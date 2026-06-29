Der Frankfurter Spezialist für US-Immobilienfonds startet den Vertrieb seines neuen geschlossenen Publikums-AIF – und sieht das aktuelle Marktumfeld als ideales Einstiegsfenster.

Der Frankfurter Asset Manager US Treuhand bringt einen neuen geschlossenen Publikums-AIF an den Start. Der Fonds UST XXVII investiert in Gewerbeimmobilien in wirtschaftsstarken Metropolregionen der USA. Der Vertriebsstart falle in ein Marktumfeld, das nach deutlichen Preiskorrekturen an den US-Gewerbeimmobilienmärkten günstige Kaufgelegenheiten für qualitativ hochwertige Bestandsimmobilien biete, begründet das Unternehmen.

Erste Beteiligung steht schon fest

Anleger können sich ab einer Summe von 30.000 US-Dollar (ca. 26.300 Euro) beteiligen. Ein konkretes Zielvolumen gibt es nicht – geplant sei, zwei bis drei Objekte anzukaufen. Eine Beteiligung steht schon fest: So soll der Fonds in eine Büroimmobilie im Großraum Dallas investieren, die sich bereits im Eigentum der US-Schwestergesellschaft Estein USA befindet.

Die Metropolregion Dallas-Fort Worth zählt das Unternehmen zu den wachstumsstärksten in den USA: In den vergangenen zehn Jahren sei die Bevölkerung um etwa 1,3 Millionen Menschen gewachsen, zudem hätten zwischen 2018 und 2024 hundert Unternehmen ihren Firmensitz in die Region verlagert.

„Wir sehen aktuell ein Marktumfeld, das wir in dieser Form seit der Finanz- und Immobilienkrise im Jahr 2008 nicht erlebt haben: Attraktive Kaufpreise für hochwertige Bestandsimmobilien, sehr gute Wirtschaftsdaten in ausgewählten Metropolregionen und eine Neubautätigkeit, die im US-Büromarkt quasi völlig zum Erliegen gekommen ist“, sagt Geschäftsführer Volker Arndt.

Über US Treuhand

US Treuhand wurde 1995 in Frankfurt am Main gegründet. Der Asset Manager ist auf geschlossene US-Immobilienfonds für Privatanleger spezialisiert. Gemeinsam mit der US-Schwestergesellschaft Estein USA mit Sitz in Orlando erwirbt und verwaltet US Treuhand Gewerbeimmobilien in wirtschaftsstarken Ballungsräumen der USA, mit Schwerpunkt im Süden und Südosten des Landes.

Seit der Gründung haben sich den Angaben zufolge mehr als 15.000 Anleger an den insgesamt 23 US-Treuhand-Fonds beteiligt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf etwa 5,1 Milliarden US-Dollar.