Lage noch angespannter. Denn der Iran hat in der Golfregion umfangreich Raffinerien angegriffen und beschädigt. Zudem werden raffinierte Produkte in kleineren Tankern transportiert, was für höhere Frachtkosten sorgt. Gleichzeitig ist der Output in Asien zurückgegangen, da dort zu wenig Öl ankommt. Schließlich hat Russland seine Diesel-Exporte gestoppt, da die Ukraine immer wieder erfolgreich Raffinerien mit Drohen attackiert. Jetzt ist in dem Land Diesel knapp.

Neben den gestiegenen Öl-, Gas- und Dieselpreisen gibt es einen weiteren Inflationstreiber: die Künstliche Intelligenz (KI). Der enorme Energieverbrauch der KI-Rechenzentren treibt die Strompreise in die Höhe. Gleichzeitig benötigen sie große Mengen an Halbleitern und konkurrieren hier mit Smartphones, Tablets oder Spielkonsolen um diese Ressourcen, was deren Preise stark verteuert. Die Inflation scheint gekommen zu sein, um zu bleiben.

Bislang stützen die stark gestiegenen Unternehmensgewinne in den USA sowie der Boom bei KI-Investitionen die hohen Bewertungen an der Wall Street. Die entscheidende Frage lautet: Wachsen die Unternehmensgewinne schnell genug, um höhere Diskontierungen der zukünftigen Gewinne auszugleichen?

Europa droht Stagflation

In Europa droht sogar eine Stagflation: Nach dem Zinsschritt im September wird die EZB die Leitzinsen nach dem derzeitigen Stand mindestens noch zwei Mal erhöhen, da sie eine Inflation von rund 3 Prozent erwartet. Dem steht ein Wirtschaftswachstum von voraussichtlich weniger als 1 Prozent gegenüber.

Für Unternehmen bedeuten höhere Renditen höhere Kapitalkosten. Das ist vor allem für stark fremdfinanzierte Gesellschaften problematisch. Sinkende Unternehmensgewinne und eine steigende Zahl von Insolvenzen könnten hier die Folge sein.

Die höheren Zinsen wirken sich unmittelbar auf die Diversifikation des liquiden Vermögens aus. In diesem Umfeld sind Unternehmen mit stabilen Gewinnen und niedrigen Bewertungen zu bevorzugen. Value-Werte mit großer Preissetzungsmacht könnten somit vor einer Renaissance stehen.

Bisher eher offensiv ausgerichtete Anleger sollten auch ein Rebalancing in Betracht ziehen und wieder stärker Anleihen berücksichtigen. Bei Zinsen im Bereich von 5 Prozent stellen sie eine Alternative zu den insgesamt hoch bewerteten Aktien dar. Denn deren Prämie sinkt, die Anleger eigentlich dafür bekommen sollten, dass sie mit Aktien ein höheres Risiko eingehen als mit als sicher geltenden Anleihen.

Schließlich sollte Gold weiter nicht im Portfolio fehlen. Die mehr als 40 Billionen Dollar Schulden der USA sowie hanebüchene Aussagen von Trump und Bessent untergraben das Vertrauen der Anleger. Gold gilt dagegen als einer der stabilsten Wertspeicher.