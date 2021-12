US-Starfondsmanager Cormac Weldon im Interview „Aktive US-Fonds werden den S&P 500 wieder schlagen“

Wir sind optimistisch, dass der Trend hält. Die US-Wirtschaft wird in diesem Jahr voraussichtlich um rund 3 Prozent wachsen. Die Arbeitslosigkeit sinkt, niedrigere Benzinpreise kommen einer Steuersenkung gleich und das Verbrauchervertrauen nimmt zu. Die Unternehmensgewinne befinden sich weiter auf gesundem Niveau.Doch, natürlich – die gibt es in jedem noch so freundlichen Umfeld. Die Fed könnte zum Beispiel die Geldpolitik zu schnell zu stark straffen. Und die geopolitischen Krisen sorgen für Unsicherheit. Alles in allem erwarten wir aber, dass sich der Bullenmarkt in diesem Jahr fortsetzt.Sie sind sicher nicht mehr günstig. Aber teuer im Vergleich zu was? Sie sind nicht teuer im Vergleich zu Anleihen und auch nicht zu diversen anderen Anlageklassen. Wir sind auf jeden Fall in der Lage, Aktien zu finden, die nach unserer Einschätzung sehr werthaltig sind.Die lockere Geldpolitik der Notenbank hat bei Investoren eine Die-Flut-hebt-alle-Boote-Einstellung ausgelöst. Hinzu kam das Wachstum der Indexfonds. Als Folge sind qualitativ schwache Unternehmen aus unserer Sicht nun überbewertet. Jetzt, da die Fed ihre Anleihekäufe eingestellt hat und wir uns auf Zinserhöhungen zubewegen, glauben wir, dass aktive Investoren den Index wieder schlagen werden.Das hängt davon ab, wie stark und wie schnell die Fed die Zinsen erhöht. Ein kleiner Anstieg von vielleicht 0,25 Prozent im Laufe des zweiten Halbjahres ist wahrscheinlich schon eingepreist. Insgesamt hoffe ich, dass die Investoren die Normalisierung der Zinsraten als Zeichen einer wirtschaftlichen Erholung begrüßen.Investitionen in den US-Aktienmarkt und die US-Wirtschaft sind vor allem deshalb so attraktiv, weil beide sehr breit und vielfältig sind. Zwar hat das Fracking tatsächlich zu günstigeren Öl- und Gaspreisen geführt, was wiederum die Investitionen angetrieben hat. Dies war aber nur für einen relativ kleinen Teil des Wirtschaftswachstums verantwortlich. Wir erwarten, dass die US-Verbraucher von den günstigeren Benzinpreisen profitieren. Sie können mehr sparen, Schulden abbezahlen und mehr Geld ausgeben. Auf der anderen Seite sehen wir noch nicht genügend Value im US-Energiesektor und lassen ihn deshalb untergewichtet.Wir mögen multinationale Unternehmen mit guten Geschäftsmodellen, die Preiserhöhungen durchsetzen können. Apple ist hier ein sehr gutes Beispiel. Was hat Apple gemacht, als sich der Dollar gegen das Unternehmen wendete? Es hat die Preise erhöht. Zudem mögen wir Aktien, die vor allem in den USA ihr Geld verdienen. Jetblue , die umgestaltete und revitalisierte nationale Fluggesellschaft, ist dafür ein Paradebeispiel.Viele Industrieunternehmen haben jahrzehntelang in Regionen expandiert, die nun wirtschaftlich angeschlagen sind, zum Beispiel Europa oder einige Schwellenländer. Zusätzlich haben energieverbundene Investitionen die Unternehmen gefordert. Folglich sind wir im Industriesektor untergewichtet. Der US Select Fund . Er vereint die besten unserer Anlageideen über alle Unternehmensgrößen.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an